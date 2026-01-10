Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh môtô điện Honda - chưa có giá, sạc đầy đi 130 km

  Thứ bảy, 10/1/2026 15:31 (GMT+7)
Mẫu môtô điện Honda WN7 được tiết lộ mạnh ngang các mẫu môtô 600 phân khối.

Môtô điện Honda WN7 vừa được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Đây là mẫu môtô điện đầu tiên của Honda, sở hữu sức mạnh tương đương môtô 600 phân khối.
Honda WN7 là mẫu naked-bike thuần điện phong cách streetfighter. Xe có khối lượng không tải 217 kg.
Honda WN7 sở hữu ngoại hình khá ấn tượng. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, thiết kế phân tầng.
Honda WN7 được trang bị bộ lốp to bản, gắp đơn phía sau. Phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau loại monoshock. Hai bánh trước/sau đều trang bị phanh đĩa.

Ghi đông đậm chất naked bike của Honda WN7. Ở vị trí thường đặt nắp bình xăng, Honda WN7 bố trí một cổng sạc theo chuẩn CCS2.
Xe được trang bị màn hình LCD kích thước 5,1 inch, hỗ trợ kết nối thiết bị di động thông qua ứng dụng Honda RoadSync.
Cận cảnh cùm công tắc trên Honda WN7. Xe có trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, chế độ lùi xe.
Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chính xác của WN7, chỉ tiết lộ mẫu môtô điện này sở hữu công suất tương đương môtô 600 cc, cung cấp lượng mô-men xoắn ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối.
Honda WN7 được xác nhận có thể chạy tối đa 130 km sau mỗi lần sạc đầy. Gói pin chưa rõ thông số cụ thể, tuy nhiên có thể nạp lại 20-80% dung lượng trong 30 phút bằng sạc nhanh, hoặc sạc 0-100% trong 3 giờ bằng bộ sạc treo tường.
Tại Anh, Honda WN7 được mở bán với giá 12.999 bảng Anh, tương đương khoảng 17.700 USD. Mẫu môtô điện này hiện chỉ được trưng bày tại Việt Nam, chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể.

