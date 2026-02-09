Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

VinFast vượt Hyundai và Kia về doanh số xe điện ở Ấn Độ

  • Thứ hai, 9/2/2026 17:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau gần 4 tháng gia nhập Ấn Độ, VinFast đã chính thức vượt qua hai "ông lớn" Hàn Quốc về doanh số xe điện hàng tháng, xác lập vị thế mới tại thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới.

Theo dữ liệu doanh số xe điện tháng 1/2026 tại Ấn Độ, VinFast đã tạo nên một cột mốc khi bán được 432 chiếc ôtô điện, xếp thứ 4 toàn thị trường.

Con số này giúp hãng xe Việt lần đầu tiên vượt qua Hyundai (326 xe) và Kia (306 xe) trong mảng xe điện du lịch. Đây là kết quả đầy ấn tượng bởi VinFast mới chỉ bắt đầu bàn giao xe từ cuối tháng 10/2025, trong khi các đối thủ Hàn Quốc đã bám rễ tại đây từ rất lâu.

Sự trỗi dậy của VinFast dựa trên sự thành công của bộ đôi SUV thuần điện VF 6 và VF 7. Với mức giá khởi điểm từ 17,29 lakh Rupee cho VF 6 và 21,89 lakh Rupee cho VF 7, 2 mẫu xe điện trở thành lựa chọn "hời" với người dùng mong muốn tìm kiếm xe điện phổ thông tại Ấn.

VF 6 sở hữu pin 59,6 kWh với phạm vi hoạt động 468 km, trong khi VF 7 phiên bản cao cấp nhất có pin lên tới 70,8 kWh cho quãng đường di chuyển 532 km mỗi lần sạc đầy.

Theo truyền thông địa phương, chìa khóa cho chiến lược giá cạnh tranh này chính là việc lắp ráp nội địa (CKD) tại nhà máy ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Việc sản xuất tại chỗ không chỉ giúp VinFast tối ưu hóa chi phí và kiểm soát nguồn cung mà còn cho phép hãng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

xe dien, VinFast anh 1

Nhà máy VinFast tại Tamil Nadu đi vào hoạt động, tăng sức cung ứng của hãng ra thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

So với các mẫu xe điện được chuyển đổi từ nền tảng xe xăng như Hyundai Creta EV hay Kia Carens Clavis EV, những mẫu ôtô thuần điện ngay từ thiết kế của VinFast mang lại lợi thế về không gian nội thất và hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, tốc độ mở rộng mạng lưới bán lẻ của VinFast cũng đáng nể với 35 showroom được khai trương chỉ trong vài tháng đầu tiên, với mục tiêu sở hữu 75 showroom trong năm nay. Dù thị phần hiện tại của hãng vẫn còn khiêm tốn (khoảng 2,4% trong tổng số 18.042 xe điện bán ra tại Ấn Độ vào tháng 1/2026), nhưng sự vượt mặt các thương hiệu thiết lập lâu đời cho thấy VinFast đang tái định hình trật tự cạnh tranh ở thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới.

Điều này chắc chắn sẽ tạo sức ép lớn buộc các đối thủ phải đẩy nhanh quá trình nội địa hóa và cập nhật sản phẩm trong suốt năm 2026.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Hyundai Stargazer 2026 sắp đến Việt Nam khác gì xe hiện hành?

So với bản đang bán tại Việt Nam, Hyundai Stargazer mới sắp xuất hiện có gì đặc biệt?

5 giờ trước

VinFast tặng quà Tết lên đến 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

VinFast công bố quà Tết xuân Bính Ngọ miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ôtô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

7 giờ trước

Đan Thanh

xe điện VinFast VinFast nhà máy VF 6 Kia

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý