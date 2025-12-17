Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Soi kỹ Honda Super Cub 50 Final Edition giá trên 100 triệu đồng

  • Thứ tư, 17/12/2025 06:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phiên bản Custom by Cub House của Honda Super Cub 50 Final Edition nhập khẩu tư nhân, được bổ sung thêm các phụ kiện phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

Super Cub 50 Final Edition anh 1

Song song với tuyên bố khai tử Super Cub 50, Honda cũng trình làng các phiên bản giới hạn sau cùng của mẫu xe số đô thị huyền thoại. Honda Super Cub 50 Final Edition đã được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân từ tháng 7, tuy nhiên mẫu xe trong bài vừa ra mắt với thêm các phụ kiện custom.
Super Cub 50 Final Edition anh 2

Một trong những trang bị thuộc gói Custom by Cub House là kính chắn gió trong suốt cỡ nhỏ phía đầu xe.
Super Cub 50 Final Edition anh 3Super Cub 50 Final Edition anh 4

Bộ tem trên cánh áo trước với dòng chữ "Since 1958" cũng là điểm nhấn ngoại hình của Honda Super Cub 50 Final Edition phiên bản Custom by Cub House.
Super Cub 50 Final Edition anh 5Super Cub 50 Final Edition anh 6Super Cub 50 Final Edition anh 7Super Cub 50 Final Edition anh 8

Bộ tem 2 bên, ba-ga giữa, ba-ga mũi trước hay logo 50 Final Edition trên chắn bùn trước cũng là những điểm nhấn đáng chú ý khác của xe.
Super Cub 50 Final Edition anh 9

Ở phiên bản Custom by Cub House, Honda Super Cub 50 Final Edition được bổ sung đệm ngồi trên ba-ga sắt phía sau. Trang bị này cho phép xe chở thêm một người mà vẫn giữ tinh thần nguyên bản.
Super Cub 50 Final Edition anh 10

Hai gác chân sau cũng được bổ sung, cùng với đệm ngồi giúp Honda Super Cub 50 Final Edition phiên bản Custom by Cub House phù hợp cho các chuyến hành trình 2 người.
Super Cub 50 Final Edition anh 11

Honda Super Cub 50 Final Edition có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.860 x 695 x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.210 mm. Khối lượng bản thân của xe đạt 96 kg. Honda Super Cub 50 Final Edition sở hữu ngoại thất màu Trắng phối Xanh bonnie.
Super Cub 50 Final Edition anh 12

Chiều cao yên xe 735 mm, phù hợp thể trạng người châu Á nói chung và người Việt nói riêng.
Super Cub 50 Final Edition anh 13Super Cub 50 Final Edition anh 14

Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, kết hợp đèn định vị ban ngày đặt nằm ngang. Đèn xi-nhan tạo hình tròn, sử dụng bóng halogen với chụp đèn màu cam.
Super Cub 50 Final Edition anh 15

Dải 3 sọc đỏ ở trung tâm yếm xe có thiết kế tương đồng Honda Super Cub 50 thế hệ đầu tiên. Ở điểm cuối của dải 3 sọc đỏ là logo 50 Final Edition.
Super Cub 50 Final Edition anh 16

Đuôi xe Honda Super Cub 50 Final Edition giữ trọn chất cổ điển.
Super Cub 50 Final Edition anh 17Super Cub 50 Final Edition anh 18

Vành căm 17 inch sử dụng cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp phanh tang trống.
Super Cub 50 Final Edition anh 19

Phiên bản cuối cùng của mẫu xe số huyền thoại thương hiệu Honda tiếp tục duy trì các trang bị ở mức cơ bản tại khu vực ghi-đông.
Super Cub 50 Final Edition anh 20

Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đồng hồ analog tạo hình giọt nước.
Super Cub 50 Final Edition anh 21Super Cub 50 Final Edition anh 22

Cùm công tắc với các phím chức năng cơ bản bao gồm khởi động điện, xi-nhan, còi, điều chỉnh pha/cos.
Super Cub 50 Final Edition anh 23

Phiên bản đặc biệt của mẫu xe số huyền thoại Honda sử dụng chìa khóa cơ, trên chìa cũng có logo thương hiệu, dải 3 sọc cùng dòng chữ Super Cub 50 Final Edition đặt trong nền màu đỏ.
Super Cub 50 Final Edition anh 24

Honda Super Cub 50 Final Edition được trang bị động cơ 49 cc cho công suất 3,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm.
Super Cub 50 Final Edition anh 25

Những chiếc Honda Super Cub 50 Final Edition tại Việt Nam có thể sử dụng xăng sinh học E5 và cả E10.
Super Cub 50 Final Edition anh 26Super Cub 50 Final Edition anh 27

Với giá trị của bản giới hạn cùng nguồn gốc nhập khẩu tư nhân, Honda Super Cub 50 Final Edition bản Custom by Cub House được cho là sở hữu giá bán không dưới 100 triệu đồng. Tại Nhật Bản, xe có giá 270.000 yen (khoảng 1.800 USD) và sản xuất giới hạn 2.000 chiếc.
Super Cub 50 Final Edition anh 28

Với giá bán dự kiến không dưới 100 triệu đồng, Honda Super Cub 50 Final Edition nhắm đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ mục đích sưu tầm.

Phúc Hậu

