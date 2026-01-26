Xe máy điện VinFast đến Ấn Độ

Hai mẫu xe máy điện lắp ráp tại nhà máy mới của VinFast dự kiến sớm có mặt tại Ấn Độ, với sản lượng dự kiến đạt mức một triệu chiếc mỗi năm.

VinFast vừa công bố kế hoạch mở bán 2 mẫu xe máy điện dành cho thị trường Ấn Độ vào năm nay. Hai mẫu xe mới được sản xuất tại nhà máy VinFast ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu, với sản lượng dự kiến khoảng một triệu chiếc/năm.

Chia sẻ với truyền thông Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast khu vực Châu Á, cho biết công ty đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm đặc thù cho thị trường Ấn Độ.

Các yếu tố như hạ tầng địa phương, thói quen sử dụng, độ nhạy cảm về giá và các đối thủ cạnh tranh đều được tính toán kỹ lưỡng. Để đạt được mức giá cạnh tranh, VinFast đang đàm phán với nhiều nhà cung cấp nội địa nhằm tối đa hóa tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện từ bộ pin, động cơ cho đến phần khung thép.

Hãng cũng có kế hoạch tham gia vào các chương trình ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ như PLI và PM E-DRIVE.

VinFast sở hữu dải sản phẩm xe máy điện đa dạng tại quê nhà. Ảnh: Đan Thanh, VinFast.

Khi chính thức ra mắt, các dòng xe máy điện của VinFast sẽ phải đối mặt với những đối thủ "sừng sỏ" đã có chỗ đứng vững chắc như Bajaj Chetak, TVS iQube và Ather Energy.

Việc sở hữu một dải sản phẩm trải dài từ ôtô đến xe máy điện cho thấy tham vọng của VinFast trong việc trở thành một hệ sinh thái di chuyển xanh toàn diện tại thị trường này.

Hiện chưa rõ mẫu xe nào sẽ được VinFast mang đến Ấn Độ.

Tại Việt Nam, VinFast hiện là thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất năm 2025 với tổng doanh số đạt 406.453 chiếc. Trong đó, dòng xe Evo gồm Evo200 Lite, EvoGrand hay Evo Neo là sản phẩm bán chạy nhất với hơn 250.000 xe được giao đến tay khách hàng trong năm 2025.