Soi kỹ Honda Super Cub 50 Final Edition giá trên 100 triệu đồng

Song song với tuyên bố khai tử Super Cub 50, Honda cũng trình làng các phiên bản giới hạn sau cùng của mẫu xe số đô thị huyền thoại. Honda Super Cub 50 Final Edition đã được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân từ tháng 7, tuy nhiên mẫu xe trong bài vừa ra mắt với thêm các phụ kiện custom.
Một trong những trang bị thuộc gói Custom by Cub House là kính chắn gió trong suốt cỡ nhỏ phía đầu xe.
Bộ tem trên cánh áo trước với dòng chữ "Since 1958" cũng là điểm nhấn ngoại hình của Honda Super Cub 50 Final Edition phiên bản Custom by Cub House.
Bộ tem 2 bên, ba-ga giữa, ba-ga mũi trước hay logo 50 Final Edition trên chắn bùn trước cũng là những điểm nhấn đáng chú ý khác của xe.
Ở phiên bản Custom by Cub House, Honda Super Cub 50 Final Edition được bổ sung đệm ngồi trên ba-ga sắt phía sau. Trang bị này cho phép xe chở thêm một người mà vẫn giữ tinh thần nguyên bản.
Hai gác chân sau cũng được bổ sung, cùng với đệm ngồi giúp Honda Super Cub 50 Final Edition phiên bản Custom by Cub House phù hợp cho các chuyến hành trình 2 người.
Honda Super Cub 50 Final Edition có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.860 x 695 x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.210 mm. Khối lượng bản thân của xe đạt 96 kg. Honda Super Cub 50 Final Edition sở hữu ngoại thất màu Trắng phối Xanh bonnie.
Chiều cao yên xe 735 mm, phù hợp thể trạng người châu Á nói chung và người Việt nói riêng.
Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, kết hợp đèn định vị ban ngày đặt nằm ngang. Đèn xi-nhan tạo hình tròn, sử dụng bóng halogen với chụp đèn màu cam.
Dải 3 sọc đỏ ở trung tâm yếm xe có thiết kế tương đồng Honda Super Cub 50 thế hệ đầu tiên. Ở điểm cuối của dải 3 sọc đỏ là logo 50 Final Edition.
Đuôi xe Honda Super Cub 50 Final Edition giữ trọn chất cổ điển.
Vành căm 17 inch sử dụng cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp phanh tang trống.
Phiên bản cuối cùng của mẫu xe số huyền thoại thương hiệu Honda tiếp tục duy trì các trang bị ở mức cơ bản tại khu vực ghi-đông.
Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đồng hồ analog tạo hình giọt nước.
Cùm công tắc với các phím chức năng cơ bản bao gồm khởi động điện, xi-nhan, còi, điều chỉnh pha/cos.
Phiên bản đặc biệt của mẫu xe số huyền thoại Honda sử dụng chìa khóa cơ, trên chìa cũng có logo thương hiệu, dải 3 sọc cùng dòng chữ Super Cub 50 Final Edition đặt trong nền màu đỏ.
Honda Super Cub 50 Final Edition được trang bị động cơ 49 cc cho công suất 3,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm.
Những chiếc Honda Super Cub 50 Final Edition tại Việt Nam có thể sử dụng xăng sinh học E5 và cả E10.
Với giá trị của bản giới hạn cùng nguồn gốc nhập khẩu tư nhân, Honda Super Cub 50 Final Edition bản Custom by Cub House được cho là sở hữu giá bán không dưới 100 triệu đồng. Tại Nhật Bản, xe có giá 270.000 yen (khoảng 1.800 USD) và sản xuất giới hạn 2.000 chiếc.
Với giá bán dự kiến không dưới 100 triệu đồng, Honda Super Cub 50 Final Edition nhắm đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ mục đích sưu tầm.
