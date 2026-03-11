Lý do thị trường ôtô Việt 'bốc hơi' gần 50% doanh số

Doanh số ôtô du lịch Hyundai cũng như lượng tiêu thụ chung của các thương hiệu thành viên VAMA đều giảm trong tháng 2. Diễn biến này liệu có bất thường?

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 2, doanh số toàn thị trường đạt 19.278 ôtô các loại. So với kỳ báo cáo đầu năm 2026, lượng tiêu thụ ôtô của khách hàng Việt Nam đã giảm đến 48%.

Giảm diện rộng, xe bán chạy cũng không thoát

Trong tổng cộng gần 19.300 ôtô các loại của nhóm thương hiệu thành viên VAMA đến tay khách Việt, có 12.376 ôtô du lịch, tương đương giảm 53% so với kỳ báo cáo tháng 1/2026.

Doanh số xe lắp ráp đạt 9.220 xe ở tháng vừa rồi, giảm 49%. Lượng tiêu thụ xe nhập khẩu cũng giảm 47%, đạt 10.058 xe.

Thị trường xe Việt "bốc hơi" lượng lớn doanh số Doanh số ôtô Hyundai và các thương hiệu thành viên VAMA trong 2 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Tháng 1/2026 Tháng 2/2026 Các hãng xe VAMA xe 36875 19278 Hyundai xe 4859 2253

Ở nhóm ôtô thương hiệu Hyundai, TC Motor báo cáo doanh số tháng 2 đạt 2.253 xe. So với tổng lượng tiêu thụ 4.859 xe ghi nhận ở tháng đầu năm mới, doanh số ôtô du lịch thương hiệu Hyundai tại Việt Nam đã giảm gần 54%.

Phần lớn mẫu xe xăng bán chạy trong tháng 1/2026 tiếp tục duy trì vị trí trong danh sách 10 ôtô có doanh số tốt nhất kỳ báo cáo này. Tuy nhiên, gần như toàn bộ đại diện xuất hiện trong danh sách bán chạy đều đã giảm doanh số.

Chẳng hạn, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu nhóm xe xăng với 1.008 xe đến tay khách hàng, dù doanh số đã giảm hơn 50% so với mức tiêu thụ 2.104 xe ở kỳ báo cáo trước.

Mazda CX-5, Ford Ranger giảm doanh số trong tháng Tết. Ảnh: Thaco, Ford Việt Nam.

Ford Ranger bán được 809 xe, giảm mạnh hơn 1.000 xe so với doanh số trước đó. Những mẫu xe còn lại như Ford Everest (747 xe), Ford Territory (730 xe), Hyundai Creta (645 xe), Toyota Yaris Cross (638 xe) hay Toyota Vios (615 xe) và Hyundai Tucson (614 xe) cũng đều giảm doanh số.

Diễn biến không mới

Trên thực tế, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam thường xuyên có xu hướng chững lại, thậm chí giảm trong vài kỳ báo cáo thuộc quý đầu năm. Giai đoạn này thường trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vốn kéo dài đôi khi cả tuần, ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách lẫn khả năng xử lý hồ sơ, bàn giao xe của đại lý.

Chẳng hạn, doanh số ôtô các thương hiệu thành viên VAMA hồi tháng 2/2024 từng tạo đáy cho cả năm. Khi đó, người Việt chỉ mua 11.633 ôtô các loại trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Khách Việt giảm mua ôtô trong tháng Tết Diễn biến doanh số thị trường xe Việt trong năm 2024 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

xe 19243 11633 27289 24350 25792 26575 28920 25196 36585 38761 44200 31598

Các năm 2023 và 2025 cũng chứng kiến thị trường xe Việt khởi đầu chậm chạp trong 2 tháng đầu năm, chỉ bắt đầu tăng trưởng từ tháng 3.

Lúc này, thị trường Việt vừa bước qua giai đoạn nghỉ Tết kéo dài, nhiều xe mới ra mắt, các đại lý và hãng xe cũng tung ưu đãi hấp dẫn để "giải phóng" hàng tồn.

Như vậy, việc doanh số của các hãng xe xăng cũng như từng hãng xe thuộc thành viên VAMA, TC Motor giảm tương đối mạnh ở tháng 2/2026 nhìn chung không phải là dấu hiệu bất thường.

Đà suy giảm doanh số toàn thị trường trong tháng 2/2026 cũng có thể dự đoán từ trước. Theo ghi nhận mà Tri Thức - Znews thực hiện trước đây, tình hình mua bán ôtô tại đại lý thực tế đã "đóng băng" ở các tuần sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những điểm sáng

Giữa tình cảnh ảm đạm chung của toàn thị trường, vẫn có những điểm sáng nhất định về doanh số.

Nổi bật nhất có lẽ là màn ngược dòng đầy bất ngờ của Toyota Hilux trong phân khúc bán tải. Với 871 xe đến tay khách Việt trong tháng 2 - tương đương tăng trưởng hơn 580%, Toyota Hilux chứ không phải Ford Ranger mới là mẫu bán tải sở hữu doanh số cao nhất thị trường.

Toyota Hilux 2026 có màn khởi động tốt. Ảnh: Toyota.

Toyota Corolla Cross (379 xe), Toyota Camry (53 xe) cũng là những cái tên ghi nhận doanh số tăng trưởng dương ở kỳ báo cáo giữa quý I.

Mitsubishi Pajero Sport bán được 81 xe ở tháng vừa rồi, sau khi đã "trắng doanh số" trong tháng mở màn năm mới. Tương tự, Ford Mustang Mach-E cũng kịp có đợt bàn giao đầu tiên cho một khách hàng trong tháng 2/2026.

Cái tên nổi bật hàng đầu thị trường xe Việt có lẽ là VinFast. Dù trải qua tháng 2 với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, hãng ôtô điện VinFast vẫn hoàn tất bàn giao 9.903 xe đến tay khách Việt.

Bán chạy nhất tiếp tục là VinFast VF 3 với 2.274 xe. Limo Green cho thấy sức bán áp đảo phân khúc MPV với doanh số 1.808 xe, còn biến thể phục vụ gia đình VF MPV 7 cũng có màn chạy đà ấn tượng khi sở hữu doanh số 1.165 xe.

VinFast trở thành điểm sáng của thị trường xe Việt. Ảnh: VinFast.

Nhóm xe bán chạy của VinFast còn có VF 5 (1.601 xe), VF 6 (1.042 xe) hay VF 7 (807 xe). Các mẫu xe còn lại gồm VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van... cũng đóng góp vào doanh số chung của VinFast tại thị trường quê nhà.

Lợi thế của VinFast đến từ chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ mà Chính phủ Việt Nam đang áp dụng cho ôtô điện, bên cạnh chương trình sạc miễn phí được VinFast áp dụng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN.