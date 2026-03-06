Loạt xe Trung Quốc giảm giá từ đầu tháng 3

Hàng loạt mẫu xe Trung Quốc đang được hưởng ưu đãi, từ gói bảo hiểm vật chất đến khuyến mại tiền mặt.

Những ngày đầu tháng 3, thị trường ôtô ghi nhận hàng loạt chương trình ưu đãi từ các thương hiệu xe Trung Quốc, như nỗ lực kích cầu mua sắm chuẩn bị cho mùa thấp điểm gần kề.

Omoda C5, Jaecoo J7 giảm đến 110% phí trước bạ

Omoda & Jaecoo vừa thông báo chương trình ưu đãi tháng 3, áp dụng cho 2 mẫu SUV đầu tay của thương hiệu là Omoda C5 và Jaecoo J7. Trong đó, khách hàng mua Omoda C5 được áp dụng chính sách hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, tương đương từ 52 triệu đồng.

Với người mua xe thông qua gói vay trả góp, mức lãi suất vay được áp dụng 0% trong 12 tháng đầu, thời hạn vay kéo dài đến 96 tháng. Khách hàng đồng thời được hưởng ưu đãi bảo dưỡng trong 5 năm (hoặc 50.000 km).

Khách hàng mua Omoda C5 hoặc Jaecoo J7 đều được hỗ trợ phí trước bạ. Ảnh: Vĩnh Phúc, Phong Vân.

Trong khi đó, Jaecoo J7 được hưởng ưu đãi 90% phí trước bạ, tương đương giá trị khuyến mại từ 72,9 triệu đồng. Trong đó, khách hàng mua bản PHEV của J7 được tặng thêm bộ quà tặng trị giá 45 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 SHS Flagship - bản PHEV - được bán với giá 879 triệu đồng.

BYD giảm giá gần toàn bộ dải sản phẩm

BYD vừa thông báo giảm giá cho gần toàn bộ mẫu xe tại Việt Nam.

Trong đó, chiếc BYD M6 bản Standard được giảm tiền mặt 30 triệu đồng. Khách hàng mua M6 được sản xuất năm 2025 còn được tặng kèm một bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện với tổng giá trị khoảng 31,5 triệu đồng.

Trong khi đó, bản sản xuất năm 2026 đi kèm gói phụ kiện sạc với tổng giá trị 11,5 triệu đồng.

Hai phiên bản của Sealion 6 được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương khoảng 41,9 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm giá phí trước bạ, khách hàng mua Sealion 6 bản premium được tặng thêm app BYD hoặc bộ sạc treo tường, bộ thảm sàn, thiết bị sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện.

Khách mua BYD Sealion 6 được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Ảnh: Phong Vân.

Phiên bản Dynamic được tặng thêm camera hành trình, thẻ nhớ 8 GB và một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị quà tặng lên đến khoảng 44 triệu đồng.

Dòng sedan PHEV đầu tiên của BYD là Seal 5 được giảm 100% phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá của Seal 5 có thể được giảm về mức 626,4 triệu đồng. Khách hàng được tặng thêm một thiết bị sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn điện với tổng giá trị 11,5 triệu đồng.

Khách hàng mua BYD Seal được giảm tiền mặt 20-30 triệu đồng. Gói quà tặng kèm tương tự gói phụ kiện đi kèm mẫu Sealion 6, với tổng giá trị ưu đãi đến hơn 66 triệu đồng.

Geely Monjaro tiếp tục hưởng ưu đãi

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua Geely Monjaro được kéo dài đến hết tháng 3. Gói khuyến mại này bao gồm 3 mục, gồm miễn phí đón sân bay, cho mượn xe và miễn phí trạm BOT.

Cụ thể, khách hàng mua Geely Monjaro được hưởng đặc quyền đưa đón sân bay miễn phí 12 lần trong 2 năm tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Với chủ xe có nhu cầu, Geely Auto hỗ trợ mượn xe hoặc phí di chuyển trong trường hợp xe gặp sự cố, phải nằm lại tại xưởng sửa chữa.

Khách mua Geely Monjaro tiếp tục được hưởng loạt ưu đãi trong tháng 3. Ảnh: Phong Vân.

Ngoài ra, khi khách hàng mua Geely Monjaro sẽ được tặng một triệu điểm VETC, tương đương trị giá một triệu đồng. Số tiền này được ghi vào ví VETC, sử dụng khi đi qua các trạm BOT từ Tasco.

Người mua Monjaro cũng được tặng voucher kỳ nghỉ tại resort tại Đà Lạt, 3 năm bảo dưỡng định kỳ (50.000 km) và 10 năm miễn phí cứu hộ VETC 24/7.

MG giảm tiền mặt cho khách hàng nữ

Trong tháng 3, MG triển khai gói ưu đãi 10 triệu đồng tiền mặt cho toàn bộ khách hàng nữ mua xe. Chương trình được áp dụng với toàn bộ dải sản phẩm.

Ngoài ra, toàn bộ dải sản phẩm MG tiếp tục được khuyến mại, dao động từ 10 triệu đến 60 triệu đồng. Trong đó, MG G50 hưởng mức ưu đãi cao nhất là gói bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng cho bản MT.

Khách hàng mua MG ZS sản xuất năm 2025 được tặng ưu đãi lệ phí trước bạ, dao động 52 triệu cho bản STD và tăng lên mức 58 triệu đồng cho bản LUX.

Khách mua MG G50 được tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10-30 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Riêng mẫu siêu xe MG Cyberster LUX 4WD sản xuất năm 2024 được đi kèm gói bảo hiểm vật chất giá 50 triệu đồng, đi cùng bộ sạc điện 7 kW. Khách hàng được miễn phí sạc 12 tháng với hệ thống sạc công cộng của đối tác MG.

Việc hàng loạt thương hiệu Trung Quốc đồng loạt tung ưu đãi lớn ngay từ đầu tháng 3 cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường ôtô Việt Nam.

Các chương trình hỗ trợ phí trước bạ vượt mức 100% hay các đặc quyền dịch vụ như đưa đón sân bay và sạc điện miễn phí không chỉ là bài toán kích cầu ngắn hạn mà còn là chiến lược dài hơi để các hãng xe mới xây dựng lòng tin với người tiêu dùng trong nước.