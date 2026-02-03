Lynk & Co giảm gánh nặng chi phí lăn bánh cho khách Việt dịp Tết

Lynk & Co triển khai loạt chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người mua xe, đáng chú ý là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp hành trình về nhà đón Tết trở nên trọn vẹn.

Cuối năm là thời điểm nhiều người quyết định "hiện thực hóa giấc mơ" sở hữu ôtô. Chiếc xe lúc này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà trở thành món quà tự thưởng sau một năm nỗ lực, là sự đảm bảo an toàn cho cả gia đình trên hành trình dài và là khởi đầu cho dự định mới trong năm sắp tới.

Tuy nhiên, bên cạnh giá niêm yết, các khoản chi phí ban đầu như lệ phí trước bạ thường là rào cản không nhỏ, khiến nhiều người phải tạm gác lại kế hoạch. Nắm bắt tâm lý này, thương hiệu xe toàn cầu Lynk & Co đưa ra chương trình hỗ trợ thiết thực, áp dụng từ 1/2/2025 đến hết 28/2/2026.

Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mang theo khát khao đoàn viên và khởi đầu năm mới.

Trọng tâm của chương trình ưu đãi này là cách Lynk & Co thiết kế riêng biệt từng gói hỗ trợ để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, với mong muốn gỡ bỏ gánh nặng chi phí lăn bánh, thương hiệu dành tặng gói ưu đãi gồm 100% lệ phí trước bạ cùng 5 năm bảo dưỡng miễn phí cho mẫu SUV 7 chỗ: Lynk & Co 09 và SUV đô thị Lynk & Co 01. Trong khi đó, với khách hàng yêu thích phong cách thể thao và sự linh hoạt, gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 5 năm bảo dưỡng miễn phí được áp dụng cho mẫu SUV cá tính Lynk & Co 06 và sedan hiệu suất cao Lynk & Co 03+.

Việc sở hữu ôtô an toàn, hiện đại trở thành ưu tiên của nhiều gia đình Việt.

Ngoài ra, mẫu D-SUV PHEV Lynk & Co 08 EM-P, “Ôtô của năm - xe gầm cao cỡ D” theo nhận định của Car Awards 2025, cũng được chào đón bằng gói đặc quyền toàn diện gồm: Gói bảo dưỡng miễn phí kéo dài 6 năm, bộ đôi sạc cầm tay và sạc treo tường tiện lợi cùng ưu đãi giảm trực tiếp 10 triệu đồng cho phiên bản pro. Bên cạnh đó, 200 khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe này còn được nhận thêm bộ quà tặng độc quyền giá trị gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, phiếu nghỉ dưỡng cao cấp và gói phim cách nhiệt.

Ôtô của Lynk & Co được áp dụng nhiều gói ưu đãi cho khách hàng sở hữu dịp cuối năm.

Điểm cộng lớn trong chương trình lần này là việc Lynk & Co tích hợp dịch vụ thu cũ đổi mới thông qua Carpla - nền tảng xe qua sử dụng uy tín thuộc cùng hệ sinh thái Tasco Auto. Tất cả khách hàng khi đổi xe cũ để sở hữu bất kỳ mẫu xe Lynk & Co nào đều được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Chính sách này giúp đơn giản hóa quá trình nâng cấp xe, mang lại sự tiện lợi và tối ưu chi phí cho người dùng.

Với dải sản phẩm đa dạng, thiết kế châu Âu, công nghệ an toàn hàng đầu và chính sách bán hàng được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, Lynk & Co cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào thị trường Việt Nam. Chương trình ưu đãi dịp Tết không chỉ là động thái kích cầu, mà trở thành lời cam kết đồng hành, giúp mỗi chuyến đi cuối năm của các gia đình Việt thêm phần hứng khởi và an tâm.