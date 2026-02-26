Loạt tính năng trên ôtô vô tình trở thành 'lớp bảo mật' chống trộm

Phanh tay cơ dạng đạp, hộp số sàn là những tính năng thường xuất hiện trên ôtô đời cũ, có thể trở thành "lớp bảo mật" khiến tội phạm trộm xe ngày nay phải "bó tay".

Ôtô là món hàng có giá trị lớn, chẳng thế mà người Việt lại xem "tậu xe, mua nhà" là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được. Để hỗ trợ người dùng bảo vệ ôtô khỏi bị mất trộm, các hãng xe đã trang bị nhiều tính năng bảo mật hiện đại.

Tuy nhiên với một số người dùng ngày nay, những tính năng, trang bị tưởng chừng đã "tuyệt chủng" trên ôtô mới lại đóng vai trò như những "lớp bảo mật" cung cấp khả năng bảo vệ ở cấp độ cao.

Hộp số sàn

Sau khi hệ thống giấy phép lái xe của Việt Nam thay đổi từ đầu năm 2025, hạng B giờ đây về cơ bản cho phép người tham gia giao thông điều khiển cả ôtô số sàn lẫn xe số tự động.

Dù vậy thực tế khi học và thi giấy phép lái xe, học viên vẫn phải chọn giữa B01 - chỉ học và sử dụng ôtô số tự động, hoặc B để có thể sử dụng cả ôtô số sàn lẫn số tự động sau khi đạt sát hạch.

Hộp số sàn không còn quá phổ biến. Ảnh minh họa: Vĩnh Phúc.

Trong một lần chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quang Định (giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM) từng tiết lộ vào lúc này, phần lớn học viên của anh đang lựa chọn học và thi bằng lái ôtô hạng B điều khiển số tự động.

Điều khiển ôtô số sàn vì thế trở thành kỹ năng khá hiếm gặp với người lái ôtô tại Việt Nam. Hộp số sàn cũng do vậy trở thành một trong những "lớp bảo mật" giúp ôtô khỏi bị mất trộm, bởi kẻ gian có vào được xe cũng chưa chắc biết cách vận dụng thuần thục giữa chân côn, chân ga và cần số.

Phanh tay cơ

Khi phanh tay điện tử kèm tính năng Auto Hold xuất hiện nhiều hơn trên ôtô cũng là lúc việc kéo phanh tay cơ dần trở thành động tác hiếm gặp.

Ôtô hiện đại trang bị phanh tay điện tử cũng có tính năng tự động nhả phanh khi người dùng nhấn bàn đạp ga. Khi đỗ xe, người dùng cũng chỉ cần chuyển về P, phanh tay điện tử sẽ tự động kích hoạt. Ôtô điện là nhóm xe giúp quy trình này dần trở nên quen thuộc.

Phanh tay cơ đang ít xuất hiện hơn trên ôtô hiện đại. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Do đó, không ít người có thể sẽ bối rối khi chuyển số sang D, đạp ga mà xe cứ ì ạch không thể tăng tốc như ý muốn. Lúc này, dù phanh tay chưa được nhả, xe vẫn có thể chạy chậm nhưng khá nặng nề, hoặc thậm chí không thể di chuyển nổi. Đồng thời, một ký hiệu cũng xuất hiện trên táp-lô, cảnh báo người dùng nên nhả phanh tay.

Việc phanh tay cơ đứng trước nguy cơ bị loại bỏ khỏi ôtô hiện đại cũng giúp trang bị này có thể là một trong những "lớp bảo mật" trên xe.

Nếu kẻ gian đã quen với quy trình điều khiển xe trang bị phanh tay điện tử, một khoang cabin với lẫy kéo phanh tay cơ sẽ gây ra ít nhiều bối rối.

"Phanh tay" trên một mẫu xe Toyota, người dùng cần kích hoạt bằng cách đạp lên, thay vì kéo. Ảnh: Toyota of Orlando.

Một vài mẫu xe như Toyota Camry (đời 2007-2018), Toyota Corolla Cross (2020-2024), Hyundai Santa Fe (2007-2018), Kia Sedona (2015-2020)... từng bán tại Việt Nam còn bố trí phanh tay dạng... đạp bằng chân. Cách làm này từng phổ biến do các hãng muốn tối ưu không gian bệ trung tâm giữa 2 ghế hàng trước.

Lắc vô lăng để khởi động

Nếu lần đầu tiếp cận một mẫu xe sử dụng chìa khóa cơ đời cũ, người dùng có thể gặp phải tình huống ổ khóa bị kẹt cứng, không thể vặn chìa để khởi động xe.

Đây thực chất là một tính năng chống trộm được các hãng trang bị cho ôtô, gọi là khóa vô lăng (steering lock). Với những mẫu xe trang bị chìa khóa cơ truyền thống, nếu người dùng tắt máy và xoay vô lăng, vô lăng sẽ bị khóa cứng lại.

Khóa vô lăng là tính năng chỉ có trên xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Ảnh minh họa: The Drive.

Khi này, dù có cắm chìa khóa vào ổ để khởi động, người dùng cũng sẽ gặp tình trạng kẹt cứng, không thể vặn chìa.

Giải pháp trong trường hợp này là dùng một tay lắc nhẹ vô lăng qua lại, đồng thời tay kia vặn chìa khóa. Tính năng này chỉ có mặt trên các dòng xe đời cũ trang bị chìa khóa cơ và gần như đã "tuyệt chủng" trên thị trường ôtô hiện đại.

Do đó, tính năng khóa vô lăng cũng được xem là một trong những "lớp bảo mật" giúp bảo vệ ôtô khỏi các vụ trộm cắp.