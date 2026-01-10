Khách Mỹ sắp được mua xe Zeekr, Lynk & Co

Tập đoàn Geely để ngỏ khả năng sản xuất và bán ôtô các thương hiệu Zeekr, Lynk & Co tại Mỹ.

Theo Motor1, tập đoàn Geely của Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu sản xuất và kinh doanh ôtô các thương hiệu con như Zeekr và Lynk & Co tại Mỹ vào khoảng năm 2030.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, tập đoàn ôtô Trung Quốc đang sở hữu các thương hiệu Lotus, Polestar và Volvo có thể tận dụng nhà máy Volvo hiện có ở tiểu bang South Carolina để tránh thuế quan cũng như thiết lập sự hiện diện tại xứ cờ hoa.

Trao đổi với Autoline, Ash Sutcliffe - người đứng đầu bộ phận truyền thông toàn cầu của tập đoàn Geely - cho biết đang xem xét tất cả thị trường toàn cầu có tiềm năng để mở rộng.

“Chúng tôi đang khá mạnh tại thị trường Trung Quốc, đang phát triển tốt ở Đông Nam Á. Tình hình ở châu Âu cũng đang ổn định. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất với Geely luôn là khi nào sẽ đặt chân đến Mỹ”, Ash Sutcliffe chia sẻ.

Vị này đặc biệt đề cập đến loạt thương hiệu Zeekr và Lynk & Co như những ví dụ cho khả năng có thể thành công ở thị trường ôtô Mỹ.

Lúc này, Geely chưa xác nhận thời gian cụ thể cho tiềm năng sản xuất ôtô tại Mỹ, nhưng Ash Sutcliffe tiết lộ một thông báo chính thức có thể được tập đoàn đưa ra trong vòng 2-3 năm tới.

“Những diễn biến hiện tại cho thấy nhu cầu tại Mỹ ở nhóm xe giá rẻ, cao cấp và hạng sang đang rất lớn. Chúng tôi cho rằng Geely đang ở vị thế thuận lợi để cung cấp cho khách hàng Mỹ những sản phẩm rất khác biệt”, ông nói với Autoline.

Chuyên trang Motor1 nhận định nhiều nhà sản xuất ôtô đến từ quốc gia tỷ dân đang gặt hái thành công ở các thị trường quốc tế, ngay cả khi chính quyền nhiều nơi tìm cách hạn chế ôtô điện giá rẻ Trung Quốc thông qua loạt chính sách thuế nhập khẩu.

Nhóm xe xăng và xe hybrid hiện vẫn ghi nhận mức độ phổ biến cao trên phạm vi toàn cầu. Những mẫu xe này có thể là cách để Geely nói riêng và các nhà sản xuất ôtô nước ngoài nói chung tìm được chỗ đứng tại thị trường Mỹ.