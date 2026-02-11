Tin vui đầu năm cho nhóm xe xăng ở Việt Nam

|
Mazda CX-5 khởi động năm 2026 bằng doanh số 2.104 xe ngay tháng đầu tiên. Mẫu SUV cỡ C sẽ phải dè chừng loạt đối thủ mạnh trong năm nay, trước khi thế hệ mới ra mắt vào tháng 11. Hiện, Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản, giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Mitsubishi Xpander đứng thứ nhì danh sách xe xăng bán chạy nhất, doanh số đạt 1.938 xe. Mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Nhật Bản vẫn bán khá ổn, nhưng vị thế hàng đầu phân khúc đã phải nhường lại cho MPV điện VinFast. Mitsubishi Xpander có giá bán dao động 560-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Vị thế "vua bán tải" mà Ford Ranger nắm giữ tính đến hiện tại chưa thể bị thách thức. Trong tháng đầu năm, Ford bán được 1.854 xe Ranger cho khách hàng Việt Nam. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Sau màn lội ngược dòng cuối năm ngoái, Mitsubishi Xforce tiếp tục duy trì doanh số khá tốt ở tháng đầu năm 2026, doanh số mở màn đạt 1.666 xe. Mitsubishi Xforce nhập khẩu từ Indonesia, giá bán dao động 599-705 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Với 1.545 xe bán ra ở tháng đầu năm, Ford Territory là xe xăng sở hữu doanh số cao thứ 5 toàn thị trường Việt. Sau đợt nâng cấp gần nhất, Ford Territory có 3 phiên bản, giá bán từ 762 triệu đến 896 triệu đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Thêm một mẫu xe của Ford xuất hiện trong top bán chạy ở Việt Nam. Với 1.390 xe, Ford Everest duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ D. Ford Everest có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
Hyundai Creta quay lại danh sách bán chạy nhờ doanh số 1.222 xe ở tháng đầu năm 2026. Sau khi nhận bản nâng cấp hồi năm ngoái, Hyundai Creta tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá từ 599 triệu đến 715 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.
Hyundai Tucson cũng có màn khởi động tốt tại thị trường Việt, doanh số đạt 1.161 xe ở tháng đầu năm 2026. Mẫu SUV cỡ C thương hiệu Hyundai nhìn chung vẫn khó cạnh tranh nổi với Mazda CX-5 và Ford Territory. Các phiên bản Hyundai Tucson hiện có giá 769-989 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.
Doanh số 1.150 xe đảm bảo cho Toyota Yaris Cross một suất trong danh sách 10 xe xăng bán chạy nhất tháng đầu năm, nhưng chưa đủ giúp mẫu SUV cỡ B này xếp trên các đối thủ. Năm ngoái, Yaris Cross sẩy chân ngay tháng cuối trước Xforce. Hai phiên bản Toyota Yaris Cross có giá lần lượt 650 triệu và 728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Toyota Vios bán được 1.118 xe, chốt sổ top 10 danh sách xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng đầu năm, đồng thời là sedan duy nhất góp mặt. Ba phiên bản Toyota Vios có giá 458-545 triệu đồng. Nhiều khả năng mẫu sedan cỡ B sẽ có thêm phiên bản hybrid trong năm nay. Ảnh: TMV.
