Soi kỹ Honda Super Cub 50 Final Edition giá trên 100 triệu đồng

Song song với tuyên bố khai tử Super Cub 50, Honda cũng trình làng các phiên bản giới hạn sau cùng của mẫu xe số đô thị huyền thoại. Honda Super Cub 50 Final Edition đã được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân từ tháng 7, tuy nhiên mẫu xe trong bài vừa ra mắt với thêm các phụ kiện custom.