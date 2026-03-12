Phía sau màn vượt mặt Ford Ranger của Hilux, Toyota đã đúng?

Toyota Hilux bất ngờ leo lên đỉnh bảng doanh số phân khúc bán tải, xếp trên cả Ford Ranger. Thế hệ mới của xe tại Việt Nam đang thu về nhiều đánh giá tích cực, nhưng liệu có đủ sức thành "vua" bán tải mới tại Việt Nam?

Tháng 2/2026, khi doanh số thị trường ôtô Việt Nam ít nhiều phải chịu những ảnh hưởng xuất phát từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, thì Toyota Hilux bất ngờ trở thành điểm sáng.

Doanh số 871 xe Toyota Hilux ghi nhận ở tháng vừa rồi không những tương đương mức tăng trưởng hơn 580% mà còn giúp mẫu bán tải Nhật Bản vượt qua Ford Ranger, trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc.

Tăng trưởng "nóng"

Không nhiều ôtô động cơ đốt trong tăng trưởng doanh số trong tháng 2, và Toyota Hilux là cái tên tăng trưởng "nóng" nhất.

Kỳ báo cáo đầu năm mới, Toyota Hilux từng ghi nhận chỉ 128 xe đến tay khách hàng, nhưng đã tăng lên thành 871 xe khi thị trường Việt kết thúc tháng 2. Trước đó hồi tháng 12/2025, doanh số Toyota Hilux chỉ ở mức 74 xe, thấp nhất cả năm.

Diễn biến này nhìn chung khá dễ lý giải, bởi thông tin về khả năng Toyota Hilux thế hệ mới cập bến Việt Nam đã xuất hiện từ khoảng giữa tháng 11/2025.

Doanh số Toyota Hilux tăng trưởng nóng sau Tết Doanh số Toyota Hilux trong giai đoạn 6 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Tháng 2/2026

xe 311 522 401 74 128 871

Sau giai đoạn "nhá hàng" thế hệ mới, doanh số một mẫu xe thường sẽ chững lại đáng kể do đại lý không nhập thêm, khách hàng cũng có tâm lý trông chờ xe mới cập bến.

Việc Toyota Hilux 2026 ra mắt với ngoại hình lột xác, kèm động cơ diesel tăng áp dung tích 2.8L được trang bị tiêu chuẩn dường như tạo ra cú hích lớn cho mẫu bán tải cỡ trung.

Từ danh xưng bán tải "đi cày", Toyota Hilux đã hóa thành mẫu xe trẻ trung hơn, đồng thời sức mạnh động cơ cũng được cải thiện đảm bảo khả năng đáp ứng công việc nhờ tăng "số chấm".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở TP.HCM cho biết khá nhiều khách hàng bày tỏ sự quan tâm dành cho Toyota Hilux thế hệ mới.

"Bước sang thế hệ mới, Toyota Hilux có vẻ đã đủ lực để cạnh tranh sòng phẳng tại Việt Nam với các đối thủ cùng phân khúc", người này chia sẻ.

Toyota Hilux 2026 thay đổi từ ngoài vào trong, nâng cấp động cơ. Ảnh: Phong Vân.

Ra mắt cuối tháng 1/2026, Toyota Hilux gây ấn tượng khi nhìn chính diện nhờ cụm lưới tản nhiệt 3D dạng đục lỗ, cụm đèn chiếu sáng chính bóng Bi-LED dạng thấu kính, dải đèn ban ngày mỏng nằm ngang hàng với logo Toyota dạng chữ.

Trên nắp thùng hàng sau xe là logo Toyota dạng chữ cỡ lớn. Thân xe có các điểm nhấn gồm ốp trang trí màu đen, bậc bước lên xuống hay mâm xe thiết kế hoàn toàn mới.

Khoang lái Toyota Hilux cũng xuất hiện nhiều đường nét cứng cáp và góc cạnh, dựa trên triết lý "mạnh mẽ và linh hoạt".

Các phiên bản số tự động được trang bị cần số dạng thẳng hàng, kết hợp cùng phanh tay điện tử. Bản cao cấp nhất Trailhunter có núm xoay chọn chế độ lái và thêm lẫy gài cầu, tương thích với hệ dẫn động 4x4.

Nguyên nhân

Bổ trợ cho màn lên ngôi đầy bất ngờ của Toyota Hilux trong phân khúc bán tải là sự sa sút doanh số của Ford Ranger.

Từ sức bán 1.854 xe trong tháng đầu năm mới, doanh số Ford Ranger giảm mạnh về 809 xe. Đà sa sút của mẫu bán tải Mỹ có thể gây sốc, nhưng là diễn biến không mấy bất thường nếu đặt vào bối cảnh chung thị trường.

Ford Ranger sa sút, gián tiếp đưa Toyota Hilux lên đỉnh phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Trong khi đó, cú bật tăng mạnh mẽ về doanh số của Toyota Hilux có thể đến từ nhiều nguyên nhân.

Các đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc Hilux thế hệ mới từ khoảng tháng 11/2025, khi râm ran thông tin xe sẽ sớm về Việt Nam. Đến khi Toyota Hilux 2026 chính thức chào sân, những ưu đãi khác nhau cũng có thể đã giúp tăng thêm số lượng cọc.

Do vậy ở kỳ báo cáo tháng 2, doanh số 871 xe của Toyota Hilux nhiều khả năng xuất phát từ động thái "trả hàng" mà các đại lý thực hiện dành cho khách hàng đã đặt cọc từ cuối năm ngoái.

Tham chiếu lại diễn biến gần đây của thị trường ôtô Việt, màn "đu đỉnh" của Toyota Hilux dường như mang nhiều nét tương đồng Mitsubishi Destinator.

Mẫu SUV cỡ C chính thức ra mắt Việt Nam tháng 12/2025 và ngay kỳ báo cáo doanh số đầu tiên, lượng bàn giao đã đạt mức 2.377 xe. Thành tích này chưa đủ giúp Destinator vượt qua Mazda CX-5, nhưng tạo ấn tượng lớn khi giúp một "tân binh" góp mặt trong top xe bán chạy ngay tháng đầu mở bán.

Tuy nhiên, Mitsubishi dường như đã nỗ lực hết mình để "trả nợ" nhiều nhất có thể số đơn cọc bằng tất cả lượng xe đã chuẩn bị sẵn.

Mitsubishi Detinator từng ghi nhận lượng bàn giao gần 2.400 xe ngay tháng đầu chào sân. Ảnh: Phúc Hậu.

Sang 2 tháng đầu năm nay, lượng bàn giao Destinator tại Việt Nam bắt đầu giảm dần. Ghi nhận tại các đại lý Mitsubishi hồi tháng 1/2026, nhiều tư vấn bán hàng xác nhận không thể bàn giao mẫu SUV cỡ C nhập khẩu cho khách hàng trước Tết.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, một số khách hàng do không muốn chờ lâu hơn thậm chí đã rút cọc Destinator và chuyển sang mua xe khác.

Toyota Hilux 2026 đã thực sự đủ lực?

Chia sẻ với phóng viên, tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota ở TP.HCM xác nhận vào lúc này, khách hàng đặt cọc Toyota Hilux bản Pro sẽ nhận xe vào tháng 4-5. Với phiên bản Trailhunter cao cấp nhất, thời gian nhận xe dự kiến rơi vào khoảng tháng 5-6.

Như vậy, nguồn cung có vẻ đang dần trở thành vấn đề đáng lo với Toyota Hilux 2026. Lượng xe có sẵn không đủ đáp ứng nhu cầu có thể hóa thách thức không nhỏ dành cho mẫu xe này trong nỗ lực chia lại miếng bánh thị phần bán tải Việt.

Toyota Hilux 2026 nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên nếu nhìn vào mặt tích cực, điều này đồng nghĩa Toyota Hilux 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Mẫu bán tải cỡ trung do vậy cũng trở thành một trong những "tân binh" nổi bật hàng đầu thị trường xe Việt giai đoạn đầu năm.

Khi đặt lên bàn cân, thông số sức mạnh động cơ Toyota Hilux 2026 tỏ ra không mấy thua thiệt so với "vua bán tải" Ford Ranger.

Ở phiên bản Ford Ranger Stormtrak, khối động cơ Bi-Turbo dung tích 2.0L cung cấp công suất tối đa 207 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Trên Toyota Hilux Trailhunter, động cơ diesel tăng áp 2.8L sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Một trong những ưu điểm của Ford Ranger được khách Việt đánh giá cao là ngoại hình hầm hố nhưng vẫn trẻ trung. Số lượng phiên bản đa dạng, khoảng giá trải rộng cũng giúp Ford Ranger thu về lượng doanh số lớn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Hilux bản cũ nhận về nhiều đánh giá tích cực về tính bền bỉ lẫn khả năng vận hành, nhưng ngoại hình vẫn khá cũ kỹ. Sang thế hệ mới, những thay đổi ở ngoại thất và nội thất giúp Toyota Hilux 2026 lột xác đáng kể, trở nên "nịnh mắt" hơn và dường như đã làm hài lòng một bộ phận khách Việt.

Ngoại hình Toyota Hilux ở thế hệ mới đã trở nên "nịnh mắt" hơn. Ảnh: Ford Việt Nam, Toyota.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đức Vương (30 tuổi, TP.HCM) - người từng sử dụng qua nhiều đời bán tải Ford Ranger - cho biết vừa ra đại lý tham khảo Toyota Hilux mới.

"Bản mới của Hilux nhìn khác hẳn, đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với thế hệ cũ. Tôi đang cân nhắc khả năng mua phiên bản Pro", anh Đức Vương chia sẻ.

Cơ hội để Toyota Hilux vẽ lại phân khúc bán tải Việt

Tương đối chật vật tại thị trường Việt Nam nhưng ở Thái Lan, Toyota Hilux mới là "vua bán tải".

Năm ngoái, Toyota Hilux tiếp tục sở hữu doanh số cao nhất phân khúc bán tải ở thị trường Thái Lan với 62.585 xe. Isuzu D-Max đứng thứ nhì với 51.410 xe còn Ford Ranger chỉ đứng thứ ba với lượng tiêu thụ 11.159 xe.

Thậm chí nếu gộp chung cả biến thể Hilux Champ giá rẻ, lượng tiêu thụ Toyota Hilux ở "thiên đường bán tải" Đông Nam Á sẽ còn vượt trội hơn nữa trước loạt đối thủ như Ranger, D-Max hay Mitsubishi Triton và Nissan Navara.

Toyota Hilux là "vua bán tải" ở Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand.

Chưa rõ tại Việt Nam, Toyota Hilux 2026 có thể duy trì sức bán như hiện tại được bao lâu. Mẫu bán tải cỡ trung sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn vượt mặt Ford Ranger, bởi đại diện Mỹ nhiều khả năng sẽ quay lại quỹ đạo bán tốt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bất chấp kết quả sau cùng có ra sao, Toyota Hilux 2026 đang là điểm sáng đáng chú ý tại thị trường Việt. Có thể chưa đủ sức vẽ lại bức tranh thị trường bán tải Việt và trở thành cái tên dẫn đầu như ở Thái Lan, tuy nhiên Toyota Hilux ở thế hệ mới đã sẵn sàng thị uy sức mạnh trước loạt đối thủ đồng hương gồm Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và cả Nissan Navara.