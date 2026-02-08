Mitsubishi Pajero cận kề thời điểm tái sinh

Thế hệ mới của Mitsubishi Pajero tiếp tục được cho chạy thử trên đường ở châu Âu. Đây là tín hiệu cho thấy thời điểm tái sinh mẫu SUV cỡ lớn đã cận kề.

Theo Carscoops, Pajero - một trong những dòng xe quan trọng nhất của Mitsubishi - đang chuẩn bị quay trở lại thị trường, cạnh tranh trực tiếp đối thủ Toyota Land Cruiser ở nhóm SUV cỡ lớn. Nhóm nhiếp ảnh gia của chuyên trang này vừa phát hiện Mitsubishi Pajero tiếp tục được cho chạy thử trên đường châu Âu.

Ở một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Mitsubishi Pajero dự kiến tái sinh với tên gọi Shogun. Đây là cái tên từng biến mất khi Mitsubishi rút lui khỏi thị trường ôtô xứ sở sương mù hồi năm 2021, trước khi vừa trở lại từ năm nay.

Dòng sản phẩm hiện tại của Mitsubishi được đánh giá kém hấp dẫn bậc nhất ngành ôtô. Hãng xe Nhật vì thế được cho là đang rất cần một sản phẩm đủ khả năng kích thích sự quan tâm từ khách hàng.

Mitsubishi Pajero/Montero thế hệ mới được cho là có thể làm được điều này bởi theo hình dáng quan sát được dưới lớp ngụy trang, thiết kế của mẫu SUV cỡ lớn dường như đang đi đúng hướng.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ có ngoại hình vuông vức, mạnh mẽ hơn nhiều so với Outlander hiện tại. Chuyên trang Carscoops thậm chí nhận định Pajero mới mang nhiều nét tương đồng Lexus GX 550.

Ở phía đầu xe, Mitsubishi Pajero có đèn LED ban ngày góc cạnh, lưới tản nhiệt cỡ lớn và dựng đứng, cản trước cũng rất đặc trưng - thường thấy trên những mẫu xe off-road. Hốc bánh xe vuông vức, bậc lên xuống là loại cố định.

Cửa sổ bên của Mitsubishi Pajero thế hệ mới trông khá giống Toyota Land Cruiser 250 và Lexus GX. Đuôi xe có cánh gió trên cao, mặt kính hậu dựng đứng - có vẻ là loại mở 2 tầng.

Từng có tin đồn cho rằng Mitsubishi Pajero khi tái sinh có thể chia sẻ nền tảng với Nissan Patrol thế hệ mới, nhưng điều này có vẻ không còn đúng. Thay vào đó, Mitsubishi được cho là đã phát triển độc lập Pajero, dựa trên khung gầm hình thang của mẫu bán tải Triton cùng nhà.

Nền tảng này được kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh cập nhật của Mitsubishi, hỗ trợ 7 chế độ địa hình bao gồm Normal, Eco, Sỏi, Tuyết, Bùn, Cát và Đá.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến đi cùng động cơ diesel tăng áp kép dung tích 2.4L tương tự Triton, cung cấp công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Một phiên bản điện hóa có thể ra mắt, sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc tương tự Outlander PHEV. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 2.4L với 2 motor điện và gói pin lithium-ion, cho công suất đầu ra tối đa 248 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Tuy nhiên với một chiếc xe lớn hơn và nặng hơn như Pajero, Mitsubishi có lẽ cần cân nhắc đẩy các thông số sức mạnh hệ truyền động lên cao hơn.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến chính thức trình làng vào giữa năm nay, bắt đầu đến tay khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế khác nhau từ đầu năm 2027.

Riêng với thị trường Anh, Mitsubishi đã xác nhận quay trở lại bằng 2 mẫu xe Outlander PHEV và L200. Sự hiện diện của Pajero, nhiều khả năng dưới tên gọi Shogun, sẽ đánh dấu nỗ lực thực sự đầu tiên của hãng nhằm tái thiết lập vị thế trong phân khúc SUV cỡ lớn ở xứ sở sương mù.