VinFast cùng lúc tung 4 mẫu xe máy điện và 4.500 trạm đổi pin

Hãng xe điện Việt đặt mục tiêu hoàn thành 45.000 trạm đổi pin cho xe máy điện trên toàn quốc ngay trong quý đầu năm 2026.

VinFast vừa chính thức giới thiệu 4 mẫu xe máy điện mới đến với khách hàng Việt Nam. Số này bao gồm 3 xe máy điện đổi pin cùng với một mẫu xe tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh.

Thêm xe máy điện đổi pin

Một trong 4 mẫu xe máy điện mới của VinFast là Viper - sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, trang bị nhiều tính năng thông minh như khóa Smart Key, hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt từ xa.

VinFast Viper cũng có đèn pha dạng LED projector, giảm xóc đôi với bình dầu phụ. Động cơ điện của xe là loại BLDC Inhub sản sinh công suất tối đa 3 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

VinFast Evo và VinFast Feliz II được phát triển từ các mẫu xe hiện tại. Feliz II có động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3 kW tương tự Viper, còn Evo được trang bị motor điện Inhub công suất cao nhất 2,45 kW.

Hai mẫu xe này có tốc độ tối đa 70 km/h, riêng Evo sẽ có bản Lite được giới hạn tốc độ dưới 50 km/h, đồng nghĩa không yêu cầu bằng lái để điều khiển.

Ba mẫu xe mới gồm Viper, Feliz II và Evo đều có 2 khay chứa pin trong cốp xe. Mỗi gói pin LFP dung lượng 1,5 kWh có thể được thuê với giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin.

Bên cạnh phương án thuê pin, khách hàng cũng có thể mua các mẫu xe này kèm pin.

VinFast Feliz II và VinFast Evo là những mẫu xe máy điện đổi pin mới của hãng, bên cạnh VinFast Viper. Ảnh: VinFast.

Chi phí đổi pin tại các trạm của VinFast được thông báo ở mức 9.000 đồng/pin/lần. Ngoài phương án đổi pin, khách hàng sử dụng xe còn có thể tự sạc pin tại nhà hoặc ở các trạm công cộng.

Khi 2 gói pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể hoạt động trên quãng đường tối đa 165 km ở điều kiện tiêu chuẩn. Thông số này ở Feliz II và Viper là 156 km.

Dịp này, VinFast cũng chính thức giới thiệu Amio - mẫu xe máy điện tích hợp bàn đạp, không yêu cầu bằng lái để sử dụng. Xe trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 800 W, tốc độ cao nhất 30 km/h. Gói pin LFP dung lượng 1,024 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast Amio không yêu cầu bằng lái để sử dụng. Ảnh: VinFast.

Giá bán của VinFast Evo được công bố ở mức 19,99 triệu đồng. Loạt xe máy điện còn lại gồm VinFast Viper, VinFast Feliz II và VinFast Amio chưa có giá bán chính thức.

Mạng lưới đổi pin ngày càng mở rộng

Song song với ra mắt xe máy điện đổi pin mới, VinFast cũng cho biết đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý đầu năm 2026.

Nhìn chung, động thái ra mắt xe máy điện đổi pin cùng với nỗ lực hoàn thiện mạng lưới trạm đổi pin như câu trả lời mà VinFast dành cho Honda. Gần đây, Honda xác nhận sẽ sớm triển khai mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện tại Hà Nội và TP.HCM.

Giải pháp hoán đổi pin cho xe máy điện đang được các hãng xe cũng như bên thứ ba dành nhiều sự quan tâm và cho triển khai tại Việt Nam.

Selex Motors cùng với VinFast được xem là những cái tên tiên phong. Selex Motors hiện sở hữu 118 trạm đổi pin tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. VinFast nhắm đến lắp đặt 45.000 trạm đổi pin cho xe máy điện trên toàn quốc ngay trong quý I.

VinFast có kế hoạch hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin cho xe máy điện ngay trong quý đầu năm. Ảnh: VinFast.

Yamaha cũng chuẩn bị ra mắt hệ thống đổi pin cho xe máy điện, Honda đã có kế hoạch triển khai. Công ty có tên Great Wealth gần đây đề xuất triển khai 10.000 tủ đổi pin cho xe máy điện, bố trí cạnh bên cột đèn chiếu sáng hiện hữu tại TP.HCM.

Khi mạng lưới tủ đổi pin ngày càng mở rộng và hoàn thiện, việc các hãng ra mắt thêm sản phẩm xe máy điện đổi pin sẽ giúp khách Việt dễ dàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện.