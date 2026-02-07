Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

McLaren Artura tại Việt Nam giảm giá nhờ ưu đãi thuế xe hybrid

  • Thứ bảy, 7/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Với chương trình ưu đãi thuế cho xe hybrid từ đầu năm, mẫu siêu xe McLaren Artura nay đã có giá thấp hơn so với trước.

Mẫu hypercar McLaren Artura vừa được thông báo điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho khách hàng tại Việt Nam.

Cụ thể, Artura Coupe nay có giá 15,29 tỷ, trong khi giá bán mới của bản Spider là 16,66 tỷ đồng.

Chương trình giảm giá này là nhờ chính sách ưu đãi thuế cho xe hybrid vừa được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trước đó ở thời điểm được mang về Việt Nam, S&S, đơn vị phân phối McLaren Artura công bố mức giá 14,69-16,99 tỷ đồng cho mẫu hypercar này tương ứng với 2 phiên bản Coupe và Spider.

Thực tế, các mẫu siêu xe tại Việt Nam thường không có giá bán cố định, mà được tinh chỉnh tùy vào tỷ giá USD. Vì vậy, việc giá bán sau ưu đãi của Artura trông "có vẻ" đắt hơn thời điểm vừa mở bán là hoàn toàn dễ hiểu.

McLaren, Artura anh 1

McLaren Artura Spyder nay có giá 16,66 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi S&S lần đầu tiên giới thiệu mẫu Artura Coupe ở Việt Nam vào năm 2022 với giá 14,7 tỷ đồng, tỷ giá ở mức khoảng 22.600 đồng/USD. Hiện tại, mức chuyển đổi đã tăng thành 26.000 đồng/USD, tương đương 16,68 tỷ. So với giá mới 15,29 tỷ đồng, mức giảm là gần 1,4 tỷ đồng.

McLaren Artura được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L, cung cấp công suất tối đa 605 mã lực, kết hợp cùng motor điện 95 mã lực cho ra tổng công suất đầu ra tối đa 700 mã lực.

Với mô-men xoắn tối đa 720 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, McLaren Artura mất 3 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Tốc độ tối đa mà chiếc siêu xe mui trần có thể đạt được là 330 km/h. Khi vận hành thuần điện, McLaren Artura có thể di chuyển trên quãng đường tối đa 33 km, đạt tốc độ tối đa 205 km/h.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Vì sao tay nắm cửa ẩn trên ôtô biến thành mối lo?

Từ những món phụ kiện biểu trưng cho công nghệ, những chiếc tay nắm cửa ẩn dần biến thành nỗi lo lắng cho người dùng xe điện tới mức chính thức bị cấm tại thị trường Trung Quốc.

11 giờ trước

Xe điện đầu tiên gắn pin natri - an toàn hơn, chạy tối đa 400 km

Dòng pin natri-ion của CATL có thể duy trì 90% phạm vi hoạt động tối đa khi vận hành ở nhiệt độ âm 40 độ C.

13 giờ trước

Toyota sap co CEO moi hinh anh

Toyota sắp có CEO mới

13 giờ trước 16:42 6/2/2026

0

Toyota tái cấu trúc ban lãnh đạo cấp cao khi bổ nhiệm CFO Kenta Kon làm Chủ tịch kiêm CEO mới, trong bối cảnh hãng đẩy nhanh cải cách để ứng phó cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Den xe dien Rolls-Royce cung bi loi pin hinh anh

Đến xe điện Rolls-Royce cũng bị lỗi pin

16 giờ trước 14:27 6/2/2026

0

Khách hàng đại gia của Rolls-Royce đã lập đơn kiện khi chiếc xe điện đầu bảng trị giá hơn nửa tỷ USD bị lỗi pin nhưng không có linh kiện thay thế.

Đan Thanh

McLaren Artura siêu xe hypercar

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý