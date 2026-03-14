Cơ hội nào cho Hyundai Stargazer 2026 - hết 'xấu' đã đủ để bán chạy?

Thiết kế mới liệu có phải là điểm tựa giúp Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số tốt ở lần nâng cấp này hay không?

Những hình ảnh rò rỉ từ mạng xã hội cho thấy Hyundai Stargazer thế hệ mới đang chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong năm nay. Liên hệ với một đại lý Hyundai ở Hà Nội, nhân viên tư vấn cho biết phiên bản mới đã bắt đầu nhận cọc và dự kiến sớm ra mắt trong quý II.

Vậy Stargazer 2026 có gì đặc biệt, và cơ hội nào cho mẫu MPV ở thời điểm phân khúc này đang cạnh tranh mạnh mẽ?

Lột xác thiết kế

Năm 2022, Stargazer được Hyundai mang đến Việt Nam, cạnh tranh trong nhóm MPV với Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Tuy nhiên, thời điểm đó mẫu MPV Hàn Quốc không nhận được nhiều sự yêu thích từ người dùng do thiết kế có phần gây tranh cãi.

Chiếc Hyundai Stargazer với thiết kế gây tranh cãi năm 2022. Ảnh: Bối Hạ.

Mãi đến 2024, khi Stargazer X xuất hiện, doanh số của mẫu xe này mới được cải thiện. Song với ngoại hình được đánh giá không quá nịnh mắt. Stargazer hay Stargazer X vẫn không phải lựa chọn được nhiều người cân nhắc nếu nhắc đến MPV gia đình bình dân. Thời điểm đó, Stargazer được chọn như một mẫu MPV giá bán tốt, phù hợp để làm xe công nghệ.

Còn ở lần nâng cấp này, có thể mọi thứ đã khác.

Theo hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội, Stargazer 2026 độc đáo, hầm hố và hiện đại hơn. Những đường nét ở mặt ca lăng như lưới tản nhiệt gia tăng kích thước, cặp đèn chiếu sáng chính hay hốc gió cỡ lớn giúp phần đầu xe trở nên trẻ trung. Trong khi ở đuôi xe, cản hay cặp đèn hậu cũng được thay đổi thiết kế.

Bên trong khoang lái, Hyundai Stargazer cũng được hưởng chung nỗ lực phổ cập ngôn ngữ thiết kế hiện đại với loạt SUV tầm giá một tỷ đồng như Tucson hay Santa Fe. Vì vậy, màn hình nối liền hiện đại, vô lăng to bản, hệ thống âm thanh mới đều xuất hiện trên mẫu MPV thế hệ mới.

Stargazer 2026 được bắt gặp lái thử tại Hà Nội. Ảnh: S.T/facebook.

Có thể thấy Hyundai đang cố gắng mang một thiết kế mới, tương lai hơn lên cả dải sản phẩm ăn khách của hãng, một số thành công như Creta, một số "u ám" như Santa Fe. Với Stargazer, dù chưa mở bán tại Việt Nam, nhưng dựa trên những ý kiến của cộng đồng mạng, có thể thấy đây là một sự lột xác tích cực.

Chiếc xe nay trở nên sang trọng hơn, nếu đặt cùng hệ quy chiếu là MPV bình dân. Đương nhiên vẫn có ý kiến cho rằng chiếc Stargazer mới vẫn quá "độc lạ" so với nhu cầu của một người mua MPV giá rẻ. Tuy nhiên, nếu chỉ so với bản hiện hành, rõ ràng Stargazer mới đã thoát được hình ảnh không quá nịnh mắt kia.

Cơ hội nào cho Stargazer 2026?

Theo nhân viên tư vấn, mẫu xe dự kiến có giá dao động 480-680 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là khoảng giá ngang với bản hiện hành, thậm chí thấp hơn đôi chút ở bản tiêu chuẩn MT.

Giá bán cạnh tranh cùng với ngoại hình lột xác có thể là điểm cộng giúp Stargazer thu hút thêm khách hàng.

Tuy nhiên, mọi thứ không thật sự dễ dàng như vậy. Những năm trước, giá bán của Stargazer cũng thấp hơn đáng kể so với các đối thủ. Song do ngoại hình cũng như công nghệ, đây vẫn không phải là cái tên ghi nhận sức bán tốt, mà thường là lựa chọn dành cho người ưu tiên yếu tố giá lên đầu tiên.

Năm 2025, Hyundai bán được tổng hơn 3.300 chiếc Stargazer. Làm một phép so sánh nhỏ, có thể thấy lượng xe Stargazer bán được cả năm, chỉ ngang với doanh số ông trùm MPV xăng - Mitsubishi Xpander - ghi nhận trong khoảng 2-3 tháng.

MPV bình dân đang có quá nhiều đại diện mạnh, ở cả nhóm xe xăng lẫn điện. Ảnh: Đan Thanh, Sơn Phạm, TMV, Phong Vân.

Ở giai đoạn 2025-2026, trước sức ép của các đối thủ thuần điện như VinFast Limo Green hay BYD M6, điểm mạnh nhất của Stargazer là chi phí đầu tư tốt (nhờ giá bán thấp), chi phí vận hành rẻ (nhờ động cơ nhỏ) cũng đã bị lu mờ. Vì vậy, Stargazer buộc phải chuyển hướng, không còn tập trung ở nhóm khách mua MPV làm xe công nghệ, mà tìm cơ hội ở nhóm khách mua xe gia đình.

Nhìn chung, 2026 sẽ là một năm đầy thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho Hyundai Stargazer thế hệ mới.

Với sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo và mức giá khởi điểm dự kiến chỉ từ 480 triệu đồng, Stargazer mới có thể trở thành lựa chọn ưu tiên ở nhóm MPV gia đình giá rẻ, nơi người mua quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm công nghệ và thiết kế hiện đại, còn kết quả doanh số, có lẽ mẫu MPV cần thêm thời gian để chứng minh năng lực.