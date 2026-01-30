Loạt xe máy điện VinFast dự kiến gây bão khi ra mắt

Dòng xe máy điện cao cấp của VinFast còn có 2 cái tên khác là Sadie và Saxil, sở hữu thiết kế trang nhã, thanh lịch tạo thành từ nhiều đường nét bo tròn với điểm nhấn nằm ở cụm đèn hình kim cương. VinFast Sadie và VinFast Saxil dự kiến được trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500 W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.