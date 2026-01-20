Khuyến mại 'có cũng như không' của G-Class chạy điện

Chương trình khuyến mại cho G-Class chạy điện tại Mỹ được điều chỉnh tăng gấp đôi, nhưng nhìn chung khó ảnh hưởng đến quyết định mua xe của khách hàng.

Theo Carscoops, Mercedes-Benz đang nỗ lực thu hút sự quan tâm của khách hàng Mỹ dành cho G-Class chạy điện qua động thái tăng gấp đôi chương trình khuyến mại cho mẫu xe này.

Khách Mỹ hiện có thể hưởng ưu đãi 10.000 USD cho cả hình thức thuê và mua xe. Trước đây, hãng xe Đức chỉ ưu đãi 5.000 USD cho những khách hàng chọn thuê xe Mercedes-Benz G 580 EQ.

Dù vậy, khoản ưu đãi tăng gấp đôi vẫn được đánh giá như muối bỏ bể. Mercedes-Benz G 580 EQ tại Mỹ hiện có giá khởi điểm 164.550 USD , đã bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, khách hàng xứ cờ hoa hiện không dễ tìm được một chiếc G-Class thuần điện được bán đúng giá niêm yết.

Qua khảo sát nhanh trên website mua bán Cars.com, chuyên trang Carscoops nhận thấy có tổng cộng 224 kết quả rao bán khác nhau, duy nhất một xe đi kèm giá đúng với niêm yết.

Khoảng giá phổ biến của Mercedes-Benz G 580 EQ trên website này hiện dao động 180.000- 190.000 USD .

Ngay cả khi bán đúng giá niêm yết, khoản ưu đãi 10.000 USD dành cho G-Class chạy điện vẫn được đánh giá chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục khách hàng.

Mức giảm giá này tương đương khoảng 6% giá trị xe và với nhóm khách hàng mục tiêu của dòng G-Class, ưu đãi nói trên không thể trở thành lý do chính dẫn đến quyết định mua xe.

Năm ngoái, Mercedes bán được tổng cộng 49.700 xe G-Class trên toàn cầu, tương đương tăng trưởng 23% so với năm ngoái, đồng thời xác lập một kỷ lục doanh số mới của dòng SUV địa hình.

Hãng không tiết lộ tỷ lệ điện-xăng trong cơ cấu doanh số G-Class, nhưng khá nhiều báo cáo từ đầu năm đã mô tả G 580 EQ như một “thất bại” về doanh số dành cho Mercedes.

Cụ thể, đã có 1.450 xe G-Class điện đến tay khách hàng châu Âu tính đến hết tháng 4/2025, trong khi doanh số ở Trung Quốc chỉ là 58 xe.

Nhiều nguồn thạo tin thậm chí tiết lộ Mercedes không bán được chiếc G-Class chạy điện nào tại Mỹ. Thông tin này hiện chỉ dừng lại ở mức tin đồn, bởi hãng không xác nhận và cũng không có dữ liệu bán hàng chi tiết nào được chia sẻ.