Ai muốn mua SUV số sàn của Subaru?

Subaru gửi email đến một nhóm khách hàng, mời tham gia khảo sát về khả năng sẽ mua SUV trang bị hộp số sàn.

Theo Motor1, Subaru đang thăm dò ý kiến khách hàng về khả năng ra mắt một mẫu xe số sàn mới.

Dù xe số sàn đang dần biến mất khỏi thị trường, một số hãng vẫn nỗ lực duy trì cách thức chuyển số này trên ôtô. Subaru là một trong số đó khi BRZ và WRX là những mẫu xe vẫn được thương hiệu Nhật Bản cung cấp tùy chọn số sàn.

Trên mạng xã hội Reddit, người điều hành diễn đàn r/Subaru đã đăng tải một khảo sát với nội dung “Liệu bạn có cân nhắc mua một chiếc SUV số sàn trong tương lai hay không?”. Các lựa chọn trải dài từ “Chắc chắn” cho đến “Chắc chắn không”.

Theo tài khoản Macgyver452, cuộc khảo sát này không được công khai, do đó kết quả sau cùng là một ẩn số. Chỉ những người nhận email trực tiếp từ Subaru mới có thể tham gia khảo sát.

Ở một cuộc khảo sát tương tự, Subaru đã hỏi rằng nếu có tùy chọn số sàn, mức độ quan tâm của khách hàng ra sao nếu Subaru Outback Wilderness được trang bị. Các lựa chọn trả lời trải dài từ “Rất quan tâm” cho đến “Không quan tâm”.

Chuyên trang Motor1 nhận định nếu bất kỳ SUV Subaru nào trang bị hộp số sàn, cái tên xứng đáng nhất phải là Outback Wilderness. Hiện tại, đối thủ chính của Subaru Outback Wilderness tại Mỹ đang là Ford Bronco và Jeep Wrangler cả 2 đều có tùy chọn số sàn.

Dù vậy, có một thực tế rằng các nhà sản xuất ôtô thường xuyên tiến hành các khảo sát ngẫu nhiên tương tự, dù có thể không dẫn đến sự ra mắt của bất kỳ sản phẩm nào.

Hiện, khách hàng của thương hiệu Subaru được cho là rất trông chờ sự hiện diện của một mẫu SUV số sàn.

Subaru Crosstrek trang bị số sàn đã bị dừng sản xuất hồi năm 2023, bản số sàn của Forester bị loại bỏ vào năm 2018 trong khi Outback đã trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động từ khoảng năm 2014.