Cận cảnh môtô điện Honda - chưa có giá, sạc đầy đi 130 km

Môtô điện Honda WN7 vừa được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Đây là mẫu môtô điện đầu tiên của Honda, sở hữu sức mạnh tương đương môtô 600 phân khối.

Honda WN7 được trang bị bộ lốp to bản, gắp đơn phía sau. Phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau loại monoshock. Hai bánh trước/sau đều trang bị phanh đĩa.

Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chính xác của WN7, chỉ tiết lộ mẫu môtô điện này sở hữu công suất tương đương môtô 600 cc, cung cấp lượng mô-men xoắn ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối.

Honda WN7 được xác nhận có thể chạy tối đa 130 km sau mỗi lần sạc đầy. Gói pin chưa rõ thông số cụ thể, tuy nhiên có thể nạp lại 20-80% dung lượng trong 30 phút bằng sạc nhanh, hoặc sạc 0-100% trong 3 giờ bằng bộ sạc treo tường.

Tại Anh, Honda WN7 được mở bán với giá 12.999 bảng Anh, tương đương khoảng 17.700 USD . Mẫu môtô điện này hiện chỉ được trưng bày tại Việt Nam, chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể.

