Thị trường ôtô tại Mỹ vẫn tăng trưởng nhờ nhóm khách hàng thu nhập cao sẵn sàng chi hàng trăm USD mỗi tháng cho việc trả góp.

Thị trường ôtô tại Mỹ đang chứng kiến một nghịch lý: giá xe ngày càng đắt đỏ và chi phí sinh hoạt leo thang khiến nhiều người gặp khó khăn, nhưng doanh số bán xe vẫn duy trì ở mức cao. Theo các chuyên gia kinh tế, động lực chính của thị trường hiện nay đến từ nhóm khách hàng giàu có.

Bức tranh trái chiều về thị trường ôtô Mỹ

Trong khi nhiều người Mỹ phải thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng, những người có thu nhập cao vẫn tiếp tục ký hợp đồng mua xe tại các đại lý, đặc biệt là các mẫu xe đắt tiền với khoản trả góp hàng tháng vượt mốc 800 USD .

Các nhà kinh tế nhận định cấu trúc của thị trường ôtô hiện đại phản ánh khá rõ bức tranh chung của nền kinh tế Mỹ: một bộ phận vẫn chi tiêu mạnh tay, trong khi bộ phận khác phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.

Theo các chuyên gia được phỏng vấn bởi Automotive News, những hộ gia đình có thu nhập cao đang đóng góp phần lớn vào các số liệu chi tiêu tích cực, còn người có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề từ lạm phát và mức tăng lương thấp.

Tốc độ tạo việc làm tại Mỹ đã chậm lại đáng kể, trong khi nhiều vị trí khởi điểm trước đây dành cho lao động trẻ đang dần bị thay thế hoặc cạnh tranh bởi công nghệ AI.

Trong một số trường hợp, nhóm thu nhập thấp thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Tốc độ tạo việc làm tại Mỹ đã chậm lại đáng kể, trong khi nhiều vị trí khởi điểm trước đây dành cho lao động trẻ đang dần bị thay thế hoặc cạnh tranh bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự thay đổi này thể hiện rõ trong hồ sơ người mua xe. Theo dữ liệu từ Cox Automotive được Automotive News trích dẫn, vào năm 2020 khoảng một nửa người mua xe mới tại Mỹ có thu nhập dưới 100.000 USD /năm.

Tỷ lệ người mua ôtô mới tại Mỹ có thu nhập trên 250.000 USD gần như tăng gấp đôi, lên khoảng 21%. Trong khi đó, tỷ lệ người có thu nhập dưới 100.000 USD giảm xuống còn 37%.

Tuy nhiên đến năm 2025, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 37%. Ngược lại, tỷ lệ người mua có thu nhập trên 250.000 USD gần như tăng gấp đôi, lên khoảng 21%.

Các nguyên nhân khiến thị trường ôtô Mỹ phân cực

Nguyên nhân lớn nhất là giá xe ngày càng đắt. Theo số liệu của Kelley Blue Book, giá trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ gần đây đã vượt mốc 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Mức giá trung bình của một chiếc xe tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 50.000 USD . Do đó, nhiều người có thu nhập thấp quyết định chuyển hướng sang các mẫu xe cũ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Khoản thanh toán hàng tháng cũng không dễ chịu hơn. Dữ liệu từ Edmunds cho thấy đến cuối năm 2025, khoản trả góp trung bình cho một chiếc xe mới đã đạt khoảng 774 USD /tháng.

Bà Jessica Caldwell, chuyên gia phân tích của Edmunds, nhận định trên The New York Times: "Đối với nhiều người, mức chi này là ngoài khả năng. Nó gần giống như phải trả thêm một khoản thế chấp thứ hai".

Khoản trả góp trung bình cho một chiếc xe mới đã đạt khoảng 774 USD /tháng. Hơn 20% khoản vay mua xe mới tại Mỹ có thời hạn 84 tháng trở lên, tương đương 7 năm.

Để có thể mua xe, nhiều khách hàng buộc phải kéo dài thời gian vay. Hiện tại, hơn 20% khoản vay mua xe mới tại Mỹ có thời hạn 84 tháng trở lên, tương đương 7 năm. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người có nguy cơ phải gộp phần dư nợ của chiếc xe cũ vào khoản vay khi mua xe tiếp theo.

Ngoài giá xe và khoản trả góp, chi phí sở hữu xe cũng tăng mạnh ở nhiều khía cạnh khác. Giá bảo hiểm ôtô đã tăng hơn 50% kể từ năm 2019, trong khi chi phí sửa chữa tăng khoảng 46%.

Khi cộng thêm chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng, tổng chi phí sở hữu một chiếc xe đã tăng gần 50% chỉ trong vài năm gần đây.

Khi cộng thêm chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng, tổng chi phí sở hữu một chiếc xe đã tăng gần 50% chỉ trong vài năm gần đây. Dù vậy, ngành công nghiệp ôtô Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Các đại lý và chuyên gia phân tích dự báo khoảng 16 triệu xe vẫn sẽ được bán ra tại Mỹ trong năm nay.