McLaren Artura tại Việt Nam giảm giá nhờ ưu đãi thuế xe hybrid

Với chương trình ưu đãi thuế cho xe hybrid từ đầu năm, mẫu siêu xe McLaren Artura nay đã có giá thấp hơn so với trước.

Mẫu hypercar McLaren Artura vừa được thông báo điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho khách hàng tại Việt Nam.

Cụ thể, Artura Coupe nay có giá 15,29 tỷ, trong khi giá bán mới của bản Spider là 16,66 tỷ đồng .

Chương trình giảm giá này là nhờ chính sách ưu đãi thuế cho xe hybrid vừa được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trước đó ở thời điểm được mang về Việt Nam, S&S, đơn vị phân phối McLaren Artura công bố mức giá 14,69- 16,99 tỷ đồng cho mẫu hypercar này tương ứng với 2 phiên bản Coupe và Spider.

Thực tế, các mẫu siêu xe tại Việt Nam thường không có giá bán cố định, mà được tinh chỉnh tùy vào tỷ giá USD. Vì vậy, việc giá bán sau ưu đãi của Artura trông "có vẻ" đắt hơn thời điểm vừa mở bán là hoàn toàn dễ hiểu.

McLaren Artura Spyder nay có giá 16,66 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Khi S&S lần đầu tiên giới thiệu mẫu Artura Coupe ở Việt Nam vào năm 2022 với giá 14,7 tỷ đồng , tỷ giá ở mức khoảng 22.600 đồng/USD. Hiện tại, mức chuyển đổi đã tăng thành 26.000 đồng/USD, tương đương 16,68 tỷ. So với giá mới 15,29 tỷ đồng , mức giảm là gần 1,4 tỷ đồng .

McLaren Artura được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L, cung cấp công suất tối đa 605 mã lực, kết hợp cùng motor điện 95 mã lực cho ra tổng công suất đầu ra tối đa 700 mã lực.

Với mô-men xoắn tối đa 720 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, McLaren Artura mất 3 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Tốc độ tối đa mà chiếc siêu xe mui trần có thể đạt được là 330 km/h. Khi vận hành thuần điện, McLaren Artura có thể di chuyển trên quãng đường tối đa 33 km, đạt tốc độ tối đa 205 km/h.