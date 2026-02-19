Mong chờ gì ở mẫu bán tải điện 30.000 USD của Ford?

Mẫu bán tải điện 30.000 USD của Ford sẽ được tối ưu thiết kế, vừa giúp giảm giá thành vừa cải thiện phạm vi hoạt động tối đa.

Theo Motor1, Ford hồi năm ngoái đã thông báo đang phát triển một mẫu bán tải thuần điện với giá khởi điểm khoảng 30.000 USD . Thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng năm 2027, và Ford vừa công bố thêm vài chi tiết về mẫu bán tải điện giá rẻ này.

Điểm mấu chốt của dự án là quy trình sản xuất mới, thiết kế sáng tạo và tập trung vào cải thiện tính hiệu quả. Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên xây dựng trên nền tảng Universal Electric Vehicle sắp ra mắt của Ford. Hãng xe Mỹ cho biết bán tải điện này có thể chạy nhanh như một chiếc Mustang EcoBoost, với khoang cabin rộng rãi hơn cả Toyota RAV4.

Ford đã triển khai một chương trình thưởng cho nhóm phát triển, trong đó cứ mỗi chỉ số cải tiến độ hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí pin và phạm vi hoạt động đều sẽ được quy đổi thành khoản thưởng. Mẫu bán tải điện này vì vậy tích hợp quy trình sản xuất mới, được thiết kế nhằm giảm thiểu độ phức tạp, chẳng hạn sử dụng ít cấu trúc và bu-lông hơn.

Theo Ford, Maverick có 146 bộ phận cấu trúc ở phía trước và phía sau, nhưng bán tải điện mới sẽ chỉ có 2 phần, nhờ vào kỹ thuật đúc nguyên khối bằng nhôm.

Khí động học là yếu tố cơ bản tác động đến phạm vi di chuyển của ôtô điện, và mọi cải tiến nhỏ đều có thể giúp xe trở nên "rẻ" hơn.

Chẳng hạn, việc tăng chiều cao nóc xe thêm 1 mm cũng khiến chi phí pin tăng thêm 1,3 USD , hay giảm 0,055 dặm phạm vi hoạt động. Thay vào đó, thiết kế phần mái của mẫu bán tải điện giúp hướng luồng không khí tốc độ cao vào hình giọt nước phía trên thùng xe, cho phép lướt qua thùng xe.

Ford cũng thiết kế các lỗ bu-lông nông hơn, cho phép lưu thông không khí hiệu quả hơn, bao gồm cả xung quanh lốp và hệ thống treo. Ford cho biết đã thiết kế để hướng luồng khí phía trước về sau, giúp bánh xe tránh được ảnh hưởng từ luồng không khí tốc độ cao quanh xe, từ đó tăng thêm 4,5 dặm phạm vi hoạt động.

Bộ truyền động được đặt ở vị trí thấp nhất có thể, bao gồm cả một vỏ động cơ điện giúp giảm luồng khí xoáy. Gương chiếu hậu ngoài của mẫu bán tải điện cũng được Ford cho giảm kích thước đi 20%, bằng cách hợp nhất bộ gập gương và bộ chỉnh bề mặt gương thành một khối duy nhất, giúp tăng 1,5 dặm phạm vi di chuyển.

Theo Carscoops, các cải tiến này đã giúp mẫu bán tải điện sở hữu tính khí động học hiệu quả hơn 15% so với bất kỳ bán tải nào đang có mặt trên thị trường.

Cụm pin của xe sẽ là pin LFP hình lăng trụ, đóng vai trò như một cụm cấu trúc phụ và sàn xe. Chi tiết cụ thể về dung lượng pin, phạm vi hoạt động chưa được tiết lộ, nhưng Ford cho biết đang tự phát triển hệ sinh thái sạc điện của xe song song với tích hợp các công nghệ tiên tiến.