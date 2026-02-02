Sau Trung Quốc, Canada tiếp tục 'mời gọi' các hãng xe Hàn

Một thỏa thuận giữa 2 bên có thể giúp các hãng xe Hàn Quốc như Hyundai sản xuất ôtô điện ngay tại Canada để bán cho khách hàng nước này.

Theo Carscoops, khoảng 2 tuần sau khi đạt được thỏa thuận thương mại lớn với Trung Quốc để giảm mạnh thuế nhập khẩu ôtô điện từ quốc gia tỷ dân, Canada đang trong quá trình xem xét một thỏa thuận quan trọng khác.

Hàn Quốc đang là quốc gia tiếp theo được Canada “mời gọi”, với những động thái có thể mở đường cho nhiều hoạt động sản xuất ôtô của các hãng xe Hàn Quốc diễn ra ngay trên lãnh thổ Canada.

Giữa Canada và Hàn Quốc thực ra đã tồn tại hiệp định thương mại tự do từ năm 2015, qua đó xóa bỏ thuế quan với phần lớn hàng hóa.

Tuy nhiên, biên bản ghi nhớ MoU mới được ký kết cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn giữa 2 quốc gia trong nỗ lực hợp tác sâu rộng hơn.

Theo Carscoops, cả Hàn Quốc lẫn Canada đều đang phải ứng phó với tính chất khó lường trong chính sách thương mại của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đa dạng hóa các liên minh kinh tế là giải pháp được nhắm đến, tuy nhiên không thể phủ nhận thực tế rằng chưa có quốc gia nào thực sự đủ năng lực thay thế Mỹ trong vai trò trụ cột chính ở các liên minh.

Ưu tiên ở thời điểm hiện tại là tăng cường sự hiện diện của ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc ở Canada. Điều này có thể bao gồm sản xuất ôtô thương hiệu Hàn Quốc ngay tại quốc gia Bắc Mỹ, cũng như mở rộng hoạt động sản xuất linh kiện xe điện và công nghệ pin.

Chuyên trang Carscoops nhận định Canada dường như đang “mời gọi” các hãng xe lớn của Hàn như Hyundai, đặc biệt trong bối cảnh Hàn Quốc đang đề xuất thay thế hạm đội tàu ngầm hiện tại của Canada.

Trang tin CTV News cho biết Hyundai cùng nhà thầu quốc phòng Hanwha đang tham gia một đề xuất đóng mới và bảo dưỡng 12 tàu ngầm cho lực lượng Hải quân Hoàng gia Canada. Nếu được lựa chọn, thỏa thuận này có thể đạt trị giá 100 tỷ USD với thời hạn 30-40 năm.

Quay trở lại với thị trường ôtô Canada. Nhóm xe xuất xứ Hàn Quốc hồi năm 2024 từng ghi nhận doanh số 2298.257 xe tại Canada, tương đương 12% tổng doanh số toàn thị trường.

Gần đây, Chính phủ Canada nhấn mạnh mục tiêu củng cố chuỗi cung ứng pin nội địa, thông qua khuyến khích đầu tư và hợp tác sản xuất pin, chế biến nguyên liệu cũng như tinh luyện, xử lý, tái chế các khoáng sản chiến lược của quốc gia này.

“Đây đang là thời điểm đủ hấp dẫn để xây dựng một nhà máy ở Canada, có thể là một nhà máy sản xuất xe điện để bán cho khách hàng Canada”, ông Flavio Volpe, Chủ tịch Automotive Parts Manufacturers’ Association, chia sẻ quan điểm.

Vị này tin rằng thời điểm này rất phù hợp để Canada thúc đẩy ngành ôtô nội địa bằng cách tận dụng các khoản đầu tư quốc phòng. Theo Flavio Volpe, 2 nhà thầu lớn về tàu ngầm hiện tại của Canada đều sở hữu các hãng xe đang bán rất nhiều ôtô và pin cho khách hàng ở quốc gia Bắc Mỹ này.