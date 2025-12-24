Đối đầu trực diện Honda SH 160i, cơ hội nào cho Yamaha NMAX?

Honda SH 160i thanh lịch, trong khi Yamaha NMAX lại là một mẫu xe tay ga có phần thể thao hơn.

Khi Yamaha NMAX ra mắt thị trường xe máy Việt Nam, giới chuyên môn nhận định mẫu xe này sẽ lấp vào khoảng trống mà Honda PCX để lại.

Tuy nhiên, cuộc chơi dành cho gương mặt mới nhất thuộc dòng MAX Series được đánh giá không dễ dàng, bởi thị trường Việt vẫn còn đó Honda SH 160i trong phân khúc maxi-scooter đô thị.

SH 160i bệ vệ, NMAX thể thao

Dù được đánh giá là sở hữu kích thước có phần trội so với mặt bằng chung xe tay ga 160 cc tại Việt Nam, Yamaha NMAX vẫn có phần thua thiệt về chiều dài khi đặt cạnh Honda SH 160i.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha NMAX lần lượt 1.935 x 740 x 1.200 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm. Loạt thông số tương ứng trên Honda SH 160i lần lượt 2.090 x 739 x 1.156, chiều dài cơ sở 1.353 mm.

Không những dài thân hơn, Honda SH 160i còn sở hữu phần yên cao hơn, đạt 799 mm tại vị trí người lái. Thông số này trên Yamaha NMAX là 770 mm.

Thiết kế của Yamaha NMAX về cơ bản cho phép người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái, phù hợp cho các chuyến hành trình kéo dài mà không gây ra quá nhiều mệt mỏi.

Ngược lại, Honda SH 160i nói riêng và dòng SH nói chung phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Sàn để chân rộng, yên xe thiết kế khá ấn tượng, Honda SH 160i có thể đóng vai trò như một "món phụ kiện" cỡ lớn dành cho người cầm lái.

Một trong những điểm làm nên sự khác biệt giữa Yamaha NMAX với Honda SH 160i là "dàn chân". Ở Yamaha NMAX, mâm xe đường kính 13 inch đảm bảo khả năng "bám đường" đậm chất thể thao, trong khi mâm xe 16 inch giúp Honda SH 160i trở thành một mẫu xe khá thanh lịch khi di chuyển trên đường.

Nếu chỉ xét về các thông số liên quan đến kích thước, Honda SH 160i có phần bệ vệ hơn khi đặt cạnh "tân binh" trong phân khúc maxi-scooter đô thị. Tuy nhiên, mẫu xe tay ga mới của Yamaha vẫn đảm bảo mức độ "nam tính" nhờ thiết kế thể thao khá ấn tượng về mặt thị giác.

Cụ thể, cụm đèn pha LED thấu kính kết hợp đèn xi-nhan và dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ M khá dễ nhận ra khi quan sát Yamaha NMAX từ chính diện.

Thiết kế phần mặt nạ của Honda SH 160i ngược lại giúp mẫu xe tay ga của Honda có phần trung tính và thanh lịch hơn, không quá mạnh mẽ như Yamaha NMAX.

So với bản tiền nhiệm, Honda SH 160i vừa ra mắt khách Việt hồi tháng 11 sở hữu ngoại hình tương đồng "đàn anh" SH 350i với cụm đèn thiết kế mới, chi tiết mạ crom hình chữ V mở rộng.

Ngoại hình Honda SH 160i do vậy phù hợp cho cả nhóm khách hàng nam lẫn nữ, trong khi kiểu thiết kế và dáng ngồi ở Yamaha NMAX nhắm đến phục vụ nhiều hơn cho nhóm chủ xe nam giới.

Công nghệ hỗ trợ vận hành - điểm mạnh của Yamaha NMAX

Nếu chỉ xét đến thông số kỹ thuật trên giấy tờ, Honda SH 160i dường như là một mẫu xe tay ga mạnh mẽ hơn so với Yamaha NMAX.

Động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 160 cc trên Honda SH 160i sản sinh công suất tối đa 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

"Trái tim" của Yamaha NMAX là động cơ 155 cc Blue Core kết hợp công nghệ van biến thiên VVA, SOHC 4 van, sản sinh công suất tối đa 15,15 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm.

Điểm khác biệt của Yamaha NMAX đến từ công nghệ hộp số YECVT, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa 2 chế độ lái T-Mode và S-Mode.

Trong số này, T-Mode là chế độ lái nhẹ nhàng, tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho môi trường đô thị. Khi chuyển sang chế độ S-Mode, vòng tua máy duy trì ở mức cao hơn, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ hay cảm giác lái thể thao.

Thông qua nút Shift trên cùm công tắc, người điều khiển Yamaha NMAX cũng có thể kích hoạt hãm động cơ, hỗ trợ phanh khi xuống dốc hay tăng tốc để vượt xe dễ dàng.

Chức năng này cũng đã có mặt trên Yamaha NVX 155 - mẫu xe tay ga đô thị chia sẻ khối động cơ 155 cc với Yamaha NMAX.

Như vậy, Yamaha NMAX có thể thua thiệt Honda SH 160i khi xét đến các thông số động cơ, nhưng được đánh giá trội hơn trong quá trình vận hành nhờ công nghệ YECVT.

Bản thân đều là những mẫu xe tay ga 160 cc khá mạnh mẽ, Honda SH 160i sẽ khó có được cảm giác vượt xe "cứng" như cách Yamaha NMAX mang lại nhờ tính năng hãm động cơ thông qua phím Shift trên cùm công tắc.

Giá bán là lợi thế của Yamaha NMAX

Cùng được xem là những mẫu maxi-scooter nhưng nếu Honda SH 160i tỏ ra phù hợp hơn với các chuyến đi đô thị thì Yamaha NMAX lại là một mẫu xe lý tưởng cho những chuyến hành trình dài.

Xét về kiểu dáng tổng thể, Honda SH 160i cũng thanh lịch hơn, trong khi Yamaha NMAX là một mẫu xe tay ga đậm chất thể thao - tuy nhiên không đến mức quá "thể thao cực đoan" như Yamaha NVX 155.

Nhìn chung, Yamaha NVX có phần đa dụng hơn, phù hợp cho cả di chuyển đô thị và cả những chuyến đi xa. Khối động cơ 160 cc vẫn cho phép Honda SH 160i có thể phục vụ tốt nhu cầu di chuyển đường dài, nhưng mẫu tay ga này khi đặt vào môi trường đô thị sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Một trong những lợi thế của Yamaha NMAX trong lần ra mắt khách Việt này còn nằm ở giá bán. Phiên bản Tiêu chuẩn của xe có giá 69 triệu đồng, còn bản Tech Max cao cấp nhất được niêm yết ở mức 79 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda SH 160i ở bản nâng cấp mới nhất gồm 4 phiên bản, giá bán dao động từ 95,09 triệu đến 104,29 triệu đồng.

Khoảng chênh lệch hơn 25 triệu đồng giữa 2 phiên bản cao cấp nhất có thể là yếu tố khiến không ít khách hàng cảm thấy đắn đo khi "xuống tiền" chọn mua Honda SH 160i.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe tay ga SH của Honda vẫn có chỗ đứng riêng khá vững chắc, do đó khách hàng sẵn lòng chi một khoản tiền lớn để sở hữu, bất kể đó là SH Mode, SH 125i, SH 160i hay SH 350i.

Về phần mình, Yamaha NMAX ở thời điểm hiện tại đang sở hữu ít nhiều lợi thế về giá bán. Công nghệ hỗ trợ vận hành cũng là chi tiết đáng chú ý của "tân binh" dòng MAX Series, có thể thuyết phục nhóm khách hàng trẻ, đang tìm kiếm một mẫu xe phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Honda SH 160i và Yamaha NMAX đều có những đặc điểm riêng để phù hợp với tệp khách hàng của mình. Việc lựa chọn mẫu xe nào, ngoài yếu tố giá bán, sẽ còn ảnh hưởng bởi chính cách mà chủ sở hữu hiểu rõ nhu cầu bản thân.