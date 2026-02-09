Hyundai Stargazer 2026 sắp đến Việt Nam khác gì xe hiện hành?

So với bản đang bán tại Việt Nam, Hyundai Stargazer mới sắp xuất hiện có gì đặc biệt?

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc phiên bản nâng cấp năm 2026 của MPV Stargazer. Trước đó, mẫu xe này cũng đã được mở bán tại Indonesia hay Malaysia. Nhân viên tư vấn cho biết thời gian giao xe dự kiến khoảng đầu quý II, hiện vẫn chưa có giá bán mới.

Vậy so với bản hiện hành, Hyundai Stargazer 2026 có gì đặc biệt?

"Lột xác" ngoại thất

Nhìn qua những hình ảnh từng bị rò rỉ trên mạng xã hội của Stargazer tại Việt Nam, có thể nhận ra đây chính là chiếc Stargazer Carten vừa ra mắt ở Indonesia.

So với mẫu xe hiện hành, chiếc Stargazer mới độc đáo và hiện đại hơn hẳn. Mặt ca lăng của Stargazer 2026 nổi bật với lưới tản nhiệt to gần gấp đôi kích thước, trải rộng hết phần đầu xe.

Cụm đèn chiếu sáng chính cũng được tinh chỉnh thiết kế, cặp đèn nay được đặt bên dưới logo thương hiệu, nối với nhau bằng dải LED. Bên dưới gần khu vực cản trước là hốc gió được gia tăng kích thước, cắt xẻ nhiều hơn tạo cảm giác hầm hố.

Hyundai Stargazer mới nay hiện đại hơn. Ảnh: TC Group, Paultan.

Ở phía sau, các chi tiết cắt, dập nổi trang trí ở cửa hậu cũng được thay đổi. Tên của chiếc MPV nay không còn đặt ở vị trí tay nắm cửa cốp, mà được cách điệu, dời lên phía trên. Cản sau cũng được thiết kế to hơn, nhô ra phía sau khiến tổng thể bố cục xe có phần hơi "dị".

Có thể nói thiết kế ngoại thất của Stargazer 2026 mới mẻ, nhưng chắc chắn không phải một tùy chọn quá "nịnh mắt". Song ở bên trong khoang lái, Stargazer mới có lẽ sẽ nhận được nhiều sự yêu thích từ người dùng hơn.

Nội thất mới, sức mạnh không đổi

Khoang lái của Stargazer mang lại một cảm giác quen thuộc, tương tự Hyundai Tucson hay Creta mới. Có thể thấy ở lần nâng cấp này, Hyundai đang cố phổ cập ngôn ngữ thiết kế mới này lên toàn dải sản phẩm, mở đầu với Santa Fe.

Dễ dàng nhận ra màn hình nối liền 10,25 inch, cần số sau vô lăng to bản cùng các cụm chức năng dạng vạn từng xuất hiện ở Tucson hay Creta nay đã được trang bị trên Stargazer 2026. Ở bản Stargazer X, ghế lái cũng được trang bị làm mát ghế.

Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.

Nội thất của Hyundai Stargazer 2026 cũng có phần khác biệt với bản hiện hành. Ảnh: TC Group, Paultan.

Theo nguồn tin từ đại lý, Stargazer 2026 nhiều khả năng có mức giá khởi điểm khoảng 480 triệu, tức thấp hơn 9 triệu so với bản hiện hành.

Hiện thông tin chính thức vẫn chưa được công bố. Với các nâng cấp về thiết kế lẫn thay đổi nội thất, Stargazer mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận doanh số bán ổn định trong phân khúc MPV năm nay.

Tuy nhiên, thị trường xe Việt đã dần khác, và phân khúc MPV dịch vụ cũng ngày càng khó khăn. Trước đây, Stargazer dù không thể vượt qua Mitsubishi Xpander nhưng vẫn ghi nhận một thị phần nhất định khi nhóm xe xăng còn được ưa chuộng.

Nay khi VinFast Limo Green xuất hiện, BYD M6 đang làm tốt, việc một mẫu MPV chạy xăng có thể cạnh tranh ở nhóm phổ thông đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi này, giá bán sẽ trở thành yếu tố chính, quyết định sự thành bại của mẫu xe này.