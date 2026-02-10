Sát Tết Nguyên đán, nhiều ôtô vẫn khuyến mại cả trăm triệu đồng

Trước thềm Tết Nguyên đán, khuyến mại trên thị trường ôtô Việt có sẵn khá nhiều nhưng phần lớn khách hàng chưa chọn mua xe ngay.

Khoảng 2 tuần đầu tháng 2 cũng trùng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Đây là lúc các đại lý kinh doanh ôtô tại Việt Nam gần như "đóng băng", bởi khách hàng nếu có mua xe cũng khó kịp hoàn thành thủ tục nhận xe để du xuân, chơi Tết.

Dù vậy, các hãng xe vẫn thông báo áp dụng ưu đãi cho hàng loạt ôtô, giá trị khuyến mại quy đổi lên đến cả trăm triệu đồng.

Xe Nhật khuyến mại "xả" hàng tồn

Sát thềm Tết Nguyên đán, Subaru Forester đời cũ vẫn tiếp tục được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi cả trăm triệu đồng để dọn kho.

Đây là số xe Forester nhập Thái sản xuất trong năm 2024 còn sót lại, không phải là mẫu Subaru Forester nhập khẩu Nhật Bản vừa ra mắt cuối năm ngoái.

Phiên bản 2.0 i-S EyeSight của Subaru Forester đời cũ được thông báo hưởng mức ưu đãi đến 308 triệu đồng, nhưng hiện không còn xe để bán. Các phiên bản 2.0 i-L EyeSight và 2.0 i-L cũng có ưu đãi cao, lần lượt 278 triệu và 140 triệu đồng, giúp giá bán khởi điểm của mẫu SUV cỡ C giảm về mức 829 triệu đồng.

Subaru Forester đời cũ tiếp tục được ưu đãi để "dọn kho". Ảnh: Phúc Hậu.

Tương tự, Honda Civic e:HEV RS có số VIN 2025 cũng được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết 999 triệu đồng, ưu đãi này giúp khách Việt tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng khi có nhu cầu sở hữu phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ C.

Mẫu "xe chơi" Suzuki Jimny cũng đang nhận khuyến mại theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, cùng với gói bảo dưỡng xe 3,5 năm. Chương trình này chỉ dành cho các xe Suzuki Jimny sản xuất trong năm 2024, giá trị quy đổi tương đương 95 triệu đồng.

Xe mới ra cũng có ưu đãi

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt khách hàng Việt Nam, nâng cấp động cơ và thay đổi ngoại hình. Không lâu sau khi chính thức trình làng thị trường Việt với 3 phiên bản kèm giá bán 632-903 triệu đồng, mẫu bán tải cỡ trung của Toyota đã nhận chương trình khuyến mại.

Toyota Hilux vừa ra mắt đã có ưu đãi. Ảnh: Phong Vân.

Cụ thể, 500 khách hàng đầu tiên tại Việt Nam chọn mua Toyota Hilux sẽ được tặng các quà tặng chính hãng khác nhau, tùy phiên bản. Hai phiên bản Standard và Pro tặng kèm gói bảo hiểm vàng một năm, còn bản Trailhunter cao cấp nhất nhận gói trang bị du lịch phiêu lưu.

Mitsubishi Destinator đang là một trong những mẫu xe gây sốt hàng đầu thị trường Việt. Nhu cầu cao, lượng hàng có sẵn không nhiều là nguyên nhân phần đông khách Việt đã đặt cọc từ tháng 12/2025 nhưng phải chấp nhận qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ mới được nhận xe.

Trong tháng 2, Mitsubishi Destinator tiếp tục được hưởng chương trình ưu đãi do hãng xe Nhật Bản triển khai. Mức hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng cùng bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng được áp dụng đồng thời cho 2 phiên bản Premium và Ultimate của mẫu SUV cỡ C.

Mitsubishi Destinator tiếp tục nhận ưu đãi trong tháng trước Tết. Ảnh: Đan Thanh.

Suzuki Fronx cũng là một trong những "tân binh" đáng chú ý của thị trường xe Việt. Mẫu SUV cỡ A là cái tên đầu tiên trong phân khúc trang bị động cơ hybrid nhẹ, hiện có 3 phiên bản kèm giá bán 520-649 triệu đồng.

Trong tháng 2, Suzuki Fronx nhận ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, dao động 50-100% mức lệ phí này tùy phiên bản. Nhờ đó, khách Việt có thể tiết kiệm 30-60 triệu đồng tùy phiên bản khi chọn mua Suzuki Fronx.

Ưu đãi nhiều, thị trường vẫn tạm "đóng băng"

Bên cạnh các mẫu xe kể trên, khách hàng Việt hiện có thể tìm được khá nhiều ưu đãi từ nhiều hãng xe, mẫu xe khác nhau.

Hyundai Thành Công thông báo chương trình ưu đãi cho gần như toàn bộ danh mục sản phẩm ôtô du lịch đang kinh doanh tại Việt Nam.

Nhiều mẫu xe Hyundai nhận khuyến mại với giá trị quy đổi tối đa vài trăm triệu đồng. Ảnh: TC Motor.

Các mẫu xe Hyundai Accent, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Stargazer, Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade nhận mức khuyến mại tối đa 50-220 triệu đồng, bao gồm giảm giá, quyền lợi thẻ hội viên hay gia hạn bảo hành.

Loạt xe Kia gồm Carnival, Seltos, Sonet, Carens hay K5 cũng được áp dụng ưu đãi tiền mặt 30-90 triệu đồng trong tháng 2.

Nhiều hãng xe như Toyota, Suzuki, Honda, Mitsubishi... cũng tung ưu đãi cho loạt sản phẩm bán chạy. Phần đông khuyến mại theo hình thức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, hoặc giảm thẳng tiền mặt cho khách hàng mua xe trong tháng 2.

Dù nhiều chương trình khuyến mại lớn, tuần trước Tết Nguyên đán lại thường là giai đoạn mà tình hình mua bán "đóng băng" ở các đại lý ôtô.

Một bộ phận khách hàng ngại mua xe trong giai đoạn này do gần như không thể kịp nhận xe trước Tết, tư vấn bán hàng cũng vì thế sẽ gợi ý khách hoặc chỉ đặt cọc, hoặc dời lại quá trình mua xe sau kỳ nghỉ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý ôtô Nhật Bản ở TP.HCM cho biết thời điểm này chủ yếu "chạy đua" để kịp đăng ký, giao xe cho khách đã mua trước đó để kịp chơi Tết.

"Khách hàng chủ yếu liên hệ mua xe từ tháng đầu năm để kịp nhận xe trước Tết. Qua tháng 2, nếu khách liên hệ, đại lý sẽ tùy tình hình xe có sẳn mà chỉ nhận cọc, không hứa hẹn kịp giao xe chơi Tết", nhân viên này chia sẻ.