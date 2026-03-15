Cùng chung ngoại hình, phân biệt các dòng xe máy điện VinFast thế nào?

VinFast có đến 3 tùy chọn xe máy điện gồm xe học sinh, xe đổi pin và sạc pin có khay pin phụ hoặc không. Vậy chúng khác nhau thế nào?

VinFast đang phân phối nhiều dòng xe máy điện, bao gồm xe sạc trực tiếp và xe đổi pin, dưới cùng một thiết kế ngoại hình. Vậy làm thế nào để phân biệt đâu là xe máy điện đổi pin, đâu là xe sạc trực tiếp và những sản phẩm này khác nhau những gì?

Xe máy điện đổi pin

Các mẫu xe máy điện của VinFast thường được đánh dấu sự khác biệt qua hậu tố của tên, có thể quan sát thấy ở phần tem xe. Ví dụ VinFast Evo là mẫu xe điện đổi pin. Xe còn được gọi là Evo Max nhưng chữ "Max" không xuất hiện trên tem xe.

VinFast Evo là xe máy điện đổi pin. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài Evo, hiện VinFast còn 2 sản phẩm khác thuộc nhóm đổi pin là Viper và Feliz II. Trong đó, Viper có thiết kế mới, khác biệt hẳn nhóm xe sạc điện thường gặp. Với Feliz II, phần tem cũng được thay đổi ở thân nhằm phân biệt với chiếc Feliz 2025.

Xe máy điện học sinh

VinFast bổ sung hậu tố "Lite" đối với dòng xe được điều chỉnh từ phiên bản tiêu chuẩn để hạ mức công suất thấp hơn, động cơ dưới 50 cc dành cho học sinh. Người dùng các mẫu xe điện VinFast có hậu tố Lite không cần giấy phép lái xe.

Một số mẫu xe thuộc nhóm "Lite" bao gồm VinFast Evo Grand Lite, Evo Lite hoặc Feliz Lite. Ngoài ra, VinFast cũng vừa giới thiệu 2 mẫu xe điện học sinh mới mang tên ZGoo và Flazz.

Ví dụ, chiếc Evo Grand Lite được trang bị motor điện cho công suất 2,55 mã lực. Vận tốc tối đa của Evo Grand Lite là 48 km/h. Phạm vi hoạt động của xe nếu được lắp một viên pin là 70 km/lần sạc.

VinFast Evo Grand Lite có tốc độ tối đa 48 km/h. Ảnh: Đan Thanh.

Trong trường hợp muốn gia tăng phạm vi hoạt động, khách hàng có thể mua thêm viên pin phụ giúp quãng đường di chuyển nâng lên mốc 154-198 km/lần sạc tùy điều kiện đường phố.

Xe máy điện sạc pin

Ngoài xe đổi pin, nhóm sản phẩm phổ biến của VinFast là xe điện sạc trực tiếp vào pin. Hiện nhóm này bao gồm 3 mẫu xe chính là Evo Grand, Feliz 2025 và Vero X.

Ví dụ, dù có thiết kế khá tương đồng với bản đổi pin, bộ tem ở thân xe của chiếc Evo sạc trực tiếp có thêm hậu tố Grand để phân biệt.

Trong nhóm này, Evo Grand và Vero X được trang bị một pin cố định ở dưới sàn xe và có thêm một khay pin phụ dành cho người muốn nâng phạm vi hoạt động của xe. Viên pin phụ có thiết kế khác với pin của dòng xe đổi pin.

Cốp của xe máy điện 2 pin sạc (trái) và xe máy điện đổi pin (phải). Ảnh: Đan Thanh.

Để sử dụng, người dùng cần thay đổi nguồn pin dưới cốp một cách thủ công. Ví dụ khi xe hiển thị lượng pin của viên cố định gần cạn, chủ xe có thể chủ động tháo dây cắm lắp vào viên pin phụ dưới cốp xe để tiếp tục di chuyển.

Việc lựa chọn giữa xe đổi pin hay xe sạc trực tiếp của VinFast phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng và thói quen của mỗi cá nhân.

Nếu khách hàng sống gần các trạm đổi pin và ưu tiên sự nhanh chóng, các dòng như Viper hay Feliz II là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu muốn chủ động sạc tại nhà và cần phạm vi hoạt động cực xa với pin phụ, những cái tên như Vero X hay Evo Grand sẽ chiếm ưu thế.