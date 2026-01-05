Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe máy điện Honda sắp ra mắt là Lead bản thuần điện?

  • Thứ hai, 5/1/2026 15:27 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Honda vừa hé lộ thời gian ra mắt mẫu xe mới, theo nhiều người, đây sẽ là đại diện xe máy điện mang hình dáng khá quen thuộc.

Honda vừa hé lộ thời gian ra mắt mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam vào đầu năm 2026.

Theo nhiều nguồn tin, đây có thể là chiếc Activa e:, mẫu xe máy điện đã được hãng phân phối tại Ấn Độ từ cuối năm 2024. Activa e: là phiên bản thuần điện của chiếc Activa chạy xăng, chia sẻ khá nhiều điểm tương đồng về thiết kế với Honda Lead hay Cuv e:.

Có thể nhìn thấy ngay từ đầu xe, Honda trang bị cho Activa cụm đèn pha lớn kèm dải đèn chiếu sáng ban ngày DRL nằm ngang tay lái. Xe được trang bị mâm 12 inch, đèn hậu dạng LED. Khu vực màn hình trung tâm cũng tương đồng với Cuv e:.

Bên trong cốp vẫn là 2 viên pin Honda Mobile Power Pack khối lượng 10 kg/pack, cho phạm vi hoạt động khoảng 102 km/lần sạc.

xe may dien, Honda anh 1xe may dien, Honda anh 2xe may dien, Honda anh 3xe may dien, Honda anh 4

Honda Activa e: có thể là mẫu xe máy điện tiếp theo của Honda tại Việt Nam. Ảnh: EvoIndia.

Xe được trang bị động cơ điện với công suất hơn 8 mã lực, mô men xoắn 22 Nm. Activa e: cho khả năng tăng tốc 0-60 km/h trong 7,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 80 km/h. Với việc giới thiệu và lên kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm đổi pin, việc mẫu xe máy điện này được ra mắt hoàn toàn có thể diễn ra.

Tuy nhiên theo một số nguồn tin, đây cũng có thể là mẫu xe tay ga điện U-VO GT, sản phẩm từ liên doanh Wuyang-Honda. Đặc biệt khi tên xe còn trùng với chữ cái được cách điệu, nhấn mạnh trong poster quảng cáo của hãng.

Dù chưa rõ đâu sẽ là đại diện thuần điện mới của Honda, là sự thực dụng của Activa e: hay nét phá cách từ U-VO GT, nhưng sự xuất hiện chính thức của Honda trong phân khúc xe máy điện phổ thông tại Việt Nam vào đầu năm 2026 chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc "đại chiến" mới.

xe may dien, Honda anh 5xe may dien, Honda anh 6

Không ngoại trừ khả năng U-VO GT sẽ được Honda đem về Việt Nam. Ảnh: Honda.

Khi "ông vua" xe máy xăng bắt đầu chuyển mình, người tiêu dùng không chỉ kỳ vọng vào một chiếc xe bền bỉ, mà còn mong chờ một hệ sinh thái trạm đổi pin rộng khắp để xóa bỏ rào cản về quãng đường di chuyển. Liệu Honda có thể tái lập vị thế thống trị của mình trên thị trường xe điện như cách họ đã làm với dòng xe Wave hay SH trong suốt nhiều thập kỷ qua?

Đan Thanh

