VinFast tung chiêu đổi pin miễn phí cho xe máy điện tới tháng 6/2028

Chương trình đổi pin miễn phí cho xe máy điện VinFast tương đương khách hàng có thể dùng xe không mất chi phí trên quãng đường tối thiểu 800 km/tháng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, VinFast ra thông báo liên quan đến chương trình đổi pin miễn phí dành cho người dùng các mẫu xe máy điện (loại đổi pin) của thương hiệu này.

Đổi pin miễn phí

Cụ thể, khách hàng sử dụng các dòng xe máy điện đổi pin mà VinFast bán ra thị trường trong thời gian tới sẽ được đổi pin miễn phí 20 lần/tháng, theo chương trình kéo dài đến hết ngày 30/6/2028.

Số lượt đổi pin này tương đương quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km/tháng cho xe máy điện VinFast. Đối với các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, số lượt đổi pin miễn phí tại các trạm đổi pin VinFast sẽ không bị giới hạn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Gần đây, VinFast chính thức ra mắt 3 dòng xe máy điện đổi pin đầu tiên, gồm Evo, Feliz II và Viper. Cả 3 mẫu xe máy điện này đều có 2 khay chứa pin trong cốp xe, tối ưu không gian và dễ dàng tháo lắp.

Mỗi gói pin dung lượng 1,5 kWh, sử dụng công nghệ LFP. Khách hàng có thể mua xe kèm pin, hoặc thuê một pin với giá 175.000 đồng/tháng, thuê hai pin với mức phí 300.000 đồng/tháng. Bên cạnh đổi pin tại các tủ đổi pin đang được VinFast triển khai lắp đặt, khách hàng còn có thể tự sạc tại nhà hoặc ở các trạm công cộng.

Ở thời điểm ra mắt bộ 3 xe máy điện Evo, Feliz II và Viper, VinFast cho biết đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên. Hãng xe điện Việt cho biết dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh, thành trên cả nước ngay trong quý I.

Động thái quyết liệt của VinFast với các sản phẩm xe máy điện đổi pin cũng như hệ thống trạm đổi pin cho thấy tham vọng trở thành cái tên sở hữu thị phần hàng đầu thị trường xe 2 bánh Việt.

Năm ngoái, VinFast cho biết đã bán thành công cho khách Việt tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại, dẫn đầu thị trường xe 2 bánh chạy điện. Theo dữ liệu của Motorcycles Data, VinFast cũng trở thành hãng xe sở hữu doanh số xe máy cao thứ nhì toàn thị trường Việt, chỉ xếp sau Honda.

Đóng góp chủ đạo cho đà tăng trưởng 473% của VinFast tại Việt Nam là dòng xe Evo, doanh số đạt hơn 250.000 xe. Các dòng xe máy điện khác của hãng như Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon và các mẫu xe không cần bằng lái như Motio, Zgoo, Flazz cũng sở hữu doanh số tốt tại Việt Nam trong năm vừa rồi.

Toan tính của VinFast với chiêu đổi pin miễn phí

Thị trường xe máy điện ở Việt Nam ngoài VinFast còn có các thương hiệu khác như Yadea, DatBike, Selex Motors, DKBike...

Năm ngoái, Honda cũng đặt chân vào mảng xe 2 bánh chạy điện với loạt sản phẩm đầu tiên CUV e: và ICON e:, trước khi ra mắt thêm xe máy điện UC3 trong năm nay cùng với động thái công bố kế hoạch phát triển trạm sạc, tủ đổi pin.

Các thương hiệu xe máy khác thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) như Suzuki, SYM, Piaggio chưa có động thái điện hóa rõ ràng. Riêng Yamaha hiện chỉ có duy nhất xe máy điện Neo’s trong danh mục sản phẩm.

Honda là đối trọng lớn của VinFast trên thị trường xe máy Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn chung, chiêu bài đổi pin miễn phí của VinFast tung ra trước thềm Tết Nguyên đán được xem là một nỗ lực để hãng ngay lập tức tạo ra lợi thế trên đường đua doanh số xe máy điện.

Trước khi các hãng đối thủ có động thái rõ ràng hơn ở mảng xe máy điện đổi pin, việc sở hữu sẵn các mẫu xe máy có khả năng hoán đổi pin trong đội hình cùng hệ thống trạm đổi pin dự kiến đạt 45.000 điểm trên cả nước ngay trong quý đầu năm sẽ giúp ích khá nhiều cho VinFast.

Ngay cả khi không có chính sách đổi pin miễn phí, khách hàng sử dụng xe máy điện VinFast cũng có thể đổi pin tại trạm với mức phí 9.000 đồng/pin/lần. Bản thân chương trình đổi pin có thể thực thi sớm đã là một lợi thế của VinFast.

Ngoài ra, tính linh hoạt trong mô hình thuê pin xe máy điện VinFast cũng có thể giúp hãng tạo ra lợi thế trước loạt đối thủ cạnh tranh.

Hiện, người dùng Honda CUV e: có tùy chọn mua đứt pin (không thể đổi pin tại trạm), hoặc thuê một lượt 2 pin với giá 250.000 đồng/tháng (đổi pin tại các trạm của Honda). Khách hàng của VinFast lại có quyền lựa chọn mua xe kèm pin, thuê một pin hoặc 2 pin tùy theo nhu cầu thực tế.