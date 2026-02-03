Khi nào giảm giá xe hybrid ở Việt Nam?

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới có hiệu lực từ đầu năm có thể giúp giảm giá xe hybrid tại thị trường Việt Nam

Thị trường xe Việt có thể sẽ sớm chứng kiến đợt giảm giá xe hybrid trên diện rộng. Trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026, mục 4đ biểu thuế thuộc Điều 8 có quy định về mức thuế suất sẽ được áp dụng cho xe hybrid, xe chạy bằng khí thiên nhiên.

Cụ thể, thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) áp dụng cho ôtô bằng xăng kết hợp năng lượng điện - tức xe hybrid - trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng, sẽ tính bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d cùng bảng biểu.

Có thể giảm giá xe hybrid

Tại thị trường ôtô Việt Nam, thuế TTĐB là một trong những yếu tố cấu thành, ảnh hưởng không nhỏ đến cách từng hãng xe định ra mức giá niêm yết.

Chẳng hạn, biểu thuế TTĐB thuộc Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 quy định thuế này ở mức 35% với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống, ôtô pick-up chở người có dung tích xy-lanh từ 1.5L trở xuống.

Ôtô được áp dụng mức thuế TTĐB khác nhau tùy thuộc dung tích xy-lanh. Ảnh minh họa: TMV.

Tuy nhiên, nếu ôtô thuộc nhóm này trang bị động cơ có dung tích xy-lanh trên 2.5L cho đến 3.0L sẽ phải chịu thuế TTĐB đến 60%. Mức thuế này tăng lên đến 150% nếu động cơ trang bị cho xe sở hữu dung tích xy-lanh trên 6.0L.

Do đó, nếu ôtô hybrid tại Việt Nam được áp dụng thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại, giá bán của những mẫu xe lai xăng-điện này được cho là sẽ giảm đi ít nhiều.

Tuy nhiên, bất chấp Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 đã có hiệu lực từ đầu năm nay, việc giảm giá xe hybrid ở Việt Nam phần lớn vẫn đang trong tình trạng "đóng băng".

Không phải xe hybrid nào cũng được giảm thuế

Nghị định 360 do Chính phủ ban hành ngày cuối năm 2025 đã có những hướng dẫn chi tiết liên quan đến thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025.

Cụ thể ở Điều 6 Nghị định 360, việc xác định tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng sẽ tuân theo một trong 2 phương pháp.

Đối với phương pháp thứ nhất, xe hybrid sẽ được đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu so với mức tiêu thụ trung bình của ôtô thuần xăng, cùng loại dung tích xy-lanh.

Mức tiêu thụ trung bình này - được gọi bằng thuật ngữ FCconv - sẽ được Bộ Xây dựng công bố công khai trước ngày 31/3 hàng năm để làm căn cứ so sánh, từ đó xác định liệu một mẫu xe hybrid có đáp ứng yêu cầu tỷ lệ xăng sử dụng không quá 70% tổng số năng lượng sử dụng hay không.

Đối với năm 2026, thông tin về giá trị tiêu thụ xăng trung bình của ôtô vừa được Bộ Xây dựng công bố vào ngày 30/1 vừa qua, chi tiết ở bảng dưới đây.

Dải dung tích xy-lanh (cm3) FC conv (lít/100 km) x <= 1.500 6,33 1.500 < x <= 2.000 7,52 2.000 < x <=2.500 8,98 2.500 < x <= 3.000 11,13 3.000 < x <= 4.000 11,57 4.000 < x <= 5.000 13,18 5.000 < x <= 6.000 16,98 x > 6.000 19,64

Nếu áp dụng phương pháp này, không phải tất cả xe hybrid ở Việt Nam đều nằm trong diện hưởng ưu đãi thuế TTĐB theo Luật mới.

Chẳng hạn, Toyota Camry 2.5HEV bản Top có mức tiêu thụ xăng trung bình 4,2 lít/100 km. Đối chiếu với số liệu FCconv = 8,98 lít/100 km dành cho nhóm xe xăng động cơ đến 2.5L, mẫu sedan cỡ D của Toyota đã đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ xăng sử dụng không quá 70% tổng số năng lượng sử dụng.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV cỡ nhỏ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với gói pin dưới ghế lái, sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,9-6,81 lít/100 km tùy điều kiện vận hành.

Dễ thấy Suzuki XL7 Hybrid chưa thể đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ tiêu thụ xăng không quá 70% so với xe xăng đồng hạng, hiện quy định ở mức 6,33 lít/100 km ở nhóm ôtô động cơ đến 1.5L như bảng trên.

Suzuki XL7 Hybrid chưa đạt yêu cầu để hưởng ưu đãi thuế TTĐB. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở phương pháp 2, mức tiêu thụ xăng của xe hybrid sẽ được so sánh với ôtô động cơ đốt trong thuần xăng được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu có cùng nhãn hiệu, cùng loại phương tiện, cùng kiểu dáng, cùng số người cho phép. Phương pháp này chưa được sử dụng rộng rãi vì chưa có hướng dẫn rõ ràng.

Khi nào giá xe hybrid ở Việt Nam sẽ giảm?

Chưa rõ từ phía các hãng xe, việc giảm thuế TTĐB cho xe hybrid dựa trên cơ sở mức FCconv mà Bộ Xây dựng ban hành đã được thực hiện hay chưa.

Nếu các mẫu xe đủ điều kiện đã bắt đầu được giảm thuế TTĐB, rất có thể thị trường xe hybrid ở Việt Nam sẽ sớm có biến động lớn, cả về giá bán lẫn sức mua của khách hàng.

Trước mắt, Toyota đã điều chỉnh giá bán cho loạt xe hybrid đang kinh doanh tại Việt Nam. Mức giảm thấp nhất 37 triệu đồng ghi nhận ở Toyota Yaris Cross HEV - hiện có giá 728 triệu đồng, còn Toyota Camry 2.5HEV Top được giảm 70 triệu đồng về mức 1,46 tỷ đồng .

Toyota Camry 2.5HEV Top đã được hãng điều chỉnh giảm giá bán từ cuối tháng 1. Ảnh: Toyota.

Mức giảm cao nhất 200 triệu đồng ghi nhận ở Toyota Alphard HEV, giúp giá bán phiên bản hybrid của mẫu MPV cỡ lớn hiện ở mức 4,415 tỷ đồng .

Honda CR-V hybrid vừa được cập nhật phiên bản mới lắp ráp tại Việt Nam, tuy nhiên giá bán vẫn chưa được công bố, trong bối cảnh chưa rõ ràng về mức ưu đãi.

Rất có thể trong thời gian tới, các hãng xe còn lại tại Việt Nam sẽ sớm có động thái điều chỉnh giá bán nhóm sản phẩm hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB, qua đó tăng khả năng cạnh tranh cho từng dòng xe.

Cũng không loại trừ khả năng các hãng quyết định "tất tay", điều chỉnh giảm giá cho cả những mẫu xe hybrid chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ tiêu thụ xăng. Dù ở bất kỳ kịch bản nào, thị trường xe hybrid Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm bùng nổ doanh số khi nhiều mẫu xe đã sở hữu giá bán hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn.