Honda ra mắt xe máy điện mới, có thể sớm bán ở Việt Nam

Honda UC3 là xe máy điện mới của Honda. Mẫu xe này vừa ra mắt thị trường Thái Lan, sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.

Trên website chính thức, Honda toàn cầu thông báo bắt đầu mở bán mẫu xe máy điện mới mang tên Honda UC3 tại thị trường Thái Lan. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản xác nhận Honda UC3 sẽ sớm được bán cho khách hàng Việt Nam.

Honda UC3 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản được trang bị gói pin LFP cố định. Motor điện gắn bánh xe được Honda tự phát triển và sản xuất, cho công suất tối đa 8 mã lực.

Honda cho biết xe máy điện UC3 được tối ưu hóa hệ thống điều khiển tái tạo năng lượng và thiết kế mạch từ để cải thiện hiệu suất, nhờ đó đạt được phạm vi hoạt động tối đa 122 km/lần sạc đầy.

Ba chế độ lái Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm có mặt trên xe máy điện Honda UC3, đi cùng tính năng hỗ trợ lùi xe.

Mẫu xe máy điện pin cố định mới của Honda dùng chuẩn sạc CHAdeMO, với các công suất sạc 450 W và 1.200 W cho phép nạp lại 20-80% dung lượng pin trong tương ứng lần lượt 5 giờ và 2 giờ.

Honda UC3 sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan sẽ được phân phối cho khách hàng nước này, bên cạnh xuất khẩu sang Việt Nam.

Honda dự kiến sản xuất xe máy điện UC3 tại nhà máy ở Việt Nam trong năm 2026, tuy nhiên chưa xác nhận thời gian cụ thể.

Ở Thái Lan, Honda UC3 có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 4.250 USD hay xấp xỉ 110 triệu đồng.

Song song với ra mắt xe máy điện UC3, Honda xác nhận sẽ gia tăng số lượng trụ sạc CHAdeMO cho xe 2 bánh tại hệ thống đại lý, các trung tâm thương mại thuộc khu vực Bangkok (Thái Lan).

Với thị trường Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cũng cho biết sẽ bắt đầu lắp đặt trạm sạc tại hệ thống đại lý thuộc các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2026.

Honda cho biết sẽ mở rộng lắp đặt trạm đổi pin cho xe máy điện ở các đại lý tại Bangkok và Hà Nội trong năm nay. Riêng với TP.HCM, các trạm đổi pin này dự kiến được lắp đặt từ năm 2027.