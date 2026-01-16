Cuộc chiến tủ đổi pin xe máy điện tại Việt Nam đã tới lúc gay cấn?

Các thương hiệu xe máy điện đều đang gấp rút xây dựng hệ thống tủ đổi pin, nhưng ai sẽ là người chiến thắng?

Năm 2025 sôi động bởi cuộc chiến xây dựng hạ tầng trạm sạc ôtô điện, năm nay ván cờ sẽ đến từ những chiếc tủ chứa pin xe máy điện.

Chưa bước qua nửa tháng đầu năm, thị trường Việt đã đón nhận hàng loạt thông tin liên quan đến hạ tầng trạm đổi pin xe 2 bánh chạy điện. Vậy các hãng xe đang có kế hoạch gì, và liệu cán cân của cuộc đua xây dựng, lắp đặt tủ đổi pin xe sẽ nghiêng về ai?

Hơn 45.000 tủ đổi pin sẽ xuất hiện ở Việt Nam?

Ngày 10/1, Honda giới thiệu mẫu xe máy điện UC3 đến người dùng, đồng thời công bố giá bán của chiếc CUV e: sau hơn một năm phân phối dưới hình thức cho thuê.

Đặc biệt theo kế hoạch, thương hiệu Nhật Bản đang phát triển hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station, dự kiến đi vào hoạt động từ đầu quý II.

Honda đang có khoảng gần 800 đại lý xe máy điện trên cả nước, với 19 đại lý được thí điểm tủ đổi pin. Ảnh: Honda.

Hiện chưa rõ liệu số lượng các tủ sẽ là bao nhiêu, nhưng theo thông tin được chia sẻ trước đó, hệ thống tủ đổi pin ban đầu được lắp đặt thí điểm ở 19 đại lý HEAD.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, hệ thống tủ đổi pin sẽ được nhân rộng toàn bộ cửa hàng cùng một số đối tác doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, phục vụ miễn phí cho người dùng xe máy điện CUV e: bản thuê pin.

Theo trang chủ của Honda, cả nước hiện có khoảng 795 đại lý xe máy, một con số khá khiêm tốn để có thể xây dựng hệ sinh thái trạm đổi pin.

Như vậy nếu mong muốn sớm phủ sóng các trạm, mở ra làn sóng sử dụng xe máy điện Honda đổi pin, có lẽ hãng cần bổ sung nhiều hệ tủ hơn ở các khu vực ngoài đại lý trong tương lai gần.

Chỉ sau 5 ngày từ sự kiện công bố của Honda, VinFast đã nhanh chóng "đáp trả" đối thủ với 4 mẫu xe máy điện mới, cùng kế hoạch tái thiết lập hạ tầng trạm đổi pin.

Đáng chú ý, hãng xe điện nội địa cho biết đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên. Đến hết quý I, dự kiến có khoảng 45.000 tủ đổi pin của VinFast sẽ được đi vào hoạt động trên toàn quốc.

Hệ thống tủ đổi pin của Selex Motors đã đi vào hoạt động (trái), trong khi trạm đổi pin của TMT Motors vẫn đang là bản vẽ trên giấy. Ảnh: Selex Motors, TMT Motors.

Ngoài Honda và VinFast, Selex Motors có thể xem là một trong những thương hiệu sớm gia nhập cuộc chơi khi hiện có khoảng 118 hệ tủ đổi pin từ năm 2023. Selex Motors thường kết hợp với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, tài xế xe công nghệ để triển khai dịch vụ bán xe kèm dịch vụ đổi pin ở trạm.

Vào tháng 7/2025, TMT Motors, đơn vị phân phối, sản xuất các dòng xe từ Wuling cũng từng lên kế hoạch mở bán các mẫu xe máy điện và xây dựng hệ thống trạm đổi pin từ cuối quý IV/2025. Tuy nhiên đến nay, hãng xe này vẫn chưa có thêm thông tin cập nhật về kế hoạch.

Ai nhanh - người đó thắng

Nhìn qua có thể thấy, chỉ trong năm 2026, Việt Nam sẽ ghi nhận hơn 45.000 tủ đổi pin xe máy điện và đa phần đến từ VinFast.

Đây có thể coi là một bước đi nhanh nhẹn của VinFast trước các kế hoạch chuyển đổi xanh tại Việt Nam, đặc biệt khi việc triển khai khu vực giới hạn phát thải (LEZ) sắp có hiệu lực.

Và việc nhanh chóng triển khai, lắp đặt tủ sẽ giúp VinFast nắm được lợi thế trong việc phân phối các mẫu xe máy điện. Khi các tủ đổi pin được đi vào hoạt động với tỷ lệ lớn, người dùng sẽ dần nghiêng về bên có nhiều tủ hơn, bởi tâm lý "đi đường sợ hết pin".

Honda cần nhanh chóng phủ sóng các tủ đổi pin trước sức ép của VinFast. Ảnh: Đan Thanh.

Với Honda, hãng đang có những bước đi chậm rãi với nhiều tính toán. Tuy nhiên trước sự áp đảo của đối thủ, Honda đang phần nào thất thế. Để giải quyết được bài toán tốc độ, hãng buộc phải gấp rút triển khai hạ tầng tủ đổi pin bên ngoài các đại lý. Trên thực tế, Honda cũng đang làm việc với một nhà cung cấp thứ 3 về giải pháp trạm đổi pin công cộng, trên các vỉa hè cũng như các khu vực thuận tiện như siêu thị, chung cư. Tuy nhiên tốc độ phủ sóng của Honda nhiều khả năng sẽ chậm hơn đáng kể nếu so với VinFast.

Honda ngoài ra vẫn còn món vũ khí mạnh nhất, đó là giá trị thương hiệu, tuyên ngôn về an toàn và chất lượng pin trên những sản phẩm của mình để thu hút khách hàng.

Nhìn lại giai đoạn 2024-2025, cuộc chiến hạ tầng trạm sạc cũng có mở đầu khá tương tự, và đương nhiên bằng cách nhanh chóng phủ sóng hàng chục nghìn trạm sạc dọc đất nước, VinFast đã chiếm lấy lợi thế trước các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc.

Đặc biệt, hãng cũng từng có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống tủ đổi pin trong quá khứ.

Tủ đổi pin của VinFast sắp đi vào hoạt động. Ảnh: VinFast.

Năm 2022, VinFast từng triển khai dịch vụ tủ đổi pin xe máy điện áp dụng với 3 sản phẩm Ludo, Impes và Klara S thế hệ cũ. Đến tháng 11/2022, hãng quyết định ngừng dịch vụ này nhằm tập trung phát triển xe pin cố định, cho thuê pin. Giai đoạn ấy thị trường xe máy điện chưa có cú hích về chính sách như thời điểm hiện tại, và có lẽ bây giờ mới là lúc cuộc đua xe máy điện cũng như các giải pháp, hệ sinh thái được dịp bùng nổ.

Với hàng loạt ưu thế về kinh nghiệm, tốc độ cũng như số lượng "đất vàng" sẵn có từ hạ tầng trạm sạc, nếu Honda và các thương hiệu khác không nhanh chóng phủ sóng, cuộc chiến tủ đổi pin tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ có cái kết tương tự câu chuyện trạm sạc ôtô điện.