Xe Toyota, Mitsubishi cháy hàng, không kịp giao trước Tết

Một số mẫu xe nhập khẩu ăn khách từ Mitsubishi và Toyota gần như đã cạn kho tại đại lý. Khách hàng nếu vừa đặt cọc có thể sẽ phải chờ tới sau Tết Nguyên Đán.

Những ngày sát Tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu mua xe gia đình tăng cao. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng có sẵn để giao cho khách. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều mẫu xe từ Toyota hay Mitsubishi đã bắt đầu cạn kho, không kịp giao xe trước mùa lễ hội.

Mitsubishi Destinator

Theo ghi nhận của phóng viên, khách hàng khó có thể đặt mua và nhận được mẫu SUV cỡ C này trước dịp Tết Nguyên Đán do xe không kịp nhập khẩu đến Việt Nam.

Theo nhân viên tại đại lý, lượng khách đặt cọc Destinator, đặc biệt là bản màu trắng đang cao vượt lượng xe sẵn có. Gần như toàn bộ xe đều đã bàn giao cho khách hoặc đang chờ làm hồ sơ ra biển số. Vì vậy với các khách hàng đặt mua Destinator từ giữa tháng một, xe sẽ không kịp bàn giao.

Thậm chí giai đoạn đầu tháng, để có thể nhanh chóng nhận xe trước dịp Tết, nhiều đại lý đã gợi ý khách hàng mua thêm gói phụ kiện dao động 20-30 triệu đồng. Người mua nếu không đồng ý mua thêm phụ kiện hoặc đóng thêm tiền "xếp chỗ" sẽ không kịp nhận xe trước dịp Tết Nguyên Đán.

Khách mua Destinator từ giữa tháng một khó nhận được xe trước dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Phong Vân.

Đây có thể xem là một khoản chi phí "bia kèm lạc", vốn thường được nhân viên đưa ra tại thị trường Việt vào giai đoạn 2022-2023 khi cầu vượt cung.

Mitsubishi Destinator chỉ vừa mới ra mắt, lại rơi vào giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, vì vậy, lượng xe sẵn tại đại lý vẫn còn chưa ổn định.

Ở kỳ báo cáo gần nhất ở tháng 12/2025, doanh số của mẫu xe này đạt mốc 2.595 chiếc. Sức hút ở tháng đầu mở bán đã phần nào ảnh hưởng đến thời gian nhận bàn giao của các lô xe đầu tiên. Tuy nhiên tương tự những cái tên ăn khách trước đó tại Việt Nam, khi tháng cao điểm qua đi, lượng xe sẵn tại đại lý sẽ bắt đầu ổn định và khi đó, tình trạng cháy hàng hay "bia kèm lạc" sẽ chấm dứt.

Toyota Innova Cross, Yaris Cross HEV

Các mẫu SUV nhập khẩu của Toyota cũng đang rơi vào cảnh không đủ xe giao trước Tết Nguyên Đán. Tương tự Destinator, cả Innova Cross và Yaris Cross HEV đều là các xe được nhập khẩu từ Thái Lan hay Indonesia.

Vì vậy, khi sát Tết Nguyên Đán, khi lượng xe tồn dần bán hết, lô xe mới sẽ không kịp cập cảng. Tại một số đại lý Toyota tại TP.HCM, nhân viên tư vấn đã thông báo chỉ kịp giao Yaris Cross HEV sau Tết Nguyên Đán với các đơn đặt cọc từ giữa tháng một.

Điều này cũng diễn ra với đàn anh Innova Cross.

Toyota Innova Cross không kịp giao trước Tết Nguyên Đán. Ảnh: TMV.

Thậm chí theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng một, lượng xe Innova Cross đã dần cạn kho ở đại lý. Chỉ còn số ít xe còn tồn nhưng giới hạn tùy chọn màu sắc. Các màu hot như trắng, đen dường như đã "sạch kho" từ sớm.

Tóm lại tình trạng khan hàng sát Tết là câu chuyện quen thuộc của thị trường xe Việt, đặc biệt với các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Nếu không quá gấp rút nhận xe trong dịp nghỉ lễ, việc chờ đợi nhận xe qua tháng cao điểm sẽ giúp người mua tiết kiệm thời gian cũng như khoản ít chi phí bổ sung và thậm chí đón nhận thêm ưu đãi. Bù lại, nếu muốn có xe mới chơi Tết, bên cạnh các mẫu xe khan hàng, thị trường còn nhiều lựa chọn hợp lý và vẫn đang được ưu đãi.