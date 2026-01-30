Loạt xe máy điện VinFast dự kiến gây bão khi ra mắt

|
Danh mục sản phẩm xe máy điện VinFast vừa được xác nhận sẽ chia thành 3 dòng chính, gồm phổ thông, cao cấp và thể thao. Trong đó, VinFast Rasad là mẫu maxi-scooter thuần điện đại diện phân khúc cao cấp. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100 W, tốc độ có thể đến 100 km/h.
Dòng xe máy điện cao cấp của VinFast còn có 2 cái tên khác là Sadie và Saxil, sở hữu thiết kế trang nhã, thanh lịch tạo thành từ nhiều đường nét bo tròn với điểm nhấn nằm ở cụm đèn hình kim cương. VinFast Sadie và VinFast Saxil dự kiến được trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500 W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.
VinFast lần đầu giới thiệu dòng xe máy điện thể thao, một trong 4 đại diện đầu tiên là mẫu cruiser mang tên Sudub. Xe có ngoại hình hầm hố, cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái đặt cao hơn yên xe.
Hai mẫu naked-bike thuần điện của VinFast mang tên Subab và Surad, sở hữu thiết kế phù hợp di chuyển hàng ngày với tay lái cao, yên xe cho tư thế ngồi thoải mái.
Hoàn thiện phân khúc xe máy điện thể thao của VinFast là mẫu supersport Sulad - môtô điện sở hữu thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học. VinFast cho biết cả 4 mẫu xe máy điện thể thao đều trang bị motor điện 50.000 W, tức mạnh tương đương môtô 600 phân khối, tốc độ tối đa lên đến 130 km/h. Xe đi kèm gói pin hiệu suất cao.
VinFast đang cho thấy tham vọng ở thị trường xe máy Việt Nam. Năm ngoái, hãng bán được 406.453 xe máy điện cho khách hàng trong nước. Dòng Evo đóng góp hơn 250.000 xe vào doanh số của hãng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.
VinFast cũng đã hoàn thành lắp đặt 4.500 trạm đổi pin, dự kiến hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin cho xe máy điện ngay trong quý I năm nay. Yadea và Honda sẽ là 2 cái tên có thể cạnh tranh với VinFast trên thị trường xe máy điện trong thời gian tới.
