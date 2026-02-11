Tin vui đầu năm cho nhóm xe xăng ở Việt Nam

Mazda CX-5 khởi động năm 2026 bằng doanh số 2.104 xe ngay tháng đầu tiên. Mẫu SUV cỡ C sẽ phải dè chừng loạt đối thủ mạnh trong năm nay, trước khi thế hệ mới ra mắt vào tháng 11. Hiện, Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản, giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.