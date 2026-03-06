Sau 5 năm hiện diện trên thị trường, mẫu xe điện đầu tiên của Lexus UX 300e đã bị ngừng bán tại Anh và Australia, trong khi phiên bản hybrid UX 300h vẫn tiếp tục được duy trì.

Sau 5 năm có mặt trên thị trường, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu - Lexus UX 300e - đã chính thức bị ngừng bán tại Anh và Australia, khép lại vòng đời khá ngắn của mẫu xe điện tiên phong trong danh mục của hãng xe sang Nhật Bản.

Mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Lexus bị khai tử sau 5 năm ra mắt

Thông tin trên được xác nhận sau khi mẫu xe này bất ngờ biến mất khỏi website chính thức tại Anh cũng như công cụ cấu hình xe trực tuyến của hãng. Người phát ngôn của Lexus cho biết với Auto Express rằng UX 300e đã “bị gỡ khỏi danh mục bán hàng vào cuối năm 2025”, tuy nhiên không nêu rõ lý do cụ thể.

Tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu, thương hiệu hạng sang của Toyota đã ra mắt chiếc Lexus UX 300e, mẫu xe điện đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, doanh số của mẫu SUV này không khả quan tại nhiều thị trường.

Dù chưa được xác nhận, nhiều khả năng quyết định này xuất phát từ doanh số bán hàng kém trong thời gian dài. Kể từ năm 2021 đến nay, chỉ có chưa tới 3.400 chiếc Lexus UX 300e được đăng ký tại Anh. Để so sánh, số lượng xe Ford Puma bán ra chỉ riêng trong tháng 1/2026 còn nhiều hơn tổng số UX 300e mà Lexus bán được trong suốt 5 năm.

Việc UX 300e rời khỏi thị trường đồng nghĩa với việc danh mục xe điện của thương hiệu xe sang của Toyota tại Anh hiện chỉ còn lại mẫu SUV cỡ lớn hơn là Lexus RZ. Mẫu xe này có giá khởi điểm 48.365 bảng Anh ( 64.500 USD ), đắt và lớn hơn UX nhưng đổi lại mang lại phạm vi hoạt động xa hơn đáng kể cùng khả năng sạc nhanh hơn.

Khác với Toyota bZ, Subaru Solterra hay Lexus RZ sử dụng nền tảng toàn cầu e-TNGA, Lexus UX 300e được phát triển trên nền tảng TNGA-C, vốn sử dụng chung với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Đồng thời, mẫu SUV thuần điện này cũng đã bị khai tử tại Australia "do những hạn chế về sản xuất đối với một số bộ phận nhất định". Mẫu xe này từng được ra mắt lần đầu tại nước này vào năm 2021 và đang được phân phối với 2 phiên bản Luxury và Sports Luxury, với giá từ 80.720 AUD ( 56.700 USD ).

Chiến lược điện hóa của Lexus tối ưu hơn

Trong khi UX 300e chỉ sử dụng bộ pin 54,3 kWh với tầm hoạt động khoảng 300 km và vẫn dùng cổng sạc CHAdeMO đã trở nên lỗi thời, thì Lexus RZ có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa tới 557 km tùy phiên bản. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh tối đa 150 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.

Việc khai tử UX 300e, Lexus RZ là mẫu xe điện duy nhất tại một số thị trường. Đây có thể đươc xem là phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ trung Lexus RX, vốn được giới thiệu lần đầu vào năm 2022.

Dù phiên bản thuần điện bị khai tử, dòng UX vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng hybrid với mẫu Lexus UX 300h. Tại Anh, UX 300h có giá khởi điểm 38.095 bảng ( 50.800 USD ), nằm giữa hai mẫu SUV hybrid khác của hãng là Lexus LBX và Lexus NX.

Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, Lexus UX 300h cạnh tranh trực tiếp với BMW X1 và Audi Q3. Tuy nhiên, việc UX 300e sớm rút lui cho thấy Lexus vẫn đang trong quá trình điều chỉnh chiến lược điện hóa, đặc biệt khi các mẫu EV thế hệ mới của hãng được kỳ vọng sẽ có công nghệ pin và khả năng sạc cạnh tranh hơn.