Chiêu truyền thông khác lạ của Xiaomi, CEO livestream 'mổ bụng' xe

CEO của Xiaomi đã tổ chức buổi livestream kéo dài 5 giờ, không chỉ làm rõ các tranh cãi xoay quanh câu chuyện an toàn mà còn "mổ xẻ" toàn bộ chiếc YU7.

Vào ngày đầu năm 2026, CEO Xiaomi, ông Lei Jun đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp kéo dài gần 5 giờ với sự tham gia của các kỹ sư hàng đầu để thực hiện màn "mổ bụng" chiếc ôtô điện YU7 ngay trước ống kính máy quay.

Đây được xem là lời đáp trả của Xiaomi trước làn sóng chỉ trích và các video nhắm vào dòng xe mới của hãng. Trong buổi livestream, Lei Jun đã lần lượt làm rõ hàng loạt hiểu lầm, từ việc thông số quãng đường di chuyển 1.300 km bị trích dẫn sai (thực tế là 1.300 km với một lần sạc trung gian) cho đến những video dàn dựng về việc xe "phanh đứng" ở tốc độ 200 km/h.

Ông nhấn mạnh rằng việc công khai toàn bộ cấu trúc bên trong không phải là để trình diễn mà là để người dùng thấy được "trách nhiệm của Xiaomi trong việc chế tạo ôtô".

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất thời gian qua là các đoạn video quay cảnh bánh xe YU7 bị văng ra khi va chạm, vốn bị nhiều người dùng mạng xã hội cho là lỗi vật liệu. Tuy nhiên, qua quá trình tháo dỡ chi tiết, các kỹ sư Xiaomi đã giải thích đây thực chất là một cơ chế an toàn chủ động.

Ông Lei Yun cùng đội ngũ kỹ thuật đã mổ xẻ chiếc YU7 trên sóng livestream. Ảnh: Weibo/Xiaomi.

Hệ thống đẩy bánh xe ra ngoài khi có va chạm mạnh giúp giảm thiểu lực tác động đâm xuyên vào cabin, bảo vệ không gian sống của hành khách phía trong thay vì để bánh xe bị ép ngược vào gầm.

Bên cạnh đó, Lei Jun cũng giới thiệu loại thép siêu cường độ cao 2.200 MPa được sử dụng cho khung xe, giúp YU7 sở hữu một lớp "lồng giáp" bảo vệ cực kỳ vững chắc mà vẫn đảm bảo trọng lượng tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở cấu trúc cơ khí, buổi livestream còn phô diễn những chi tiết "vô hình" tạo nên sự sang trọng cho chiếc SUV này như hệ thống hơn 120 tấm vật liệu cách âm phủ khắp thân xe và bộ lọc không khí có hiệu suất lọc tới 99,95%.

Về mặt kinh doanh, CEO Lei Jun cũng chính thức công bố Xiaomi đã bàn giao hơn 410.000 chiếc ôtô trong năm 2025. Hãng cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2026 với con số 550.000 xe, đồng thời cam kết sẽ điều chỉnh các cách thức tiếp thị như việc in chữ quá nhỏ trên các bảng quảng cáo để tránh gây hiểu lầm cho khách hàng trong tương lai.