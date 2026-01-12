Xe điện VinFast VF 3 mở bán ở Ấn Độ cùng Limo Green?

Sau thông tin mở bán Limo Green, VinFast dự kiến mang thêm mẫu xe điện mini VF 3 gia nhập thị trường Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, VinFast sẽ mang mẫu xe điện mini VF 3 đến thị trường này vào năm 2026. Đây là cái tên tiếp theo được VinFast giới thiệu tại thị trường này, sau VF 6, VF 7 và gần nhất là thông phân phối Limo Green.

Hiện chưa rõ VF 3 tại Ấn Độ sẽ khác gì so với mẫu xe hiện hành tại quê nhà. Ở Việt Nam, VF 3 sở hữu kích thước nhỏ gọn, ưu thế khi di chuyển trong phố.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast VF 3 lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm.

VinFast VF 3 dự kiến được mở bán ở Ấn Độ từ tháng 8 năm nay. Ảnh: Đan Thanh.

Mẫu xe điện mini được trang bị motor điện cho công suất 43,5 mã lực. Bên dưới sàn xe là bộ pin Lithium-ion dung lượng 18,64 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 215 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC.

VinFast VF 3 có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.

Dự kiển, VF 3 được mở bán tại Ấn Độ từ tháng 8-9 năm nay. Với chiến lược giá thông minh và thiết kế mang đậm chất SUV việt dã, mẫu xe điện của Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng tầm giá tại thị trường Ấn Độ, nơi mà những cái tên như MG Windsor EV hay Tata Tiago EV đang chiếm giữ thị phần đáng kể.