Ưu đãi SUV ngập tràn tháng Tết, xe gia đình giảm hàng chục triệu

Cận kề dịp Tết Nguyên Đán, nhiều mẫu SUV vẫn đang được giảm sâu, có xe được ưu đãi hơn 200 triệu đồng.

Sát Tết Nguyên Đán, các hãng xe vẫn đang tích cực tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm mùa cao điểm. Các mẫu SUV gia đình được giảm đến hàng chục triệu đồng trong tháng đầu năm.

SUV Mitsubishi giảm đến 70 triệu đồng

Mitsubishi Destinator vẫn đang được giảm giá 35 triệu đồng tại đại lý, đưa giá bán về 745-820 triệu đồng. Khách hàng mua Destinator tiếp tục được tặng kèm bộ chữ tên xe trị giá 2 triệu đồng.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên trước đó, tuy chương trình khuyến mại vẫn đang được áp dụng, khách mua Destinator hiện tại không thể kịp nhận xe trước Tết Nguyên Đán do lượng xe sẵn tại kho đã cạn.

Mitsubishi Destinator vẫn được giảm giá tại đại lý nhưng hẹn giao xe sau Tết. Ảnh: Phong Vân.

Dòng MPV 7 chỗ của hãng gồm bản Cross và bản thường cũng được giảm 100% phí trước bạ vào dịp đầu năm. Sau ưu đãi, Xpander được giảm từ 659 triệu xuống còn 593 triệu đồng cho bản AT Premium MY26. Bản gầm cao Xpander được giảm 70 triệu đồng sau khuyến mại.

Mẫu SUV cỡ B Mitsubishi Xforce tiếp tục hưởng ưu đãi 50-100% phí trước bạ trong tháng đầu năm. Trong đó, bản Premium được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá 34 triệu. Khách hàng mua Xforce Premium được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Các phiên bản còn lại được hỗ trợ 100% phí trước bạ, giá trị ưu đãi tương đương 60-70 triệu đồng.

Ford Everest tặng bảo hiểm vật chất

Ford đang triển khai chương trình tặng bảo hiểm vật chất cho các phiên bản của mẫu SUV Everest trong những ngày sát Tết.

Trong đó, khách mua bản Titanium 4X2 và 4X4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và một camera hành trình. Tổng giá trị quà tặng là 30-34 triệu đồng. Các phiên bản Ambient, Sport và Sport Special Edition được tặng kèm một năm bảo hiểm trị giá 13 triệu đồng.

Ford Everest đang được tặng kèm bảo hiểm vật chất. Ảnh: Bối Hạ.

Lưu ý, chương trình được áp dụng với các mẫu SUV sản xuất năm 2025. Tại Việt Nam, Ford Everest được bán với 10 tùy chọn khác nhau, giá dao động từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng .

Toyota giảm phí trước bạ cho Yaris Cross và Veloz Cross

Tháng đầu năm, Toyota Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại cho khá nhiều dòng xe đang bán. Toyota Yaris Cross được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi dành cho Toyota Yaris Cross là 33-38 triệu đồng tùy phiên bản.

Loạt MPV cỡ nhỏ của Toyota gồm Veloz Cross, Avanza Premio hưởng ưu đãi lớn nhất khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi 56-66 triệu đồng.

SUV của Hyundai ưu đãi hơn 200 triệu đồng

Hyundai vẫn đang giảm tiền mặt "tất tay" trong dịp đầu năm mới với các mẫu SUV của hãng. Mức ưu đãi cao nhất thuộc về mẫu SUV cỡ D Santa Fe với tổng giá trị quy đổi khoảng 220 triệu đồng. Hyundai Palisade cũng được giảm tổng 200 triệu đồng. Mức ưu đãi này bao gồm chương trình của Hyundai Việt Nam, đại lý và mức quy đổi khuyến mại từ thẻ hội viên của hãng.

Hyundai Palisade được giảm khoảng 200 triệu nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi. Ảnh: Hyundai.

Các mẫu SUV còn lại như Creta hay Tucson cũng được giảm khoảng 50-58 triệu đồng tùy vào phiên bản. Với mẫu MPV phổ thông Stargazer, mức ưu đãi là 96 triệu đồng, bao gồm giá trị gói gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km.