Hãng xe Mỹ 'đốt' 250 triệu USD để phát triển bán tải thế hệ mới

General Motors chi thêm 46 triệu USD cho nhà máy ở Canada, nâng tổng số tiền đã bỏ ra để đầu tư phát triển bán tải thế hệ mới lên khoảng 250 triệu USD.

Theo Motor1, nhà sản xuất ôtô General Motors của Mỹ đang chuẩn bị giới thiệu thế hệ kế cận của bán tải Chevrolet Silverado và GMC Sierra vào cuối năm nay. Là một phần trong kế hoạch này, General Motors đã công bố một loạt các khoản đầu tư nhằm hỗ trợ quá trình sản xuất.

Trọng tâm vẫn là các nhà máy ở Mỹ, tuy nhiên General Motors cũng dành sự quan tâm nhất định cho Canada.

Nhà máy lắp ráp Oshawa ở nước này sẽ nhận khoản đầu tư 63 triệu CAD (khoảng 46 triệu USD ) để nâng cấp công đoạn dập khuôn. Đây là số tiền tiếp theo sau khoản chi 280 triệu CAD (xấp xỉ 204 triệu USD ) mà General Motors dùng để hỗ trợ sản xuất thế hệ kế cận của dòng bán tải cỡ lớn.

General Motors chưa công bố nhiều chi tiết, nhưng đã lưu ý rằng nhà máy Oshawa là nơi duy nhất ở Bắc Mỹ sản xuất cả phiên bản hạng nhẹ và hạng nặng của Chevrolet Silverado trên cùng dây chuyền. General Motors cũng cho biết nhà máy này hỗ trợ các phụ tùng hậu mãi tập trung vào công đoạn dập, các cụm lắp ráp phụ liên quan cũng như những hoạt động khác

Nhà sản xuất ôtô thuộc Big Three ngành xe Mỹ vẫn giữ kín thông tin về Chevrolet Silverado 2027, tuy nhiên một tài liệu thiết kế rò rỉ đã hé lộ phần nào về mẫu bán tải cỡ lớn.

Phần đầu xe có thiết kế hoàn toàn mới, tương tự Traverse, với cụm đèn pha tách rời và lưới tản nhiệt dạng lưới kèm thanh nằm ngang. Cản trước chắc chắn, ống hút gió phía trước giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thân xe có thể sở hữu thiết kế tối ưu khí động học. Cánh gió trên nóc xe, một cửa sổ nhỏ sau lưng ghế hàng 2 cũng hiện diện với thiết kế dạng trượt. Nắp thùng xe có thiết kế mới, thay vì dòng chữ Chevrolet sẽ là logo hãng.

Mẫu bán tải cỡ lớn của General Motors cũng sẽ được trang bị động cơ mới, cung cấp hiệu suất tốt hơn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Các tin đồn cho rằng Chevrolet Silverado sẽ có một tùy chọn động cơ 4 xy-lanh tăng áp dung tích 2.7L quen thuộc, cùng với một tùy chọn động cơ diesel tăng áp 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L. Những biến thể khác với động cơ V8 5.7L và 6.7L cũng có thể ra mắt trên thế hệ mới.