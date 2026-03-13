Dưới 40 triệu, xe máy điện nào đi được hơn 100 km mỗi lần sạc?

Với ngân sách dưới 40 triệu đồng và mong muốn tìm mua xe máy điện có phạm vi hoạt động hơn 100 km sau mỗi lần sạc, người dùng nên cân nhắc cái tên nào?

Thị trường Việt hiện có hàng loạt hãng xe máy điện nổi bật, phân phối nhiều sản phẩm với đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Dưới đây là gợi ý từ Tri Thức - Znews về các mẫu xe máy điện có giá dưới 40 triệu đồng nhưng sở hữu phạm vi hoạt động hơn 100 km sau mỗi lần sạc.

Datbike Quantum S3 - 200 km/lần sạc

Với mức giá 34,9-35,9 triệu đồng, Datbike Quantum S3 là cái tên đáng cân nhắc khi với người dùng ưu tiên yếu tố sạc và quãng đường di chuyển.

Xe nặng khoảng 130 kg và chịu được mức tải tương đương, đủ để người dùng cân nhắc nếu chọn mua xe đưa rước trẻ hay các chuyến đi phượt cặp đôi.

Datbike Quantum S3 có giá từ 34,9 triệu đồng. Ảnh: Datbike.

Xe được trang bị motor điện công suất 8,15 mã lực, cùng bộ pin dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc. Thời gian sạc với bộ sạc 1.800 W khoảng 2,5 giờ. Với bộ sạc 900 W, Quantum S3 mất khoảng 5 giờ để nạp đầy pin.

Datbike Weaver - 100 km/lần sạc

Với khách hàng nam và yêu thích phong cách đường phố, Weaver là cái tên đáng cân nhắc. Xe được trang bị motor điện công suất 6,79 mã lực, đạt tốc độ tối đa 80 km/h.

Bộ pin Lithium ion 72 V 29 Ah cho quãng đường di chuyển khoảng 100 km mỗi lần sạc, trong điều kiện vận tốc di chuyển trung bình 35 km/h. Datbike Weaver đang được bán với giá khoảng 39,9 triệu đồng ở đại lý.

Datbike Weaver di chuyển khoảng 100 km/lần sạc. Ảnh: Datbike.

Song nếu có nhu cầu mua xe điện Datbike, người dùng cần cân nhắc đến vị trí đại lý, cơ sở bảo dưỡng. Bởi hiện tại với số lượng đại lý khá ít, khoảng 40 chi nhánh trên cả nước, việc bảo trì, bảo dưỡng sẽ có đôi chút khó khăn.

VinFast Evo Grand - 134-262 km/lần sạc

VinFast Evo Grand là mẫu xe đáng nhắc đến với khách hàng ưu tiên phạm vi hoạt động. Xe được trang bị motor điện với công suất danh định 1,5 kW. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h.

Gói pin 2,4 kW là trang bị tiêu chuẩn của Evo Grand, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 134 km/lần sạc đầy. Khi lắp thêm gói pin phụ dung lượng tương đương, VinFast Evo Grand có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 262 km.

Evo Grand là mẫu xe đáng nhắc đến nếu ưu tiên phạm vi hoạt động. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, VinFast cũng phân phối thêm phiên bản Lite của Evo Grand với tốc độ giới hạn 48 km/h. Phạm vi hoạt động của mẫu xe này dao động khoảng 70 km/lần sạc với một viên pin và tăng lên 198 km/lần sạc nếu lắp pin phụ.

VinFast Evo Grand Lite có giá 18 triệu đồng, còn VinFast Evo Grand đang được bán với giá 21 triệu đồng.

VinFast Vero X - 262 km/lần sạc

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe mới tên Vero X vào cuối năm 2025, có giá bán khoảng 34,5 triệu đồng. Đây là cái tên đáp ứng đủ tiêu chí về cả quãng đường di chuyển lẫn giá tiền cho người đang "tăm tia" xe máy điện. Tương tự Evo Grand, Vero X cũng có thiết kế khay pin phụ nhằm gia tăng quãng đường di chuyển.

VinFast Vero X có thể di chuyển hơn 200 km nếu lắp thêm pin phụ. Ảnh: VinFast.

VinFast Vero X được trang bị motor điện BLDC Inhub cung cấp công suất tối đa 2,25 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h.

Gói pin dung lượng 2,4 kWh cho phép Vero X chạy tối đa khoảng 134 km sau mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, phạm vi hoạt động được tăng lên thành 262 km.

Yadea Osta - 180 km/lần sạc

Mẫu xe máy điện mới nhất vừa xuất hiện tại Việt Nam là Osta từ Yadea, cũng sở hữu phạm vi hoạt động ấn tượng với giá bán dưới 40 triệu đồng.

Xe có thiết kế nữ tính, đi cùng động cơ hub TTFAR, cho công suất 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h. Bộ pin Lithium 72V 45Ah cho tầm hoạt động 180 km sau mỗi lần sạc.

Yadea Osta có giá chưa đến 28 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn H+. Ảnh: Yadea.

Hiện, xe có giá 27,49 triệu đồng cho bản H+, tăng lên thành 31,99 triệu đồng ở bản Osta P.

Nói chung, tùy vào phong cách cá nhân, người dùng có thể chọn sự phá cách từ Datbike, tính đa dụng và hệ sinh thái trạm sạc phủ rộng của VinFast, hay thiết kế thời trang từ Yadea.