VinFast vượt Hyundai và Kia về doanh số xe điện ở Ấn Độ

Sau gần 4 tháng gia nhập Ấn Độ, VinFast đã chính thức vượt qua hai "ông lớn" Hàn Quốc về doanh số xe điện hàng tháng, xác lập vị thế mới tại thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới.

Theo dữ liệu doanh số xe điện tháng 1/2026 tại Ấn Độ, VinFast đã tạo nên một cột mốc khi bán được 432 chiếc ôtô điện, xếp thứ 4 toàn thị trường.

Con số này giúp hãng xe Việt lần đầu tiên vượt qua Hyundai (326 xe) và Kia (306 xe) trong mảng xe điện du lịch. Đây là kết quả đầy ấn tượng bởi VinFast mới chỉ bắt đầu bàn giao xe từ cuối tháng 10/2025, trong khi các đối thủ Hàn Quốc đã bám rễ tại đây từ rất lâu.

Sự trỗi dậy của VinFast dựa trên sự thành công của bộ đôi SUV thuần điện VF 6 và VF 7. Với mức giá khởi điểm từ 17,29 lakh Rupee cho VF 6 và 21,89 lakh Rupee cho VF 7, 2 mẫu xe điện trở thành lựa chọn "hời" với người dùng mong muốn tìm kiếm xe điện phổ thông tại Ấn.

VF 6 sở hữu pin 59,6 kWh với phạm vi hoạt động 468 km, trong khi VF 7 phiên bản cao cấp nhất có pin lên tới 70,8 kWh cho quãng đường di chuyển 532 km mỗi lần sạc đầy.

Theo truyền thông địa phương, chìa khóa cho chiến lược giá cạnh tranh này chính là việc lắp ráp nội địa (CKD) tại nhà máy ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Việc sản xuất tại chỗ không chỉ giúp VinFast tối ưu hóa chi phí và kiểm soát nguồn cung mà còn cho phép hãng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

Nhà máy VinFast tại Tamil Nadu đi vào hoạt động, tăng sức cung ứng của hãng ra thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

So với các mẫu xe điện được chuyển đổi từ nền tảng xe xăng như Hyundai Creta EV hay Kia Carens Clavis EV, những mẫu ôtô thuần điện ngay từ thiết kế của VinFast mang lại lợi thế về không gian nội thất và hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, tốc độ mở rộng mạng lưới bán lẻ của VinFast cũng đáng nể với 35 showroom được khai trương chỉ trong vài tháng đầu tiên, với mục tiêu sở hữu 75 showroom trong năm nay. Dù thị phần hiện tại của hãng vẫn còn khiêm tốn (khoảng 2,4% trong tổng số 18.042 xe điện bán ra tại Ấn Độ vào tháng 1/2026), nhưng sự vượt mặt các thương hiệu thiết lập lâu đời cho thấy VinFast đang tái định hình trật tự cạnh tranh ở thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới.

Điều này chắc chắn sẽ tạo sức ép lớn buộc các đối thủ phải đẩy nhanh quá trình nội địa hóa và cập nhật sản phẩm trong suốt năm 2026.