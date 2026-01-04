Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô Trung Quốc năm 2025 - rõ 'kẻ thắng người thua'

  • Chủ nhật, 4/1/2026 14:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một số thương hiệu ôtô Trung Quốc bán vượt xa kế hoạch đề ra cho năm 2025, trong khi số khác lại chưa thể chạm đến mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng.

Theo Car News China, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang bị “chia rẽ” về khả năng đạt được mục tiêu doanh số đã đặt ra cho năm 2025. Kẻ thắng người thua đã rõ khi một số thương hiệu bán vượt xa kế hoạch, còn số khác lại chưa thể chạm đến mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng.

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD báo cáo doanh số hơn 4,6 triệu xe, tương đương 83,68% so với mục tiêu 5,5 triệu xe đề ra ban đầu. Dù chưa thể đạt được mục tiêu doanh số, BYD vẫn là hãng xe Trung Quốc dẫn đầu về lượng tiêu thụ trong năm 2025.

Geely kết thúc năm vừa rồi với hơn 3 triệu xe bán ra, đạt tỷ lệ hoàn thành 100,82% so với mục tiêu đề ra.

Chuyên trang Car News China lưu ý Geely ban đầu chỉ kỳ vọng bán được 2,71 triệu xe trong năm nay, nhưng sau đó điều chỉnh nâng lên thành 3 triệu xe. Nếu so với mục tiêu ban đầu, tỷ lệ hoàn thành của Geely là 111,6%.

Chery bán được hơn 2,63 triệu xe trong năm vừa rồi, hoàn thành 80,72% mục tiêu ban đầu. Great Wall Motors dường như là hãng xe “thất vọng” nhất khi doanh số 1,323 triệu xe chỉ tương đương 33,09% so với mục tiêu đầy tham vọng 4 triệu xe.

Hãng xe Trung Quốc Doanh số năm 2025 (xe) Mục tiêu doanh số 2025 (xe) Tỷ lệ hoàn thành (%)
BYD 4.602.436 5.500.000 83,68
Geely 3.024.567 3.000.000 100,82
Chery 2.631.381 3.260.000 80,72
Great Wall Motors 1.323.672 4.000.000 33,09
Leapmotor 596.555 500.000 119,31
HIMA 589.107 1.000.000 58,91
Xpeng 429.445 350.000 122,69
Xiaomi Hơn 400.000 350.000 114,29
Li Auto 406.343 640.000 63,49
Trong số những hãng vượt chỉ tiêu, Leapmotor bán được 596.555 xe, hoàn thành 119,31% mục tiêu đề ra. Tương tự, Xpeng Motors bán được 429.445 xe trong năm vừa rồi, tương đương 122,69% so với mục tiêu bán hàng.

Xiaomi ở năm thứ hai có mặt trên thị trường đã bàn giao hơn 400.000 xe, tỷ lệ hoàn thành đạt trên 114,29%.

Cùng với Great Wall Motors, các hãng xe Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả trong năm 2025 bao gồm HIMA (58,91% mục tiêu), Li Auto (63,49%) hay Nio với 48.135 xe, tương đương 74,1% mục tiêu đề ra.

