Bị phạt tiền nếu chạy xe máy vào làn xe đạp?

Người điều khiển môtô, xe gắn máy nếu đi vào làn xe đạp có thể được xem là hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định và bị phạt tiền.

Làn đường riêng dành cho xe đạp vừa chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM từ cuối năm 2025. Làn đường này bố trí dọc theo đường Mai Chí Thọ, điểm đầu giao với đường Nguyễn Cơ Thạch, điểm cuối tại nút giao với đường D1, thuộc phường An Khánh (TP.HCM).

Phần đường này có vạch kẻ phân làn riêng biệt, hệ thống đèn chiếu sáng riêng dành cho xe đạp. Hệ thống biển báo cấm xe máy có thể sẽ sớm được lắp đặt, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp và tạo sự phân biệt rõ ràng.

Do là làn đường dành riêng cho người đi xe đạp, xe máy sẽ không được phép lưu thông nếu biển cấm được lắp đặt. Trong trường hợp vi phạm, người đi xe máy nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt cả trăm nghìn đồng.

Cụ thể, nội dung điểm d khoản 3 Điều 7 Nghị định 168 quy định mức xử phạt 600.000-800.000 đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy có hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định.

Nếu người điều khiển môtô, xe gắn máy không đi đúng phần đường, làn đường mà gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên thành 10-14 triệu đồng.

Làn xe đạp đầu tiên tại Việt Nam bố trí dọc tuyến Mai Chí Thọ. Ảnh: Hoài Bảo.

Tương tự Việt Nam, các quy định tại Thái Lan cũng không đề cập cụ thể đến việc người điều khiển xe máy di chuyển vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy ở Thái Lan sẽ bị xử phạt đến 1.000 baht (khoảng 32 USD ) nếu đi vào làn đường không đúng quy định.

Trong khi đó, Indonesia và Hà Lan là những quốc gia đề ra quy định cụ thể, rõ ràng liên quan đến lưu thông trên làn đường dành riêng cho xe đạp.

Indonesia quy định mức phạt tiền 500.000 rupee (khoảng 30 USD ) với người điều khiển xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Theo Indonesia Expat, người vi phạm thậm chí đối diện hình thức phạt tù đến 2 tháng.

Tại Hà Lan, làn đường dành cho xe đạp rất phổ biến. Kể từ năm 1999, luật pháp Hà Lan quy định xe cơ giới không được sử dụng làn đường dành riêng cho xe đạp.

Mức phạt dành cho hành vi điều khiển xe máy vào làn đường dành cho xe đạp tại Hà Lan là không rõ ràng. Nhìn chung, việc đi xe máy vào làn xe đạp được xem là lỗi, sẽ bị phạt 70-180 EUR (xấp xỉ 82- 208 USD ) tùy tính chất và mức độ hành vi vi phạm.