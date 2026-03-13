Minio Green mở lối cho tài xế dịch vụ ‘lên đời’ xe 4 bánh

Với “cơn mưa” ưu đãi trong tháng 3, VinFast Minio Green đang tạo ra bước ngoặt cho nhiều tài xế mong muốn nâng cấp phương tiện, tối ưu thu nhập.

Mức đầu tư dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và hệ thống hậu mãi rộng giúp mẫu xe này rút ngắn đáng kể thời gian thu hồi vốn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí năng lượng còn nhiều biến động.

Yên tâm đầu tư “lên đời” xe 4 bánh với Minio Green

Anh Mai Xuân Đức (Hà Nội), một tài xế chạy dịch vụ bằng xe máy xăng, cho biết sau khi tích cóp được hơn 250 triệu đồng, anh từng tính chuyện “lên đời” 4 bánh để tăng thu nhập. Tuy nhiên, số tiền trên chỉ đủ để anh mua được xe cũ đời sâu. “Mua xe mới trả góp thì áp lực chi phí hàng tháng quá nặng, nhất là khi giá xăng đang tăng cao”, anh Đức nói.

VinFast Minio Green được nhiều tài xế muốn “lên đời” 4 bánh quan tâm.

Trong bối cảnh đó, nhiều tài xế như anh Đức chuyển hướng quan tâm tới VinFast Minio Green - mẫu xe điện có giá niêm yết từ 269 triệu đồng, được đánh giá là dễ tiếp cận hơn đáng kể so với phần lớn ôtô dịch vụ trên thị trường.

Đặc biệt, tài xế có thể lựa chọn phương án trả góp với lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu. Với những bác tài vốn phải tính từng đồng chi phí để trang trải cuộc sống, chính sách này giúp tạo thêm cơ sở để hiện thực hóa kế hoạch chuyển từ 2 bánh lên 4 bánh.

“Mức 7% cố định trong 3 năm là ‘của hiếm’ trong khi lãi suất cũng đang biến động mạnh. Chính sách mua xe 0 đồng của VinFast giải quyết được nỗi lo về vốn ban đầu và lo lắng chi phí trả góp hàng tháng”, anh Đức nhìn nhận.

Đáng nói hơn, trong thời điểm tháng 3 này, khách hàng quan tâm tới mẫu xe Minio Green còn có cơ hội nhận loạt ưu đãi hấp dẫn. Hiện tại, Minio Green đang được áp dụng chính sách giảm 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động khó lường, Vingroup đã gấp rút triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với ưu đãi thêm 3% giá trị xe cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3. Những hỗ trợ mạnh tay này giúp Minio Green dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng đang có nhu cầu.

Nhẹ gánh nuôi xe thời giá nhiên liệu leo thang

Không chỉ bài toán vốn đầu tư ban đầu, chi phí vận hành cũng trở thành áp lực lớn với nhiều tài xế trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Với người mưu sinh bằng vô lăng, biến động này tác động trực tiếp đến túi tiền mỗi ngày.

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, xe điện là phương tiện được nhiều người quan tâm.

Anh Nguyễn Trung Quân, một tài xế tại TP.HCM khẳng định, với Minio Green, bài toán khó trên được giải quyết nhẹ nhàng bởi chính sách hời từ VinFast.

Cụ thể, từ ngày 10/2, khách hàng cá nhân mua ôtô điện VinFast được miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần sạc mỗi tháng. Riêng tài xế mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần. Với người chạy dịch vụ hàng trăm km mỗi ngày như anh Quân, đây là khác biệt rất lớn so với xe xăng. “Phần chi phí trước đây hao hụt theo từng cuốc xe nay có thể được tiết giảm đáng kể, qua đó giúp cánh tài xế giữ lại nhiều lợi nhuận hơn”, anh Quân nói.

Bên cạnh lợi thế về chi phí năng lượng, xe điện còn giúp tài xế nhẹ gánh rõ rệt ở khâu bảo dưỡng. Theo nhiều tài xế, xe điện VinFast chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 15.000 km, tức chu kỳ dài gấp 3 lần xe xăng. Điều đó đồng nghĩa xe nằm xưởng ít hơn, chi phí phát sinh thấp hơn và thời gian vận doanh cũng nhiều hơn. Thực tế, nhiều tài xế cho biết, chi phí mỗi lần bảo dưỡng chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng.

Ngoài ra, bác tài “lên đời” 4 bánh có thể yên tâm sử dụng lâu dài với Minio Green nhờ chính sách bảo hành lên tới 7 năm cho xe và 8 năm với pin, hoặc 160.000 km. Mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ và 150.000 cổng sạc trên toàn quốc giúp tài xế có thể sạc bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu để xe luôn sẵn sàng lăn bánh sinh lời.

Minio Green đang trở thành lời giải trọn vẹn cho nhóm tài xế muốn lên đời xe 4 bánh để khai thác dịch vụ.