Xe máy điện - 'vũ khí' khiến cuộc đua Honda - VinFast thêm hấp dẫn

Cuộc đua song mã của 2 thương hiệu lớn nhất thị trường xe 2 bánh Việt càng trở nên hấp dẫn hơn khi xe máy điện trở thành quân bài chiến lược, vậy ai sẽ thành công?

Thị trường xe máy tại Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu, sản phẩm mới trong giai đoạn 2025-2026. Tại đây cũng thiết lập cuộc đua song mã thú vị giữa Honda - "ông trùm xe máy" nhiều thập kỷ qua và VinFast - tân binh nội địa với sự tăng trưởng vượt bậc.

Mỗi hãng 'xưng vương' một hướng

Honda đã giữ vững được vị thế vua xe 2 bánh tại thị trường Việt trong nhiều năm liên tiếp. Giai đoạn 2021-2025, hãng ghi nhận doanh số hàng năm luôn vượt mốc trung bình khoảng 2 triệu chiếc.

Năm 2025, khi kế hoạch về quy định khu vực giới hạn tiêu chuẩn khí thải (vùng LEZ) được công bố và sẽ triển khai đầu tiên vào giữa năm 2026 tại Hà Nội, lượng xe máy Honda bán ra thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 4,6%. Ở nhóm 5 thành viên VAMM, Honda cũng là vị vua nắm giữ hơn 85% thị phần xe máy xăng tại Việt Nam.

Honda thành công trong việc trở thành "lựa chọn vàng" của người dùng Việt trong nhiều năm nhờ dải sản phẩm đa dạng và chất lượng, từ phổ thông đến cao cấp.

Honda đã chiếm lĩnh thị trường xe máy xăng với dải sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp. Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc.

Nhóm xe số Dream, Wave từng nắm vai trò chủ lực doanh số, sau đó là nhóm xe tay ga quen thuộc như Lead, Vision. Các mẫu xe thời trang, "ăn chơi" cũng được Honda bổ sung vào danh mục để thống trị thị trường, từ SH tới Cub. Hãng cũng nhanh chóng phân phối dải xe phân khối lớn, giá bán cao nhất lên đến hơn 1,2 tỷ đồng .

Trong khi đó, VinFast, hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng, dù chỉ vừa xuất hiện tại Việt Nam khoảng 5 năm nhưng đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Sau khi thành công trên thị trường ôtô, VinFast đang mở rộng rất nhanh ở thị trường xe máy.

Doanh số xe máy điện trung bình của VinFast giai đoạn 2021-2024 vào khoảng 60.800 chiếc/năm. Tuy nhiên đến năm 2025, lượng xe 2 bánh thuần điện VinFast bán ra thị trường đã chạm mốc 406.450 xe sau 12 tháng.

VinFast cũng là thương hiệu xe máy điện ghi nhận đa dạng sản phẩm nhất hiện tại. Hãng phân phối đủ sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên đến các mẫu xe cao cấp tầm giá khoảng 40 triệu đồng.

VinFast nhanh chóng phủ sóng nhờ dòng xe máy điện phổ thông. Ảnh: VinFast.

Có thể thấy đến hiện tại, Honda vẫn đang làm chủ thị phần nhóm xe máy chạy xăng, trong khi VinFast tạm chiếm lĩnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Tuy nhiên đến năm nay, câu chuyện có thể sẽ khác.

Xe máy điện là vũ khí của VinFast

Năm 2026 sẽ là thời điểm cuộc đua của 2 ông lớn bước qua giai đoạn tiếp theo, đặc biệt tại các thành phố lớn với khởi đầu là Hà Nội, nơi sắp xuất hiện các vùng LEZ. Xe máy điện sẽ trở thành vũ khí mới, định đoạt xem thương hiệu nào mới là "vua" của thị trường xe máy Việt.

Xe máy điện đổi pin được xem là nhóm xe quan trọng quyết định thành bại, khi nó phù hợp với giao thông đô thị và tiếp cận được cả nhóm khách hàng ở nhà cao tầng, vốn khó khăn trong việc tiếp cận trạm sạc.

VinFast là bên đang tăng tốc hơn trong cuộc đua xe 2 bánh điện đổi pin. Hãng vừa giới thiệu loạt xe máy mới trong tháng đầu năm, đồng thời công bố kế hoạch vận hành 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý đầu năm 2026.

Hãng cũng dự kiến mở bán thêm 3 mẫu xe điện phân khúc cao cấp từ quý IV, kèm 4 mẫu xe máy điện thể thao phân khối lớn từ quý II/2027.

VinFast dự kiến mang đến loạt xe máy điện mới trong năm 2026-2027. Ảnh: VinFast.

Dễ nhận ra chiêu "đánh nhanh thắng nhanh" tiếp tục được hãng xe điện Việt áp dụng ở cuộc đua này. Cùng với sự tham gia của Honda, VinFast sẽ càng cẩn thận hơn trong kế hoạch ra mắt các sản phẩm. Hãng xe Việt hiểu rõ đối thủ đã thành công ra sao ở cách tiếp cận người dùng, và không ngại xuất hiện ở hầu hết phân khúc mà xe máy Honda có mặt với các sản phẩm tương đương nhưng dễ tiếp cận hơn và có hệ sinh thái hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Honda vẫn đang có phần chậm rãi hơn trong cuộc đua này. Trong năm 2025, hãng giới thiệu 2 mẫu xe máy điện gồm ICON e: và CUV e:. Đến 2026, thương hiệu xe máy Nhật Bản mới chính thức mở bán CUV e: rộng rãi, đồng thời giới thiệu thêm một sản phẩm cắm sạc ở phân khúc tầm trung.

Theo bản kế hoạch từng được Honda chia sẻ, hãng dự kiến không có thêm sản phẩm thuần điện nào ở phân khúc phổ thông trong năm nay.

Honda vừa giới thiệu 3 mẫu xe máy điện và dự kiến không có thêm sản phẩm mới năm nay. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu, Trần Hiền.

Về lộ trình xây dựng, phủ sóng hệ thống trạm đổi pin, Honda dự kiến bắt đầu vận hành các trạm đổi pin từ tháng 4, và trạm sạc pin vào tháng 6. Tất cả các tủ đổi, trạm sạc pin sẽ bắt đầu được xây dựng tại các đại lý HEAD trước khi mở rộng đến các điểm công cộng.

Hãng xe nào sẽ giành lợi thế?

Nhìn về mặt ngắn hạn, có thể thấy Honda sẽ chậm chân hơn VinFast ở nhóm xe máy điện. Với hệ thống trạm sạc dày đặc, các tủ đổi pin được lắp đặt một cách "thần tốc" cùng dải sản phẩm thuần điện liên tục xuất hiện với giá bán rẻ, VinFast vẫn tạm thời giữ được thị phần của mình.

Như đã nói phía trên, VinFast đang có lợi thế về tốc độ. Và thực tế, đây cũng là điểm mấu chốt của cuộc đua mà hãng xe Việt đang nhắm đến. VinFast hiểu rõ đối thủ, họ hiểu một hãng xe Nhật sẽ không thể đưa ra các kế hoạch xây dựng, chiến dịch phân phối sản phẩm một cách thần tốc.

Vì vậy, VinFast dùng chính cách chiếm lĩnh tốc độ này để củng cố vị thế, kéo dài thời gian giữ ngôi vương càng lâu càng tốt.

VinFast đang tăng tốc trong cuộc đau xây dựng, lắp đặt trạm sạc, đổi pin. Ảnh: VinFast.

Ở tương lai xa, câu chuyện có thể sẽ thay đổi. Đến năm 2027, khi Honda bắt đầu hoàn thiện hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và phân phối thêm loạt xe điện phổ thông, hãng sẽ có cơ hội chiếm lấy thị phần của hãng xe điện nội địa bằng sức mạnh thương hiệu và giá trị sản phẩm đã được xây dựng trong nhiều năm.

Đương nhiên để đạt được điều này, Honda cần "tất tay" hơn trong cuộc đua xe máy điện. Còn nếu không, Honda có thể phần nào đó nhường thị phần xe máy điện cho VinFast, và tiếp tục làm chủ cuộc chơi ở nhóm xe máy xăng. Bởi khó có cái tên nào đủ sức lật đổ được Honda trong mảng xe máy xăng tại Việt Nam, và dù giảm thì đây vẫn là nhóm xe máy có doanh số rất lớn trên cả nước, ở các khu vực ngoài vùng LEZ. Tất nhiên Honda sẽ không chấp nhận thua cuộc dễ dàng, khi hãng từng tuyên bố "dù xăng hay điện, xe máy là Honda".

Honda cần nhanh chân trong cuộc đua về giải pháp nạp nhiên liệu. Ảnh: Đan Thanh.

Còn về phần VinFast, hãng đang làm tốt với cách phân phối này. Nhưng để giữ chân được tệp khách hàng sẵn có trước sự tham chiến của Honda trong tương lai tới, hãng xe điện Việt cần chứng minh các sản phẩm chất lượng và hệ sinh thái hoạt động trơn tru. Bởi nếu không thật sự làm hài lòng khách hàng, thì những chiếc xe Honda sẽ có mặt để thay thế ngay lập tức.

Sau tất cả, cuộc đua giữa Honda và VinFast chính là động lực lớn nhất thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dù ai sẽ chiếm lĩnh ngôi vương trong tương lai, thì người hưởng lợi lớn nhất vẫn chính là người dùng đô thị với một hệ sinh thái di chuyển thông minh, sạch và tiện lợi hơn bao giờ hết.