Đâu là hãng xe Trung Quốc đầu tiên được hưởng thuế ưu đãi Canada?

Không phải BYD hay Chery, thương hiệu xe thể thao mới là cái tên được hưởng mức thuế ưu đãi này tại thị trường Bắc Mỹ.

Thương hiệu xe thể thao Lotus vừa công bố kế hoạch trở thành hãng ôtô điện sản xuất tại Trung Quốc đầu tiên thâm nhập thị trường Canada theo hiệp định thuế quan mới.

Theo ông Feng Qingfeng là Giám đốc điều hành (CEO) của Lotus thì mẫu siêu SUV điện Eletre dự kiến sẽ được giảm giá tới 50% nhờ mức thuế suất ưu đãi chỉ 6,1% thay vì mức 100% như trước đây.

Sự thay đổi này diễn ra sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Trung Quốc vào tháng một. Hai quốc gia đã đạt được thỏa thuận cho phép hạn ngạch 49.000 ôtô điện Trung Quốc vào Canada/năm với thuế suất MFN.

"Cơ hội tại thị trường Canada là quá quý giá để bỏ lỡ" ông Feng Qingfeng đã chia sẻ với giới truyền thông đồng thời cho biết doanh số tại đây có thể bù đắp cho sự sụt giảm tại Trung Đông do các cuộc xung đột khu vực.

Lotus là thương hiệu xe Trung Quốc đầu tiên được hưởng mức thuế ưu đãi từ Canada. Ảnh: Lotus.

Song song với việc tiến quân vào Bắc Mỹ, Lotus cũng vừa ra mắt tiêu chuẩn kỹ thuật LTS (Lotus Tuned Specification) và công bố mẫu siêu xe hybrid đầu tiên mang tên "Lotus For Me". Mẫu ôtô này dự kiến sẽ mở bán tại Trung Quốc vào cuối tháng 3/12 trước khi cập bến châu Âu và Bắc Mỹ vào giữa năm 2026.

Cụ thể, mẫu xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa máy xăng 2.0L và motor điện cho tổng công suất đến 952 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây. Tầm vận hành mỗi lần sạc đầy khoảng 418 km với tổng phạm vi hoạt động hơn 1.400 km.

Hiện tại Lotus đã thiết lập 6 đại lý tại Canada và có kế hoạch mở rộng lên 12 cơ sở trong năm nay để đón đầu dòng ôtô nhập khẩu từ nhà máy tại Vũ Hán. Việc Lotus nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chứng nhận an toàn (homologation) tại Bắc Mỹ từ năm 2024 giúp hãng chiếm lợi thế tuyệt đối trước các đối thủ đồng hương như BYD hay Chery vốn vẫn đang gặp khó khăn trong việc đăng ký nhập khẩu.