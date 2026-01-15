Ôtô Nhật nhập khẩu vào Nhật tăng cao kỷ lục

Năm 2025 chứng kiến lượng xe kỷ lục được các hãng Nhật Bản cho nhập khẩu trở lại phục vụ khách hàng thị trường quê nhà.

Theo Carscoops, lượng ôtô mà Nhật Bản nhập khẩu giai đoạn gần đây đang trong xu hướng tăng trưởng khá tốt. Đáng nói, phần lớn số này là ôtô của chính các thương hiệu Nhật Bản, sản xuất ở nước ngoài và được nhập khẩu ngược trở lại “quê nhà”.

Tổng cộng 111.513 ôtô thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại các nhà máy quốc tế đã được nhập khẩu vào Nhật Bản trong năm vừa rồi, đánh dấu mức tăng 19% so với năm 2024. Số liệu này phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 3 thập kỷ, khi Nhật Bản từng nhập khẩu 107.029 xe vào năm 1995.

Suzuki là hãng xe đóng góp phần lớn trong lượng nhập khẩu nói trên, với 43.226 xe đã được hãng cho “hồi hương”. Việc hãng xe Nhật Bản cho nhập khẩu từ Ấn Độ với Jimny Nomade - biến thể 5 cửa của SUV địa hình cỡ nhỏ - bên cạnh Suzuki Fronx là một phần nguyên nhân cho số lượng nói trên.

Suzuki Fronx tại Nhật Bản là sản phẩm lắp ráp ở Ấn Độ. Ảnh: Suzuki.

Theo dữ liệu của Nikkei Asia, không phải hãng xe Nhật Bản nào cũng tăng cường nhập khẩu ôtô về quê nhà trong năm vừa rồi. Honda ghi nhận mức giảm 18% khi chỉ 37.022 xe được nhập khẩu về Nhật, chủ yếu do cắt giảm lượng Honda WR-V từ thị trường Ấn Độ.

Nissan thậm chí điều chỉnh mạnh hơn, chỉ nhập khẩu 9.595 xe tương đương giảm 33% so với năm trước. Toyota cũng giảm 33% lượng nhập khẩu ở năm vừa rồi, với chỉ 9.587 xe được mang về Nhật Bản.

Gần đây, Toyota xác nhận sẽ bắt đầu nhập khẩu 3 mẫu xe sản xuất tại Mỹ về bán cho khách hàng Nhật Bản.

Cụ thể, Toyota Camry cùng với Toyota Highlander và bán tải Toyota Tundra sẽ được nhập khẩu về Nhật Bản - một động thái được mô tả như giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng, đồng thời giúp cải thiện quan hệ thương mại Nhật-Mỹ.