Thị trường xe 2 bánh Việt phình to, cuộc chiến xăng - điện đã nóng

Doanh số xe máy xăng giảm nhẹ nhưng lượng tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh ở năm vừa rồi, hứa hẹn tương lai nhiều biến động.

Năm ngoái, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số xe 2 bánh của 5 thành viên tại Việt Nam đạt hơn 2,615 triệu chiếc. Dù giảm 1,5% so với lượng tiêu thụ trước đó một năm, doanh số này cho thấy xe máy xăng ít nhiều vẫn có thể "đứng vững" trước sức ép điện hóa.

Gần đây, VinFast công bố doanh số xe máy điện 2025 tại thị trường Việt Nam với mức tăng trưởng đến 473% so với năm trước.

Với lượng tiêu thụ này, thị trường xe 2 bánh Việt Nam đang ngày càng phình to, trong đó mảng xe máy điện đứng trước cơ hội tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Những cái tên dẫn đầu

Với tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại đến tay khách hàng trong năm vừa rồi, VinFast chính thức là cái tên sở hữu thị phần lớn nhất Việt Nam ở mảng xe máy điện. Thống kê do MotorCycles Data thực hiện thậm chí cho biết VinFast đã vươn lên trở thành hãng xe 2 bánh bán chạy nhất Việt Nam, chỉ xếp sau Honda.

Hãng xe Việt cho biết dòng Evo đóng góp quá bán lượng doanh số nói trên với hơn 250.000 xe đã đến tay khách hàng. Lợi thế của dòng Evo nằm ở tính đa dạng phiên bản, mức giá cũng như các tùy chọn hỗ trợ một pin và 2 pin linh hoạt.

VinFast vươn lên trở thành hãng xe 2 bánh bán chạy thứ nhì Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Những mẫu xe máy điện bán chạy khác của VinFast tại Việt Nam trong năm vừa rồi bao gồm Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon và các mẫu xe không cần bằng lái như Motio, Zgoo, Flazz.

Hiện, VinFast có hơn 10 mẫu xe máy điện phổ thông, hiện diện ở nhiều phân khúc khác nhau đi kèm các giải pháp linh hoạt về sạc, đổi pin.

Nếu như VinFast chính thức trở thành hãng xe máy điện bán chạy nhất Việt Nam nhờ doanh số hơn 400.000 chiếc ở năm vừa rồi, thì Honda đã là thương hiệu xe 2 bánh sở hữu doanh số cao nhất toàn thị trường Việt trong nhiều năm liên tiếp.

Báo cáo của Honda cho hay doanh số xe máy tích lũy tại Việt Nam sau 12 tháng của năm 2025 đạt hơn 2,245 triệu chiếc, tương đương tăng trưởng 4,6%.

Khi đặt vào doanh số chung của 5 thành viên VAMM, Honda là cái tên đang nắm giữ đến 85,9% thị phần xe máy chạy xăng tại Việt Nam.

Honda Vision luôn là một trong những mẫu xe tay ga hút khách hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Giai đoạn gần đây, Honda không còn chia sẻ thông tin về mẫu xe máy tay ga, xe máy số và xe côn tay sở hữu doanh số tốt nhất ở từng kỳ báo cáo.

Trước đó, Honda Vision thường là xe tay ga bán chạy nhất của hãng, còn Wave Alpha và Winner X lần lượt là xe số và xe côn tay thương hiệu Honda được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Cuộc đua mới

Với doanh số chỉ tương đương khoảng 18% những gì Honda làm được, hẳn nhiên VinFast vẫn còn một hành trình khá dài để trở thành đối trọng đủ lớn của thương hiệu Nhật Bản ở mảng xe 2 bánh.

Tuy nhiên, đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trong năm qua không thể bị đánh giá thấp.

Theo một kịch bản lạc quan nhất, giả sử VinFast có thể tiếp tục tăng trưởng doanh số xe máy điện với tốc độ cao tương tự năm ngoái, lượng tiêu thụ xe 2 bánh chạy điện của hãng tại Việt Nam sẽ đạt xấp xỉ 1,9 triệu chiếc, tạo ra áp lực không nhỏ cho Honda và toàn thị trường nói chung.

VinFast tăng trưởng mạnh, Honda vẫn dẫn đầu

Nhãn Honda VinFast Doanh số xe máy 2025 chiếc 2245562 406453

Cuộc chiến trong năm mới giữa Honda với đối thủ tiềm năng mới VinFast sẽ không chỉ diễn ra trên mặt trận doanh số, mà còn ở mảng xe máy điện.

Trong nhóm 5 thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki và SYM Việt Nam, duy nhất Honda là cái tên cho thấy nỗ lực nghiêm túc nhất ở mảng xe máy điện.

Năm ngoái, Honda trình làng CUV e: và ICON e: khi đã có sẵn Benly e: chỉ bán giới hạn cho nhu cầu giao hàng. Ngay đầu năm mới, hãng này ra mắt thêm xe máy điện Honda UC3, công bố kế hoạch phát triển hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin tại hệ thống đại lý.

Trong khi đó, Yamaha hiện chỉ có duy nhất xe máy điện Neo's. Suzuki và Piaggio chưa có động thái điện hóa rõ ràng, còn danh mục xe điện trên trang chủ SYM Việt Nam vẫn đang để trống.

Neo's đang là xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam. Ảnh: Yamaha.

Những nỗ lực của Honda một mặt giúp thúc đẩy tiến trình điện hóa sản phẩm xe 2 bánh tại Việt Nam, mặt khác được cho là lời đáp trả mà hãng xe Nhật Bản nhắm trực tiếp đến VinFast.

Sau khi hủy chương trình thuê pin, VinFast gần đây đã tung ra thêm nhiều dòng sản phẩm xe máy điện đổi pin, vẫn đang trong quá trình mở rộng mạng lưới tủ đổi pin, thậm chí có nguồn tin cho rằng hãng còn ấp ủ kế hoạch ra mắt môtô chạy điện.

Loạt động thái này cho thấy VinFast không những muốn duy trì vị thế dẫn đầu mảng xe máy điện mà còn kỳ vọng thách thức danh hiệu hãng xe 2 bánh bán tốt nhất Việt Nam đã được Honda nắm giữ trong nhiều năm liên tiếp.

Diện mạo thị trường xe máy Việt

Sẽ khá viển vông nếu cho rằng VinFast có thể đánh bại Honda ngay trong năm 2026, bởi khoảng cách doanh số hơn 1,8 triệu chiếc giữa 2 hãng tại Việt Nam trong năm vừa qua không dễ để lấp đầy.

Tuy nhiên cũng sẽ rất thực tế khi nhận định rằng Honda phải cẩn trọng dè chừng trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast nói riêng và các hãng khác thuộc thị trường xe máy điện Việt Nam nói chung.

Honda và VinFast sẽ so kè quyết liệt trong năm mới. Ảnh: Honda, VinFast.

Loạt chính sách hạn chế xe xăng tại các thành phố lớn ở nước ta sẽ là thách thức không nhỏ với những hãng xe truyền thống như Honda, Yamaha hay Piaggio, Suzuki và SYM. Nếu không nhanh tay bổ sung sản phẩm điện hóa vào đội hình, việc phải chấp nhận thị phần bị hao hụt sẽ khó có thể tránh khỏi với những tên tuổi truyền thống này.

Ở chiều hướng ngược lại, VinFast và loạt thương hiệu xe máy điện Yadea, Selex Motors hay Dat Bike và DKBike sẽ hưởng lợi không nhỏ.

Nhiều sản phẩm mới ra mắt, cộng với sự phát triển đang thấy rõ trong hệ thống tủ đổi pin, trạm sạc sẽ giúp người dùng tự tin hơn khi chuyển đổi sang xe máy chạy điện - yếu tố giúp thị trường này tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai.

Tủ đổi pin sẽ đóng vai trò then chốt trên thị trường xe máy điện Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Những dấu hiệu sa sút doanh số ở nhóm xe máy xăng đã bắt đầu xuất hiện khi doanh số 5 thành viên VAMM trong năm 2025 giảm 1,5% so với trước đó một năm. Riêng trong quý IV/2025, dù là kỳ bán hàng tốt nhất năm ngoái, doanh số chung của 5 thành viên VAMM tại Việt Nam vẫn giảm 6,8% so với quý IV/2024.

Áp lực điện hóa là không nhỏ, thách thức cũng đã trở nên rõ ràng. Nếu những Yamaha hay Piaggio, SYM và Suzuki không có những hành động kịp thời tương tự cách Honda đang thực hiện, tổng doanh số VAMM có thể sẽ tiếp tục lao dốc ở các kỳ báo cáo tới.

Trong khi đó, VinFast nhiều khả năng tiếp tục là "đầu tàu" kéo toàn thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp đà tăng trưởng mạnh trong năm sau. Dữ liệu mới nhất của MotorCycles Data cho thấy tính đến hết năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới về doanh số.