Xe máy điện mới của Honda ra mắt VN - pin cố định, cắm sạc ở đầu xe

  Thứ bảy, 10/1/2026 12:10 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Honda UC3 là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam được trang bị pin cố định, có thể sạc trực tiếp từ cổng sạc đặt ở đầu xe.

Honda, xe may anh 1

Honda vừa ra mắt mẫu xe điện đô thị mang tên UC3 tại Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm được hãng nhá hàng từ sớm trên bài đăng mạng xã hội.

Honda, xe may anh 2

Mẫu xe vừa được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 9/1, chuẩn bị mở bán thương mại. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thiết kế khá độc đáo của UC3 với các đường cong xuyên suốt thân xe.

Honda, xe may anh 3

Đầu xe cỡ lớn, khá tương tự chiếc PCX chạy xăng cùng nhà. Cụm đèn pha chính của Honda UC3 có dạng hình khối chữ nhật, phía trên là dải đèn định vị ban ngày chạy ngang.

Honda, xe may anh 4

Phía trên cụm đèn là khu vực cổng sạc, với thiết kế nắp đậy in logo thương hiệu.

Honda, xe may anh 5

Honda UC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch,với công nghệ Honda RoadSync tương tự CUV e:.

Honda, xe may anh 6Honda, xe may anh 7

Bố cục sắp xếp phím chức năng trên tay lái 2 bên gần như tương tự đàn anh CUV e:, điểm nổi bật là công tắc khởi động/hỗ trợ chế độ lùi xe.

Honda, xe may anh 8Honda, xe may anh 9

Ngay bên dưới là hệ thống khóa thông minh. Khác với 2 mẫu xe điện trước đó, xe được bổ sung chức năng mở nắp sạc với biểu tượng phích cắm, bên dưới. Bên trái yếm xe là hộc để đồ cỡ nhỏ, tích hợp cổng sạc USB-C.

Honda, xe may anh 10

UC3 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế thanh mảnh, kéo dài theo chiều ngang đuôi xe, bên dưới khu vực vè sau là cặp đèn báo rẽ.

Honda, xe may anh 11

Khác với CUV e: hay ICON e:, cốp của UC3 được bảo toàn dung tích 26 lít do pin được đặt bên dưới lòng cốp. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Đông Nam Á được trang bị pin LFP cố định.

Honda, xe may anh 12

Dàn chân sử dụng mâm 5 chấu kích thước 12 inch, đi kèm hệ thống phanh kết hợp CBS.
Honda, xe may anh 13

Motor điện đặt ở bánh sau cho công suất tối đa 8,15 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin dưới lòng cốp dung lượng 3,174 kWh kết hợp hệ thống phanh tái sinh, cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km/lần sạc.

Honda, xe may anh 14

Xe dự kiến được bán vào tháng 6 với 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn (màu xanh ngọc trai, trắng ngọc trai) và Đặc biệt (màu đen). Giá bán của UC3 chưa được công bố.

Đan Thanh

ảnh: Trần Hiền

