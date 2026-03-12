Tài xế taxi, xe công nghệ lại tìm đến ôtô số sàn?

Các mẫu xe số sàn khá lạ lẫm với phần đông khách hàng, lại cắt bớt trang bị nhưng sở hữu giá bán rẻ, phù hợp với những người mua xe chạy taxi.

Ôtô số sàn ngày càng hiếm tại Việt Nam. Nhiều người chọn học lái ôtô số tự động khiến nhiều hãng dần loại bỏ phiên bản số sàn của các dòng xe. Nếu tồn tại một bản số sàn, phiên bản đó cũng được xem là bản cơ sở, cắt trang bị và có giá bán rẻ nhất.

Tuy nhiên, chính yếu tố giá rẻ lại khiến xe số sàn dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng mua xe chạy taxi, kinh doanh dịch vụ vận tải.

Sedan cỡ B - từ 345 triệu đồng

Những chiếc sedan cỡ B từng khá phổ biến trong đội hình xe dịch vụ tại Việt Nam. Giá khá rẻ, không gian nội thất và động cơ vừa đủ dùng giúp Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage, Kia Soluto từng được nhiều người mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải ưu ái.

Hiện, 2 mẫu sedan cỡ B rẻ nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang là Kia Soluto MT (345 triệu đồng) và Mitsubishi Attrage MT (380 triệu đồng).

Cả hai sở hữu kích thước khá tương đồng. Nếu chiều dài x rộng x cao của Kia Soluto lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 mm thì các kích thước tương ứng của Mitsubishi Attrage là 4.305 x 1.670 x 1.515 mm.

Dưới nắp ca-pô của Kia Soluto MT là động cơ 1.4L cho công suất tối đa 94 mã lực, sức kéo 132 Nm. Ở Mitsubishi Attrage MT, động cơ 1.2L cung cấp công suất tối đa 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số sàn 5 cấp.

Bản số sàn của Kia Soluto và Mitsubishi Attrage là những lựa chọn sedan cỡ B rẻ nhất Việt Nam. Ảnh: Kia, MMV.

Kia Soluto được trang bị bộ ghế bọc da ngay từ phiên bản MT, còn ghế ngồi trên Mitsubishi Attrage MT vẫn chỉ bọc nỉ.

Hai phiên bản rẻ nhất của Mitsubishi Attrage và Kia Soluto cũng không có camera lùi, cảm biến lùi, cân bằng điện tử hay khởi hành ngang dốc. Điều này khá dễ hiểu bởi để có được giá bán rẻ, người dùng phải chấp nhận đánh đổi.

Mitsubishi Xpander MT - 568 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản gần đây giới thiệu bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander MT tại thị trường Việt Nam. Thay vì lắp ráp trong nước, bản số sàn của mẫu MPV cỡ nhỏ nay được nhập khẩu từ Indonesia, giá bán tăng lên thành 568 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander MT chuyển sang nhập khẩu Indonesia. Ảnh: Mitsubishi.

So với bản tiền nhiệm, Xpander MT mới có chiều dài tổng thể tăng thêm 120 mm, đạt 4.595 mm. Trong khoang lái, cụm đồng hồ nay có kích thước 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây.

"Trái tim" của xe vẫn là động cơ 1.5L MIVEC, cung cấp công suất tối đa 103,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Hãng xe Nhật Bản xác nhận động cơ mới của Mitsubishi Xpander MT đạt chuẩn khí thải Euro 5, tương thích xăng sinh học E10.

Mitsubishi Xpander từng là MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Tuy nhiên giai đoạn gần đây, vị thế của xe đang bị đe dọa bởi các mẫu MPV chạy điện.

MG G50 MT COM - 559 triệu đồng

Phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam không có nhiều đại diện nhưng MG G50 vẫn là một trong những mẫu xe đáng chú ý, bởi được cung cấp một phiên bản số sàn với giá 559 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn nhiều lựa chọn MPV cỡ nhỏ khác trên thị trường

Các kích thước dài x rộng x cao của MG G50 lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm.

MG G50 MT COM là MPV cỡ trung rẻ nhất Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Trên phiên bản giá rẻ, MG G50 sử dụng nhiều trang bị khá cơ bản, chẳng hạn bóng halogen projector, mâm xe bằng sắt kích thước 16 inch hay bộ ghế ngồi bọc nỉ.

Khoang lái MG G50 MT Com không có màn hình giải trí trung tâm, được trang bị điều hòa chỉnh cơ, phanh tay và chìa khóa dạng cơ. Xe không có cần số sau vô lăng như các bản cao.

Sức mạnh của MG G50 MT COM vẫn đến từ khối động cơ tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 169 mã lực, mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Hộp số sàn 6 cấp là trang bị trên bản giá rẻ của mẫu MPV cỡ trung.

Xe không có camera lùi và tính năng kiểm soát hành trình, số túi khí giảm về 2, còn lại các tính năng an toàn khác là tương đồng 2 phiên bản cao hơn.

New MG5 - 399 triệu đồng

Trang bị hộp số sàn không quá dễ dùng nhưng New MG5 vẫn được giới tài xế dịch vụ đánh giá khá cao nhờ sở hữu kích thước ngang ngửa sedan cỡ C nhưng giá bán rẻ như xe hạng A.

Các kích thước dài x rộng x cao của New MG5 lần lượt 4.601 x 1.818 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở 2.680 mm.

New MG5 là sedan cỡ C nhưng giá rẻ ngang xe hạng A. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng chính dạng halogen projector, trang bị mâm thép đường kính 15 inch. New MG5 có phanh đĩa phía trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Khoang lái New MG5 được trang bị màn hình 8 inch có kết nối bluetooth, điều hòa điều khiển điện tử. Mẫu sedan cỡ C vẫn có cảm biến lùi, camera lùi và được trang bị 2 túi khí.

Dưới nắp ca-pô New MG5 là động cơ xăng dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước qua hộp số sàn 5 cấp.

Hyundai Grand i10 các phiên bản số sàn cũng có giá bán rẻ, tuy nhiên những mẫu xe cỡ A gần đây không còn được quá nhiều khách hàng ưa chuộng khi chọn taxi. Thị trường Việt hiện có nhiều xe điện giá cạnh tranh, chi phí sử dụng thấp phù hợp làm taxi như dòng xe Green của VinFast, BYD M6 hay xe điện của Wuling.