Chủ xe điện BMW phải trả thêm tiền để sử dụng camera 360

Tính năng camera 360 cho phép quan sát toàn cảnh trên ôtô điện BMW iX3 sẽ không khả dụng nếu người dùng không chấp nhận trả phí hàng tháng.

Hồi năm 2022, BMW từng triển khai chương trình thu phí định kỳ để mở khóa tính năng ghế sưởi trên ôtô, dẫn đến những phản ứng khá dữ dội từ khách hàng và buộc phải tạm dừng.

Trên xe điện BMW iX3 vừa ra mắt, khách hàng sẽ cần phải trả thêm tiền mỗi tháng để sử dụng camera 360 và gói Driving Assistant Pro, bao gồm lái xe rảnh tay trên cao tốc và các tính năng vận hành bán tự động trong đô thị. Đây là cách làm tương tự Tesla với hệ thống Autopilot/Full Self-Driving.

Động thái này diễn ra sau khi chính BMW thừa nhận sai lầm khi cung cấp ghế sưởi như một tùy chọn trả phí hàng tháng. Theo Carscoops, tất cả phiên bản BMW iX3 mới ra mắt đều có sẵn phần cứng phục vụ hệ thống trợ lái nâng cao và camera 360 độ.

Các tính năng khác, chẳng hạn cập nhật thông tin giao thông theo thời gian thực hay hệ thống treo thích ứng, cũng được BMW cho khách hàng tiếp cận sử dụng theo dạng đăng ký hàng tháng, tùy thuộc từng thị trường.

Chẳng hạn, khách hàng Australia phải trả mỗi tháng 29 AUD (khoảng 20 USD ) để kích hoạt hệ thống treo thích ứng trên BMW iX3, được dùng thử một tháng cho người dùng có thời gian làm quen.

Trao đổi với tạp chí Drive, bà Alexandra Landers - Trưởng bộ phận truyền thông sản phẩm của BMW - đã lý giải một phần nguyên nhân hãng xe Đức vẫn tiếp tục các mô hình trả phí hàng tháng để “mở khóa” các tính năng của xe.

“Về mặt công nghệ, mọi thứ đều đã được trang bị sẵn trên xe. Tuy nhiên với các hệ thống bổ sung, BMW vẫn phải gánh chi phí vận hành, chẳng hạn chi phí sử dụng nền tảng lưu trữ đám mây”, bà Alexandra Landers chia sẻ.

Vị này cho rằng không phải tất cả tính năng đều quan trọng với tất cả khách hàng, nhưng công nghệ cần phải được tích hợp sẵn trên mọi chiếc xe bán ra.

BMW cho thấy sự tin tưởng vào mô hình tùy chọn tính năng trả phí, nơi khách hàng không buộc phải quyết định từ đầu liệu họ có muốn trang bị hệ thống ADAS cho chiếc xe sắp mua hay không.

Mô hình trả phí đăng ký còn hữu ích cho những chủ xe thay đổi suy nghĩ trong quá trình sử dụng. Chẳng hạn khi đang giữa cảnh kẹt xe, một số người sẽ tin rằng lẽ ra bản thân nên mua gói ADAS từ đầu, và họ có thể kích hoạt tính năng này ngay lập tức thông qua đăng ký trực tuyến.

Chuyên trang Carscoops lưu ý BMW không “khóa” công suất xe hay phạm vi hoạt động tối đa. Hãng xe Đức cho rằng một chiếc xe về cơ bản phải đi kèm hiệu năng tối đa ngay từ đầu.

Phản ứng của khách hàng với chương trình trả phí đăng ký hàng tháng để mở khóa một số tính năng trên BMW iX3 sẽ cần thêm thời gian để trả lời.

Việc trả phí để sử dụng gói ADAS là không mới, nhưng chi tiền mỗi tháng để sử dụng camera 360 độ sẽ gây ra nhiều tranh cãi.