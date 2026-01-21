Lynk & Co 06 và cam kết chất lượng được kiểm chứng thực tế

Với Lynk & Co 06, hành trình xuyên Việt kéo dài 100.000 km không chỉ là bài thử nghiệm, mà trở thành cách thương hiệu Tasco Auto chứng minh sự an tâm và chất lượng sản phẩm.

Thay vì lựa chọn điều kiện thử nghiệm lý tưởng để dễ đạt kết quả tốt, Tasco Auto “mạnh tay” đặt Lynk & Co 06 vào môi trường sử dụng đời thực khó khăn, cường độ khắc nghiệt từ giữa năm 2025.

Kiểm chứng chất lượng qua “Hành trình an tâm”

Xe di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành, vận hành với cường độ cao mỗi ngày, đi qua đủ loại địa hình - từ đô thị, cao tốc dài cho đến tuyến quốc lộ liên tỉnh. Sau gần một năm, tổng quãng đường vận hành thực tế của mẫu xe cỡ B đạt đến 100.000 km. Con số này tương đương 6-8 năm sử dụng của một gia đình, tính theo mức di chuyển trung bình tại Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là quãng đường được tích lũy trong điều kiện vận hành liên tục, không gián đoạn, phản ánh sát nhất cách chiếc xe phục vụ người dùng hàng ngày.

Tasco Auto đặt Lynk & Co 06 vào môi trường thực tế để chứng minh chất lượng sản phẩm.

Sau hành trình này, Lynk & Co 06 vẫn duy trì trạng thái vận hành ổn định, không phát sinh vấn đề lớn liên quan đến động cơ, hộp số hay khung gầm. Cảm giác lái, độ phản hồi và sự liền mạch trong vận hành gần như không có sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn đầu. Với Tasco Auto, đây không đơn thuần là kết quả thử nghiệm, mà là minh chứng cho sự nghiêm túc khi lựa chọn sản phẩm và sẵn sàng đặt uy tín vào hành trình kiểm chứng công khai.

Theo đại diện thương hiệu, sự tự tin đó phản ánh mối quan hệ ngược chiều nhưng logic. Không phải vì muốn truyền thông mà Tasco Auto triển khai “Hành trình an tâm”, mà bởi nền tảng của Lynk & Co 06 đủ vững để nhà phân phối dám đưa xe vào bài kiểm tra khắc nghiệt ngoài đời thực. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, cách làm này giúp người tiêu dùng có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá độ bền và tính ổn định của sản phẩm, thay vì chỉ dựa trên thông số hay lời giới thiệu.

Lynk & Co 06 xuất hiện tại đất mũi Cà Mau.

Từ góc nhìn sản phẩm, Lynk & Co 06 sở hữu nền tảng kỹ thuật phù hợp để đáp ứng bài kiểm tra dài hạn này. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm BMA (B-segment Modular Architecture) - cấu trúc cho phép tối ưu độ cứng vững thân xe nhưng vẫn đảm bảo êm ái khi vận hành đa điều kiện. Kết hợp với đó là động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất khoảng 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT). Điều này giúp xe đảm bảo khả năng tăng tốc nhanh mà vẫn duy trì sự mượt mà, ổn định trong nhiều điều kiện di chuyển.

Các thông số được phản ánh trực tiếp trong thực tế vận hành 100.000 km. Động cơ duy trì sự ổn định nhiệt và khả năng phản hồi, trong khi hộp số 7DCT cho thấy sự liền mạch khi di chuyển liên tục - yếu tố quan trọng với xe sử dụng cường độ cao. Bên cạnh đó, kích thước tổng thể 4.340 x 1.820 x 1.625 mm cùng trục cơ sở 2.640 mm mang lại không gian đủ rộng cho gia đình, đồng thời giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Lynk & Co 06 sở hữu nền tảng kỹ thuật phù hợp để đáp ứng bài kiểm tra dài hạn của Tasco Auto.

Về an toàn và hỗ trợ lái, Lynk & Co 06 được trang bị gói công nghệ ADAS với tính năng ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, giúp giảm áp lực cho người lái trong hành trình dài. Xe còn được trang bị camera toàn cảnh 540 độ, hỗ trợ quan sát toàn diện trong tình huống phức tạp.

Không chỉ kiểm chứng qua hành trình thực tế, Lynk & Co 06 còn được giới chuyên môn ghi nhận, với danh hiệu “Mẫu xe triển vọng của năm” tại Car Awards 2024 - giải thưởng do hội đồng chuyên gia và độc giả bình chọn. Đây được xem là sự xác nhận độc lập, bổ trợ cho những gì mẫu xe đã thể hiện trên thực tế, đặc biệt trong phân khúc SUV đô thị hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ

Song song với bài kiểm tra chất lượng xe, “Hành trình an tâm” còn là dịp để Tasco Auto kiểm chứng khả năng vận hành của hệ sinh thái dịch vụ mà đơn vị này xây dựng. Trong suốt hành trình, dịch vụ thu phí không dừng VETC, bảo dưỡng - sửa chữa tại Carpla Service, bảo hiểm Tasco Insurance và cứu hộ 24/7 VETC RSA được triển khai đồng bộ, đảm bảo quá trình di chuyển không bị gián đoạn. Chính sự kết nối liền mạch tạo nên trải nghiệm sử dụng xuyên suốt - yếu tố then chốt để người dùng cảm thấy an tâm trong suốt vòng đời sở hữu xe.

Để hành trình di chuyển thêm an tâm và chủ động, VETC Cứu hộ chính thức khởi động chương trình "Tuần lễ bảo an" từ 0h ngày 18/1 đến 18h ngày 26/1. Chương trình mang thông điệp: “An tâm không đến từ may mắn, mà từ sự chủ động chuẩn bị giải pháp bảo vệ cho chiếc xe và hành trình của mình”. Khách hàng mua gói cứu hộ trong thời gian này sẽ nhận mã số may mắn, tham gia quay số trúng thưởng. Tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng, với giải thưởng hấp dẫn như iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, máy lọc không khí ôtô và hàng nghìn điểm VETC. Độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết tại fanpage chính thức của VETC Cứu hộ toàn quốc.

Triết lý lấy khách hàng làm trung tâm tiếp tục được thể hiện qua thông điệp “Hứng khởi lăn bánh - an tâm đón Tết” dịp cuối năm. Trên dải sản phẩm Lynk & Co, khách hàng được hưởng chính sách dài hạn về bảo hành và bảo dưỡng, đồng thời hỗ trợ chi phí đăng ký xe nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu. Riêng với Lynk & Co 06, chính sách ưu đãi được thiết kế theo hướng tập trung vào lợi ích tài chính và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Cụ thể, khách hàng mua xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco, giúp người dùng yên tâm hơn ngay từ giai đoạn đầu sở hữu. Chương trình ưu đãi được áp dụng trong 17/1-28/2, tạo động lực để khách hàng đưa ra quyết định mua xe trước thềm năm mới.

Khách hàng được hưởng nhiều chương trình ưu đãi khi mua Lynk & Co 06.

Trong bức tranh chung của thị trường ôtô Việt Nam, Lynk & Co 06 không tìm cách tạo dấu ấn bằng tuyên bố phô trương. Thay vào đó, mẫu xe xây dựng niềm tin bằng dữ liệu vận hành thực tế, nền tảng kỹ thuật được kiểm chứng và sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Lynk & Co 06 phù hợp gia đình đang tìm kiếm chiếc SUV vừa mang lại cảm giác hứng khởi khi cầm lái, vừa đảm bảo an tâm dài hạn. Sản phẩm không chỉ là lựa chọn mới, mà là người bạn đồng hành trên từng chặng đường.