'Nín thở' chờ giá Honda UC3

Honda UC3 là xe máy điện mới nhất của hãng tại Việt Nam. Xe chưa có giá bán chính thức, được định vị ngang hàng Honda ICON e: và đi kèm cổng sạc chuẩn CHAdeMO có phần lạ lẫm.

Sau loạt xe máy điện đầu tiên Honda ICON e: và Honda CUV e:, thương hiệu Nhật Bản ngay đầu năm mới đã chính thức trình làng mẫu xe máy điện tiếp theo mang tên Honda UC3.

Nếu như CUV e: được định vị ở phân khúc cao cấp thì Honda UC3 cùng với ICON e: lại nằm ở nhóm xe máy điện trung cấp. So với những ICON e: hay CUV e:, Honda UC3 là cái tên sở hữu nhiều tiềm năng, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức liên quan đến giá bán và cổng sạc "lạ".

Xe máy điện pin cố định

Nhìn chung, Honda UC3 là một mẫu xe máy điện có thiết kế hiện đại, tối giản với các đường cong xuyên suốt thân xe. Đuôi xe vòm cong, tạo dấu ấn nhận diện riêng, trong khi phần đầu xe có dải đèn LED liền mạch lấy cảm hứng từ môtô điện Honda WN7.

Xe được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối thiết bị di động qua ứng dụng Honda RoadSync để nghe gọi, dẫn đường và nhiều tiện ích khác.

Honda UC3 là xe máy điện tiếp theo của hãng tại Việt Nam.

Xe sở hữu hộc để đồ phía trước dung tích lớn có lẫy đóng/mở, tích hợp cổng sạc USB-C. Cốp xe dung tích 26 lít khá rộng rãi do không phải "nhường" không gian cho gói pin.

Honda trang bị cho UC3 một motor điện tích hợp tại bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8,05 mã lực. Nhờ đó, Honda UC3 có khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h.

Mẫu xe máy điện mới nhất của Honda được trang bị phanh kết hợp CBS cùng 3 chế độ lái. Đáng chú ý, chế độ hỗ trợ lùi cũng xuất hiện trên Honda UC3, giúp người điều khiển dễ dàng di chuyển linh hoạt trong các khu vực chật hẹp.

Không gian cốp dưới yên rộng rãi do gói pin đặt dưới sàn xe.

Honda cho biết UC3 là mẫu xe máy điện đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á được trang bị pin LFP cố định, bố trí dưới sàn xe. Gói pin này đạt chuẩn chống nước IP67, tiêu chuẩn an toàn UNR136 về pin và điện, với bộ vỏ làm từ hợp kim nhôm.

Dung lượng của pin đạt 3,174 kWh, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp Honda UC3 có thể di chuyển tối đa khoảng 120 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WMTC.

Thế khó từ cổng sạc "lạ"

Nếu như gói pin của Honda CUV e: cần phải sạc rời (hoặc hoán đổi ở tủ đổi pin trong tương lai) và ICON e: có thể cắm sạc trực tiếp từ ổ cắm dân dụng, thì Honda UC3 lại sử dụng cổng sạc bố trí ở đầu xe, áp dụng chuẩn sạc CHAdeMO.

Tuy còn khá xa lạ tại Việt Nam, CHAdeMO là chuẩn sạc phổ biến tại Nhật Bản, được Honda khẳng định là chuẩn sạc quốc tế dùng để nạp lại năng lượng cho gói pin của xe máy điện.

Honda cho biết UC3 sử dụng cổng sạc chuẩn CHAdeMO, hỗ trợ sạc nhanh.

Trong khi đó, phần lớn xe máy điện ở Việt Nam hoặc nạp lại năng lượng cho pin tại ổ điện dân dụng qua bộ sạc tặng kèm, hoặc dùng trụ sạc AC công cộng với chuẩn kết nối Type-1.

Do đó, xe máy điện Honda UC3 gần như chỉ có thể sạc tại trụ công cộng có súng sạc theo chuẩn CHAdeMO, hoặc sạc tại nhà thông qua bộ sạc tặng kèm. Honda cho biết với bộ sạc di động công suất 1,2 kW, người dùng có thể sạc nhanh 0-100% dung lượng pin trong khoảng 4 giờ, hoặc 20-80% dung lượng trong khoảng 2 giờ.

Nếu mong muốn sạc tại trụ bên ngoài, lựa chọn duy nhất sẽ là đến các trạm sạc Honda Motor Charger Hub, dự kiến sớm được triển khai tại các đại lý HEAD kinh doanh xe điện của Honda tại Việt Nam.

Nhìn chung, việc Honda UC3 trang bị cổng sạc theo chuẩn CHAdeMO có thể phần nào giới hạn phạm vi sạc điện của xe. Do CHAdeMO chưa quá phổ biến ở nước ta, không nhiều điểm sạc công cộng được trang bị chuẩn sạc này.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện có thể cắm sạc tại ổ điện dân dụng, thông qua bộ sạc tặng kèm.

Từ đó, khách hàng sử dụng Honda UC3 hay bất kỳ xe máy điện nào của Honda sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO trong tương lai sẽ hoặc sẽ phải sạc tại nhà, hoặc kỳ vọng vào sự đầu tư nghiêm túc của Honda với mạng lưới trạm sạc CHAdeMO.

Hãng xe Nhật Bản thông báo dự kiến từ tháng 6 năm nay sẽ vận hành hệ thống trạm sạc Honda Motor Charger Hub chuẩn CHAdeMO tại hệ thống HEAD kinh doanh xe máy điện.

Đối với thị trường Thái Lan, Honda đã xác nhận sẽ gia tăng số lượng trụ sạc CHAdeMO cho xe 2 bánh tại hệ thống đại lý, các trung tâm thương mại thuộc khu vực Bangkok.

Chờ giá bán

Khi ra mắt thị trường Thái Lan, Honda UC3 có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 4.250 USD hay xấp xỉ 110 triệu đồng. Theo kế hoạch được Honda chia sẻ, hãng sẽ cho nhập khẩu UC3 từ Thái Lan trong giai đoạn đầu - dẫn đến khả năng giá bán của xe tương đương mức hiện có tại xứ sở chùa vàng.

Dù vậy, Honda cũng đã xác nhận UC3 sẽ là một mẫu xe máy điện nằm cùng phân khúc với ICON e:, thấp hơn CUV e: - vốn sẽ là một trong những mẫu xe máy điện Honda thuộc phân khúc cao cấp.

Honda UC3 có giá bán tại Thái Lan theo quy đổi vượt ngưỡng 100 triệu đồng.

Với cách định vị này, giá bán của Honda UC3 được dự báo sẽ rẻ hơn mức 65 triệu đồng (đã bao gồm 2 pin) của Honda CUV e:, thậm chí trong tình huống lạc quan nhất còn có thể tương đương mức giá khoảng 36 triệu đồng kèm pin của Honda ICON e:.

Tuy nhiên, Honda ICON e: về cơ bản vẫn là một mẫu xe máy điện học sinh, phù hợp cho người chưa có bằng lái, nổi bật ở công nghệ pin rời và chỉ trang bị sạc chậm. Honda UC3 trong khi đó lại sở hữu motor điện công suất cao hơn, trang bị gói pin LFP dung lượng lớn hơn kèm sạc nhanh qua cổng CHAdeMO ở đầu xe nên hẳn nhiên sẽ phải đi kèm giá bán cao hơn.

Ở thời điểm hiện tại, giá bán của Honda UC3 vẫn sẽ chỉ dừng lại ở mức dự đoán, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ không cao như tại thị trường Thái Lan. Nếu giá xe xấp xỉ 65 triệu đồng, Honda UC3 vẫn sẽ cần thêm nhiều yếu tố phụ trợ để thuyết phục khách Việt xuống tiền.

Trong trường hợp Honda quyết định "tất tay" với thị trường xe máy điện Việt Nam và đưa giá bán Honda UC3 về khoảng 40-50 triệu đồng, mẫu xe này có thể trở thành "át chủ bài" mới của hãng trên thị trường xe 2 bánh chạy điện.

Dĩ nhiên, giá trị thương hiệu Honda thôi là chưa đủ. Dù ở bất kỳ giá bán nào, khách Việt vẫn cần thêm lý do để yên tâm chi hàng chục triệu đồng sở hữu và sử dụng Honda UC3, bao gồm nỗ lực phát triển các trạm sạc Honda Motor Charger Hub theo chuẩn CHAdeMO.

Giá bán là yếu tố có thể quyết định thành/bại của Honda UC3 tại Việt Nam.

Từ nay cho đến thời điểm mở bán chính thức dự kiến vào tháng 6, Honda vẫn còn khá nhiều thời gian để quan sát thị trường và định ra mức giá phù hợp cho Honda UC3 tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, các hãng đối thủ như VinFast, Yadea khả năng cao sẽ không ngồi im và sẽ có những động thái đáp trả của riêng mình.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang đứng trước áp lực điện hóa rất cao. Cơ hội gần như vẫn chia đều cho tất cả, chỉ không dành cho ai chậm chân hoặc thậm chí đứng im trong nỗ lực điện hóa.