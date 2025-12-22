Chi tiết Yamaha NMAX bản Tech Max - xe tay ga giá 79 triệu đồng

Điểm nhấn của Yamaha NMAX là công nghệ hộp số YECVT, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa 2 chế độ lái T-Mode và S-Mode, đi kèm tính năng giảm số Downshift để kích hoạt hãm động cơ, hỗ trợ phanh và hoặc khi cần tăng tốc.