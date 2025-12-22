Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Chi tiết Yamaha NMAX bản Tech Max - xe tay ga giá 79 triệu đồng

  • Thứ hai, 22/12/2025 07:32 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Yamaha NMAX là mẫu xe tay ga tiếp theo thuộc dòng MAX Series, chia sẻ khối động cơ với Yamaha NVX 155.

Yamaha NMAX anh 1

Yamaha Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe tay ga tiếp theo thuộc dòng MAX Series. Tại Việt Nam, Yamaha NMAX 155 có 2 phiên bản, giá khởi điểm 69 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn. Mẫu xe trong bài thuộc bản Tech Max, được bán với giá 79 triệu đồng.
Yamaha NMAX anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha NMAX lần lượt 1.935 x 740 x 1.200 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 1.340 mm, khoảng sáng gầm 125 mm. Ở phiên bản Tech Max, khách Việt sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Bạc Đen nhám và Đen Xám nhám.
Yamaha NMAX anh 3Yamaha NMAX anh 4

Yamaha NMAX sở hữu ngoại hình khá ấn tượng khi nhìn từ chính diện. Cụm đèn pha LED thấu kính kết hợp đèn xi-nhan LED cùng dải đèn định vị ban ngày dạng LED.

Yamaha NMAX anh 5Yamaha NMAX anh 6

Cụm đèn hậu bao gồm đèn xi-nhan ở đuôi xe cũng sử dụng bóng LED. Yamaha NMAX có tay dắt rời, dễ dàng cầm nắm.

Yamaha NMAX anh 7

Yên xe phân tầng, chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 770 mm.
Yamaha NMAX anh 8Yamaha NMAX anh 9

Yamaha NMAX trang bị mâm xe kích thước 13 inch cho cả bánh trước và bánh sau, sơn màu vàng đồng ở phiên bản Tech Max. Phanh đĩa đường kính 230 mm kết hợp ABS cho cả 2 bánh là trang bị tiêu chuẩn của Yamaha NMAX.

Yamaha NMAX anh 10

Cận cảnh bình dầu phụ cho phuộc sau của Yamaha NMAX.
Yamaha NMAX anh 11

Ghi đông của Yamaha NMAX mang lại tư thế ngồi khá thoải mái cho người điều khiển.
Yamaha NMAX anh 12Yamaha NMAX anh 13

Yamaha NMAX trang bị sẵn một kính chắn gió ở đầu xe. Trên phiên bản Tech Max, xe có một màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch cùng một màn hình LCD thiết kế mới, tích hợp sẵn bản đồ di chuyển.

Yamaha NMAX anh 14

Yamaha NMAX sử dụng chìa khóa thông minh smartkey, nằm ở vị trí giữa ghi đông khá quen thuộc - tương tự thiết kế trên các mẫu xe Yamaha khác thuộc dòng maxi-scooter như XMAX hay TMAX.
Yamaha NMAX anh 15

Bên dưới yên xe, Yamaha NMAX sở hữu cốp chứa đồ rộng 22,3 lít ở bản Tech Max (tăng lên thành 24 lít ở bản Tiêu chuẩn), đủ không gian cho một mũ bảo hiểm full-face. Yên xe sở hữu cơ chế cho phép giữ nguyên vị trí khi mở.
Yamaha NMAX anh 16

Hộc đựng đồ phía trước có cổng sạc Type C cho thiết bị di động.
Yamaha NMAX anh 17Yamaha NMAX anh 18

Vị trí đặt nắp bình xăng phía trước thay vì dưới yên như phần lớn xe ga phổ thông đang có mặt trên thị trường.

Yamaha NMAX anh 19

Mẫu xe tay ga mới của Yamaha được trang bị động cơ 155 cc Blue Core kết hợp công nghệ van biến thiên VVA, SOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 15,15 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút.
Yamaha NMAX anh 20

Điểm nhấn của Yamaha NMAX là công nghệ hộp số YECVT, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa 2 chế độ lái T-Mode và S-Mode, đi kèm tính năng giảm số Downshift để kích hoạt hãm động cơ, hỗ trợ phanh và hoặc khi cần tăng tốc.
Yamaha NMAX anh 21

Bên cạnh phiên bản Tech Max với giá 79 triệu đồng, Yamaha NMAX còn có phiên bản Tiêu chuẩn sở hữu giá niêm yết 69 triệu đồng kèm các tùy chọn màu ngoại thất Xanh dương, Trắng và Đen.

Yamaha NMAX anh 22

Yamaha NMAX 155 được xem là đối thủ trực tiếp của Honda SH160i - hiện có giá 95,09-104,29 triệu đồng. Yamaha cho biết 2 phiên bản NMAX sẽ sẵn sàng bàn giao cho khách Việt từ tháng 1/2026.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Yamaha 'nhá hàng' xe tay ga mới

Mẫu xe tay ga tiếp theo thuộc dòng MAX Series của Yamaha sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam ngay trong tuần này.

11:30 15/12/2025

Đổi ngoại hình, giá tăng nhẹ - Honda Air Blade 160 bán cho ai?

Honda Air Blade 160 ở bản mới có sự thay đổi đáng kể ở thiết kế phía trước, tuy nhiên tính thể thao nhìn chung vẫn chưa cực đoan như đối thủ trực tiếp Yamaha NVX 155.

06:30 6/11/2025

Phúc Hậu

Yamaha NMAX Honda xe tay ga Honda Air Blade 160 Yamaha Maxi-Scooter

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý